Fiataljaink lássák a különbséget konkoly és búza között

2023. július 13. 06:21

Szikora József – olvasat

Ismét elnökké választotta Szikora Józsefet, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztőjét a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) tisztújító közgyűlésén. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, a sajtópluralizmusért hisztérikusan erőlködő szélsőség éppen a keresztény újságírást szeretné kiradírozni a sokszínűségből. Miért?

– Nem vagyok tisztában a hisztérikusan erőlködő szélsőség szándékával, őszintén szólva nem is érdekel. Épp elég nekünk a magyar katolikus paletta színezése. Érdekes amúgy a mostanság agyonemlegetett sokszínűség. Hiszen a világnak valóban sok színe van, s megalkotva ezeket a Teremtő „látta, hogy jó”. A Teremtés könyve felsorolja a „színeket” s Isten elmondja valamennyiről, hogy „ez jó”. Ebből is látható, hogy a sokszínűség nem önmagában, hanem az egyes színek által lesz érték. Katolikus gazda is kikapálja a gazt, permetez a kártevők ellen. Amit pedig nem sikerül kigyomlálni, az együtt nő a nemessel, mint búzával a konkoly. Azt mondja erről Jézus Máté evangéliumában, hogy a konkolyt ellenség(!) szórta a búza közé. S azt is mondja, hogy ne gyomláljátok, nehogy vele együtt a búzát is kitépjétek. Hanem aratáskor előbb a konkolyt szedjétek össze és égessétek el. Hát, ennyit hisztérikus szélsőségről és sokszínűségről.

– Az újságírás minden változatához szükséges a bátorság. A katolikus újságírásban főként mihez?

– Nem látok kifejezetten katolikus sajátosságot ebben a kérdésben. Bátorság kell ahhoz, hogy szembeforduljunk a mindenütt felbukkanó eltörlés-trenddel. Pontosabban felmutassunk étékeket, amelyek semmiképp sem válhatnak múló divatok áldozatává. Bátorság kell ahhoz, hogy színvonalas – hangsúlyozom: színvonalas – vitákat folytassunk valóban fontos kérdésekben. S bátorság kell ahhoz is, hogy ne vegyük föl a kesztyűt, ha nem méltó kéz ejtette elénk.

– A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége elsősorban mely értékeket akarja rokonszenvessé tenni fiataljaink körében?

– Legyenek igényesek! Ne érjék be a felszínnel, hanem – ismét az Evangéliumot idézve – evezzenek a mélyre! Ez vonatkozik arra, hogy egyáltalán mely témák érdemesek arra, hogy érdeklődjünk irántuk. Legyünk szabadok, ne hagyjuk, hogy buborékba zárjak bennünket! Sem ízlés, sem értékválasztás tekintetében. Nem biztos, hogy aléltan csápolnunk kell csak azért, mert betereltek bennünket egy nagy terembe, ahol jó meleg van és mindenki kapott villogó ledet a körmére. A szabadsághoz igényes, mély műveltség szükségeltetik. Magyar nyelvünk és kultúránk, katolikus hitünk szempontjából egyaránt. Összességében arra biztatjuk a fiatalokat, hogy lássák a különbséget konkoly és búza között, s legyen ízlésük, erejük, bátorságuk, hogy a búzát válasszák.

Molnár Pál

gondola