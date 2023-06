A mieink

Kötelező győzelem a magyar nemzeti tizenegy számára a Puskás Arénában sorra kerülő meccs, a litvánok elleni Európa-bajnoki selejtező. A Rossi-legénység kemény edzést tartott Telkiben hétfőn.

Utoljára frissítve: 2023. június 19. 23:12

2023. június 19. 19:29

A magyar labdarúgó-válogatott edzése a másnapi, Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtt a telki edzőközpontban 2023. június 19-én. MTI/Mónus Márton

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint kötelező a győzelem a magyar labdarúgó-válogatottnak a litván csapat elleni keddi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

"Világos, hogy a holnapi meccset meg kell nyerni. Magam is kötelezőnek tartom ahhoz, hogy a nemzeti együttes egyenes ágon kijusson a kontinensviadalra.

Ezt a találkozót attól függetlenül meg kell nyerni, hogy milyen stílusban játszik az ellenfél, de igyekszünk majd szépen is futballozni" - jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető, aki szerint mindenkiben ég a vágy, hogy megvédjék a mundér becsületét a montenegrói döntetlent követően, amely - megfogalmazása alapján - "részben jogos bírálatokat" váltott ki.



A litván válogatottról szólva Rossi arról beszélt, hogy alaposan tanulmányozta azt a három mérkőzést, amelyet az új szövetségi kapitány, Edgaras Jankauskas irányításával játszott. Úgy vélte, a balti állam csapata bebizonyította, hogy hosszú időn keresztül képes szenvedni és állni a sarat.



"Ellenük sem lesz egyszerű a meccs. Nem vagyunk sztárok, sok fiatallal dolgozunk, ezért ahhoz, hogy győzzünk, maximális erőbedobásra lesz szükség. Most is tiszteljük az ellenfelet, nem becsüljük le" - mondta az 58 éves szakember, aki elárulta, legalább három helyen tervez változtatást a podgoricai mérkőzéshez képest. Ezt nem a gyengébb teljesítménnyel indokolta, hanem a csapat frissítésével.



Rossi tanítványai 2023-ban még nem kaptak gólt, ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, a jó védekezéshez elengedhetetlen a támadók megfelelő kiszolgálása, ez pedig hiányzott Montenegró ellen, így szombaton azért nem kapott gólt a válogatott, mert sikerült kijavítani a hibákat, illetve Dibusz Dénes remekül védett. Megjegyezte, mentálisan könnyebb rákészülni egy olyan mérkőzésre, amelyen nem elvárás, hogy a csapat uralja a meccset.



Szalai Attila szerint jól sikerült a regeneráció, a mérések alapján mentálisan és fizikálisan is frissek, azaz készen állnak a keddi összecsapásra.



"Fel vagyunk készülve arra, hogy Litvánia mélyebben fog védekezni, éppen ezért az lesz a kulcs, hogy nagyobb lendülettel és dinamikával kell játszani, mint Podgoricában" - mondta a Fenerbahce védője, aki hozzátette, koncentrációban is előrelépést kell mutatniuk, mert Montenegró fővárosában túl sok ki nem kényszerített hibájuk volt. Szalai kifejtette, egyáltalán nem számít könnyű meccsre, mert a litvánok Bulgária ellen 75 percet emberhátrányban futballozva megmutatták, kellemetlen ellenfelek, akik alaposan meg tudják nehezíteni a rivális dolgát.

Szalai Attila, a magyar csapat tagja a másnapi, Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtt a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzőközpontban 2023. június 19-én. MTI/Máthé Zoltán



"Látjuk, érezzük a szurkolók szeretetét, mivel minden hazai meccsen telt ház előtt játszhatunk. Ez hatalmas megtiszteltetés, egyben felelősség is" - mondta Szalai, aki kijelentette, egyértelmű cél, hogy egyenes ágon jusson ki a válogatott a 2024-es, németországi Eb-re.



A Puskás Arénában 20.45-kor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:



Dibusz - Lang, Orbán, Szalai - Botka, Nagy Á., Kalmár, Kerkez - Gazdag, Szoboszlai - Sallai

MTI