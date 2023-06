Szélsőbalos háborús uszítók támadják hazánkat

A szélsőség „elvenné Magyarországtól a jövő évben esedékes uniós tanácsi elnökséget. Ez a hatályos uniós szerződések durva megsértését jelenti, ami bizonyítja: hogyha van jogállamisági, valamint korrupciós probléma, az itt van Brüsszelben, és nem Budapesten" - hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.

A háborúpárti baloldali európai parlamenti (EP-) képviselők nem tudják elfogadni, hogy Magyarország a béke pártján áll és elutasítja a háborús uszítást, folyamatos a nyomásgyakorlás - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője magyar újságíróknak nyilatkozva csütörtökön.

Hidvéghi Balázs azzal összefüggésben, hogy az EP brüsszeli plenáris ülésén Magyarországot elítélő állásfoglalást fogadott el, kijelentette: Magyarországot ismét a békepárti álláspontja miatt támadják és ítélik el újra meg újra Brüsszelben. Folytatódik és fokozódik a Magyarországot célzó nyomásgyakorlás - emelte ki.



Kijelentette: a nyomásgyakorlás újabb szintet ért el az Európai Parlamentben. Ebben pedig aktív szerepet vállaltak a magyar baloldali EP-képviselők is, akik előterjesztői, támogatói és megszavazói voltak a Magyarországot elítélő határozatnak. Emlékeztetett, a szöveg szerint az EP elvenné Magyarországtól a jövő évben esedékes uniós tanácsi elnökséget. Ez a hatályos uniós szerződések durva megsértését jelenti, ami bizonyítja: hogyha van jogállamisági, valamint korrupciós probléma, az itt van Brüsszelben, és nem Budapesten - hívta fel a figyelmet.



Közölte: "érdekes adalék mindehhez", hogy a baloldal képviselői a brüsszeli korrupciós botrány egyik fő érintettjével, azzal a szocialista Marc Tarabellával együtt szavazták meg a Magyarország-ellenes, Magyarországot elítélő jelentést, akit néhány napja engedtek csak ki a börtönből.



"Szégyen, hogy a magyar baloldali EP-képviselők, akik sorra elveszítik otthon a választásokat, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a magyar emberek ne kaphassák meg a nekik járó uniós forrásokat" - fogalmazott.



A magyar "dollárbaloldal" a külföldről kapott támogatásokért cserébe kész lenne Magyarországot belesodorni a háborús konfliktusba - mondta. Magyarország azonban kitart a békepárti álláspontja mellett - húzta alá. A Soros-egyetem programigazgatója is arról beszél, hogy Magyarország nem tud kimaradni a háborúból. Pár napja pedig Karácsony Gergely főpolgármester fogalmazott úgy, hogy háborúban állunk - emlékeztetett.



"Mi, a Fidesz-KDNP EP-képviselői itt az Európai Parlamentben, elutasítjuk a háborús uszítást és a béke mellett tesszük le a voksunkat. Kormányzati szinten is meg fogjuk őrizni Magyarországon a békét és a biztonságot, és nem engedjük, hogy belesodorjanak minket ebbe a konfliktusba" - tette hozzá Hidvéghi Balázs.



