Hazánk szabad és független nemzet

Az európaiság és jogállamiság úgynevezett bajnokai most éppen a tanácsi elnökséget akarják elvenni Magyarországtól, mindezzel azonban pont ők azok, akik durván megsértik az uniós jogot és a szerződést - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

2023. május 31. 21:05

Hidvéghi Balázs – zaol

Magyarország egy szabad és független nemzet, nem fogjuk hagyni, hogy néhány "fékevesztett szélsőbalos" belerángasson minket a háborúba, vagy megmondja, hogyan neveljük a gyermekeinket - fogalmazott Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán közösségi oldalán.

A kormánypárti politikus azt írta: bármivel is zsarolnak minket, mi, magyarok, a saját utunkat járjuk.



A bejegyzésben megosztott egy videót is az Európai Parlamentben (EP) mondott felszólalásáról, amelyben arról beszélt: az EP mára néhány "szélsőséges, kontrollt vesztett képviselő foglyává vált", akik éjt nappallá téve Magyarországot támadják.



Kiemelte: ha van jogállamisági és egyébként korrupciós probléma, az Brüsszelben van és nem Budapesten.



Arra is kitért: a Magyarországot ért támadásokban újra lelkesen részt vesznek a magyar baloldali EP-képviselők. Hidvéghi Balázs szégyennek nevezte, hogy ők miközben otthon sorra elveszítik a választásokat, az Európai Parlamentben azért áskálódnak, hogy a magyar emberek ne jussanak hozzá a nekik jogosan járó forrásokhoz.



A kormánypárti politikus szerint a Magyarországot támadóknak nem tetszik, hogy az ország a saját útján jár és mer nemet mondani Brüsszelnek, ha egy javaslat helytelen vagy káros. Az sem tetszik nekik, hogy Magyarország nemet mond a migrációra, hogy ragaszkodik saját kultúrájához, hogy védi a gyerekeket és a hagyományos családmodellt, valamint az sem, hogy a magyarok a békéről beszélnek.



A magyar egy szabad és független nemzet, amely maga dönt a saját útjáról. Az EP pedig nem felettes szerve az országnak - jelentette ki Hidvéghi Balázs.



MTI