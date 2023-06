Megvalósulhat a 4 százalékos gazdasági növekedés

Kovács Árpád azt mondta: továbbra is kockázatot jelent az ukrajnai háború és az arra adott uniós válasz, az energiabiztonsági problémák, valamint az európai uniós források folyósításának elhúzódása.

2023. június 13. 16:58

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke felszólal a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. június 13-án. MTI/Soós Lajos

A feltételek kedvező alakulása esetén megvalósulhat a kormány által tervezett 4 százalékos gazdasági növekedés jövőre, de azt számos kockázat övezi - mondta a Költségvetési Tanács elnöke kedden, a jövő évi büdzséről szóló országgyűlési vitában.

Kovács Árpád azt mondta: továbbra is kockázatot jelent az ukrajnai háború és az arra adott uniós válasz, az energiabiztonsági problémák, valamint az európai uniós források folyósításának elhúzódása.



A fogyasztást bővítheti az infláció 6 százalékra csökkenése, a gazdaság munkaerő-tartaléka ugyanakkor kimerülőben van - mondta.



Rámutatott arra is, hogy a tervezett növekedést a magánszektor beruházásainak növekedése révén kellene elérni, azoknak kellene kompenzálniuk az állami kiadások visszaesését. Az export bővülésének pedig meg kellene haladnia az exportpiacok bővülését - tette hozzá.



Kovács Árpád kifejtette: a 4 százalékos növekedés magasabb a hazai és nemzetközi előrejelzések átlagánál.



Beszámolt arról, hogy jövőre a versenyszférában várhatóan 10,7 százalékos, míg a költségvetési szférában 8,9 százalékos béremelkedés várható.



Rámutatott arra is, hogy bár a külpiacok kedvezőtlen jeleket mutatnak, az exportnak 5,9, míg az importnak 4,3 százalékkal kellene bővülnie jövőre. A tanács szerint a makrogazdasági előrejelzés egyik kritikus tényezője, hogy ez megvalósulhat-e.



Ugyancsak kritikus a bruttó állóeszköz-felhalmozás tervezett 3,7 százalékos bővülése, mivel az állam beruházási kiadásai reálértékben csökkenni fognak és a lakásépítések gyors felfutása sem várható - mondta.



Beszámolt arról, hogy a tanács támogatja az államháztartás egyensúlyának javítására irányuló törekvést, a kormányzati szektor hiányának 3 százalék alá csökkentését. A törvényjavaslat ennek megfelel - mondta. A tanács ugyanakkor úgy látta, hogy ezen célok megvalósulását is kockázat övezi.



Ezek közé sorolta, ha nem valósul meg a várt gazdasági növekedés, és elsősorban a fogyasztáshoz kapcsolódóan kevesebb bevétele lesz az államnak. Ugyancsak kockázat, hogy a költségvetési szervek dologi kiadásai elmaradnak az áremelkedéstől, ami nem tervezett kiadásokat tehet szükségessé.



Beszámolt arról: a tanács támogatja, hogy a pénzügyminiszter április 30-ig és október 31-ig előrejelzést készítsen a bruttó hazai össztermék várható éves reálnövekedéséről, és annak megfelelően módosítsa az adóbevétel-többletet.



A tanács szerint a bevételek és kiadások tervezésekor "a ható tényezők" többségét figyelembe vették - mondta. Több tétel azonban szerinte további intézkedést tesz szükségessé.



Szerinte nem indokolt a társasági adó növekedésének tervezése. Kijelentette azt is: a globális minimumadó bevételi hatásáról a költségvetés nem adott tájékoztatást.



A kiadásoknál látszik a kormányzati cél: a honvédelem erősítése, a családok támogatása, az idős emberek védelme és a közszolgáltatás egyes területein dolgozók megbecsülése. Szerinte ugyanakkor az intézmények fenntarthatósága kockázatos.



A tanács ugyancsak veszélyt látott az önkormányzatok működésében.



A gyermekétkeztetés kiadásai is csak csekély mértékben emelkednek, szerinte azok valószínűleg nem lesznek elégségesek.



A költségvetés tervezete nem tartalmazza a Magyar Nemzeti Bank veszteségtérítését, így nincs összhangban a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel - folytatta.



Az államadósságról szólva azt mondta: teljesíthető annak további mérséklése, 66,7 százalékra. Azt is pozitívnak értékelte a tanács, hogy 2026-ra 60 százalék alá csökkenhet a mutató - mondta.



Kovács Árpád ismertette a kormányzat véleményét is a kritikákra, a többi között a takarékossági intézkedéseket. Szólt a költségvetés tavaszi tervezésével kapcsolatos aggodalmaikról is.

MTI