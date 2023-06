Felszabadult a hamisítástól az úzvölgyi katonatemető

2023. június 30. 14:26

Eltávolították a törvénytelenül felállított betonkereszteket az úzvölgyi katonatemetőből - erősítette meg az MTI-nek Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere.

A Hargita megyei község elöljárója csütörtökön személyesen szállt ki a helyszínre, hogy megbizonyosodjon a változásról, utána erősítette meg a hírt.

"Megnéztük a helyszínt, a keresztek, az emlékmű, a zászlótartók el vannak takarítva" - mondta az MTI-nek az elöljáró. Úgy vélte, ezáltal lezárult a folyamat, végrehajtották a jogerős bírósági döntést.



Birtalan Sándor szerint mire kiérkeztek, már nem volt senki a helyszínen, így nem tudta bizonyosra állítani, hogy az illegális építményeket az azokat felállító Dormánfalva önkormányzata távolíttatta el. Úgy vélte, más nem mert volna beavatkozni, ráadásul munkagépek nyomai is látszottak, több órát tarthatott a bontás, így ők lehettek - valószínűsítette. "Ha Dormánfalva volt, akkor a törvény szavának eleget tett" - értékelt az RMDSZ-es elöljáró.



A törvénytelenül felállított betonkeresztek eltávolításáról Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök is beszámolt közösségi oldalán. Azt mondta, őt a kászoni tűzoltóparancsnok értesítette a fejleményről. "Végre Dormánfalva önkormányzata felismerte, hogy nem mehet ez így tovább, a jogerős ítélet szerint kell eljárjanak, és ma elszállították a korábban törvénytelenül felállított betonépítményeket" - fogalmazott Borboly Csaba az MTI-nek küldött közleményében. Arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban több fenyegetés érte, mert megpróbálta rendezni az úzvölgyi helyzetet.



A Maszol.ro hírportál fotót is közzétett, amelyen a keresztek hűlt helye és egy Bákó megyei rendszámú kisteherautó látható. Feltételezhetően ezzel szállították el a helyszínről a kiemelt kereszteket.



A keresztek elbontására és a sírkert eredeti állapotának visszaállítására jogerős bírósági ítélet kötelezte Dormánfalva polgármesteri hivatalát. A Bákói Táblabíróság 2023. február 10-i ítéletében megerősítette az ügyben hozott alapfokú ítéletet, érvénytelenítette a temető román parcellájának építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.

2023. február 25-én egy másik úzvölgyi perben is győzelem született: a Bákó Megyei Törvényszék jogerősen törölte Dormánfalva sírkert fölötti tulajdonjogát.

Megerősítette az alapfokú ítéletet, mely érvénytelenítette a moldvai város önkormányzati testületének a határozatát, mellyel a város közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt. Ezt követően telekkönyveztette saját nevére a temető 7979 négyzetméteres területét.



Dormánfalva önkormányzata 2019 márciusában saját közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó megye határán fekvő, elnéptelenedett Úzvölgye település sírkertjében.

Korábban a temetőt a székelyföldi Csíkszentmárton község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon.



2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták ezt megakadályozni. Egy héttel az erőszakos cselekmények után az illetékes román hatóság tisztázta, hogy nem az úzvölgyi katonatemetőben nyugszik az a 149 román katona, akinek a névsorolvasása is részét képezte a temető erőszakos elfoglalása utáni ceremóniának.



A februári jogerős ítéletek után az úzvölgyi temető betonkeresztjeinél több alkalommal is koszorúzó Calea Neamului szervezet vezetője, Mihai Tarnoveanu bejelentette: ha kell, "testükkel védik meg" ezeket, és azt állította, hogy Dormánfalva vezetése a felfelsőbb bíróságon támadja meg az eltávolításukra vonatkozó jogerős bírósági döntést. Csütörtökön délután közösségi oldalán így reagált a történtekre: "Ma éjszaka, titokban lebontották a Román Hősök Keresztjeit az Úzvölgyében! A harc csak most kezdődik igazán. A hőseink nem maradnak kereszt nélkül! Úton vagyok az Úzvölgyébe."



Borboly Csaba csütörtökön délután közösségi oldalán azzal a felhívással fordult a térség lakosságához, hogy csütörtökön és az elkövetkező napokban ne menjenek az úzvölgyi katonatemetőbe. "Értesítést kaptam, hogy újabb provokációra készülnek. Ne adjunk okot nekik a cirkuszra. Hagyjuk, a szervek végezzék a dolgukat. Az ítéletet végre kell hajtani. Ma ne menjen senki Úzvölgyébe" - írta a tanácselnök.



A Ziaruldebacau.ro Bákó megyei román portál csütörtökön arról számolt be, hogy a betonkeresztek eltávolítását Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere rendelte el, miután valamennyi pert jogerősen elveszítette. Mint írták, a moldvai elöljáró által Úzvölgyébe küldött csapat éjszaka kezdte el a betonkeresztek bontását és csütörtök reggelre végzett. A portál szerint az emlékművet Dormánfalván állítják fel, a betonkereszteket pedig a bákói katonatemetőben helyezik ki.

MTI