A közelmúlt kasszasikerei és filmkincsek is láthatók lesznek a Magyar film napján

2025. április 29. 12:08

A közelmúlt kasszasikerei és klasszikus filmkincsek is láthatóak lesznek a televíziók, mozik és a Filmio kínálatában a Magyar film napjához kapcsolódva.

Mintegy kétszáz magyar filmet lehet megnézni a Nemzeti Filmintézet (NFI) kezdeményezésére 2018-ban indult program keretében a tévékben, mozikban és a streaming szolgáltatók jóvoltából szerdán, a Magyar film napján, valamint az ünnephez kapcsolódva az elkövetkező napokban - közölte az NFI hétfőn az MTI-vel.

"Kerek 130 éve született a mozi, és mi magyarok elég hamar, 1901-ben fel is iratkoztunk a filmkészítők egyre népesebb táborába. Abban az évben, április 30-án már be is mutatták az első megrendezett magyar gyártású filmet, A TÁNCZ címmel" - idézi a közlemény Káel Csabát, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost.

A sok látnivalót egyszeri filmes események is tarkítják, amelyeken keresztül többek közt olyan alkotások kulisszatitkait ismerhetik meg a nézők, mint a Csak szex és más semmi, vagy a Gyula vitéz télen-nyáron.

A magyar csatornák közül több egy egész héten át kiemelt figyelmet szentel majd a magyar filmeknek. A közmédia csatornái közül a magyar film hete során a Duna, az M5, a Duna World ikonikus játékfilmekkel, ritkán vetített alkotásokkal és értékes dokumentumfilmekkel várja a nézőket. A filmkínálat Kállai Ferenc, Makk Károly, Keleti Márton, Szeleczky Zita évfordulós mestereket állítja a középpontba, hétköznaponként 12:55-től pedig magyar dokumentumfilmek kapnak helyet a programban, köztük a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című portréfilmje is.

A TV2 Csoport a Moziverzumon hétfőn Várkonyi Zoltán rendező Gárdonyi Géza adaptációjával, az Egri csillagokkal indítja vetítéssorozatát, amelyet a tévétársaság további csatornáin olyan alkotások követnek, mint a Hadik (Mozi+), A játszma, Szaffi, Csinibaba (Super TV2), A tanú, vagy a Most vagy soha! (Moziverzum), de műsorra kerül A Pogány Madonna, a Csak egy kis pánik, az Elvarázsolt dollár és a Hamis a baba is.

Az RTL-hez tartozó csatornákon animációs alkotásoktól a vígjátékokig sokféle műfajban, számos közönségkedvencet lehet újranézni, köztük a Macskafogó 2-t, a Seveledet, míg a Moziklubon a Vuk, a 6:3 avagy játszd újra Tutti!, a Hippolyt, a lakáj, az eredeti Meseautó, az Egészséges erotika és A feleségem története is látható lesz. A Hír TV Darvas Ivánra emlékezik a Bakaruhában című filmjével.

A budapesti Uránia moziban szerdán kora délutántól késő estig vetítik többek között a nemrég bemutatott Csongor és Tünde animációt, a Kern András nevével fémjelzett Ma este gyilkolunk című filmet, vagy a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást is.

A múltidézés jegyében a 100 éve született Makk Károly remekművét, az Egy erkölcsös éjszakát nézhetik meg, de a Csapd le csacsi!-t is vetítik a nap folyamán. A mozi közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseket is tart: A legbelsőbb Ázsia dokumentumfilm rendezője, Füredi Zoltán mesél az alkotásáról, és Varga Ágota is jelen lesz a Láthatatlan kötelek című dokumentumfilmjéről szóló beszélgetésén.

A budapesti Tabán és Kino Café is széles kínálattal várja a nézőket, hiszen műsorra tűzik többek közt a világklasszis magyar csellóművészről, Várdai Istvánról szóló Várdai - non solo cello című dokumentumfilmet és a Hogyan tudnék élni nélküled?-et is.

A Cinema City mozikban szintén országszerte láthatók lesznek a közelmúlt magyar sikerfilmjei. Az érdeklődők az Allee-ban április 30-án Dobó Katával együtt nézhetik meg a Csak szex és más semmi című 2005-ös vígjátékot, amely után karrierjéről mesél a színésznő. A Mammut moziban élő Filmvilág-podcastfelvételen vehetnek részt a Gyula vitéz télen-nyáron vetítésére érkezők.

A streaming szolgáltatók között ingyenesen tett elérhetővé 10 filmet 10 napon át a Filmio, a magyar filmek streaming platformja, itt Makk Károly és Darvas Iván születésének 100. évfordulója alkalmából az elismert rendező és kiemelkedő színész emlékezetes alkotásait lehet ingyen megnézni május 4-ig.

A Magyar film napja teljes műsorlistája a magyarfilmnapja.hu honlapon érhető el.

MTI