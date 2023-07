Ursula von der Pfizer sms-einek rejtélyes eltűnése

„Korunk legnagyobb feladata, hogy helyreállítsuk és újraalkossuk a humanizmus korábbi nagyszerű szándékait.” Lionel Trilling

2023. július 16. 17:17

Az Európai Bizottság elnökének Pfizer-sms-ei rejtélyes módon eltűntek...

A COVID19-világjárvány több mint két éven keresztül keserítette meg az életünket. A vírust először a kínai Vuhanban fedezték fel, ahol az illetékesek kíméletlen szigorral próbálták megakadályozni a terjedését. A nyugati világ egyes számú szaktekintélye, az USA tisztifőorvosa, aki már az AIDS-járvány idején is jelentős befolyással rendelkezett, Dr. Anthony Fauci szabta meg azt az intézkedés- sorozatot, amit úgy az USA-ban, mint Európában – Svédország kivételével –, több-kevesebb szigorral bevezettek. [2] Arra csak mostanában derült fény, hogy Fauci egyidejűleg több mellékállást is betöltött, többek között hosszú idő óta ő irányította az amerikai hadsereg egyes biológiai fejlesztéseit is. [3] Fauci útmutatásának megfelelően maszkviselésre köteleztek mindenkit, tesztelésekkel kellett igazolni, hogy fertőzöttek vagyunk vagy nem, és hónapokig tartó lezárásokat vezettek be. A tanítás és a munkavégzés home office-ban történt, kijárási- és bevásárlási korlátozásokat léptettek életbe. Mindez súlyos gazdasági visszaesést és pszichológiai károkat eredményezett.

Az emberek féltek, a betegség új volt, senki nem tudott róla semmit. Biztató és megnyugtató volt, hogy nagyon hamar megjelent az oltóanyag, amit azok az országok, amelyek megengedhették maguknak, ingyen biztosítottak mindenkinek. Szinte párhuzamosan készültek el vele a kínaiak, az oroszok, a britek és az amerikaiak is. Orbán Viktor szokás szerint kihúzta a gyufát, amikor a legveszélyeztetettebb, hatvan év feletti korcsoportok számára gyorsan kínai és orosz oltóanyagot szerzett be. A „keleti nyitásnak” köszönhetően lett elég maszk, lélegeztetőgép és minden, ami akkor szükségesnek tűnt. A magyar védekezés végig középutas maradt, nem tartozott a szigorúbbak közé. Az oltás felvétele nem volt kötelező, csak az egészségügyi és szociális dolgozóknál. Az orosz és kínai védőoltások beszerzésével Magyarország beoltottság szempontjából az éllovasok közé került, ugyanakkor az Unióban példátlan módon megsértette az USA hatalmas gyógyszerlobbijának az érdekét, amely Európában az általuk támogatott Pfizer védőoltás kizárólagos terítésében volt érdekelt. A nyugati média és sztárolt szakértőik esküdtek a Pfizer–BioNTech-re és azt állították, hogy az a legbiztonságosabb és leghatékonyabb. [4] A kínai, az orosz, a brit és a többi oltásról a nyugati fősodrú média azt terjesztette, hogy hatástalanok és súlyos mellékhatásokat okoznak. A Sinofarm és a Pfizer tulajdonosi szerkezete összeér. Nyilvánvaló, hogy felosztották maguk között a piacot. Ázsia a Sinofarmé lett, a nyugati világ a Pfizeré. Az orosz vakcinát, a Szputnyikot, és a többit együtt szorították háttérbe. [5] A Szputnyik védőoltás kifejlesztője az újabb orosz szokásoknak megfelelően valahogy kiesett egy magas épület ablakán.

A fősodrú médiában a Pfizerről kevés negatív hír jelent meg. Sőt, a médiamunkások mindenkit diszkreditáltak, aki nem oltatta be magát, és ha valaki kérdezni mert, az rögtön megkapta az összeesküvés-hívő bélyeget. Azt állították, hogy az oltás megvéd a fertőzéstől, illetve megakadályozza a vírus továbbadását. Az oltatlanok tehát nem csak magukat, de másokat, vagyis a közösséget is veszélyeztetik.

A hosszú hónapokig tartó lezárások alatt több nyugati országban szünetelt a család- és beteglátogatás is. A nálunk sokkal szigorúbb korlátozásokat bevezető országokban sokan nem tudtak elbúcsúzni haldokló családtagjaiktól, nem látogathatták meg beteg hozzátartozóikat. Nem temethették el szeretteiket. [6] Dühítő és egyben megbocsáthatatlan, és végül is politikusi pályájának pillanatnyi törését okozta, amikor kiderült: Boris Johnson brit miniszterelnök nem tartotta be a másokon kíméletlen szigorral számon kért vesztegzár-intézkedéseket. Kormánytagjaival és barátaival bulizott és fittyet hányt az általa hozott szabályokra. Vajon azért nem tartotta be az általa bevezetett előírásokat, mert magát törvényen felülinek gondolta, vagy azért, mert eleve semmi értelmét nem látta a lezárásoknak, de cinikusan úgy gondolta, hogy azok alkalmasak arra, hogy a „néppel” éreztesse: a politika törődik vele.

Az USA egyik legjobban sztárolt orvos celebe: dr. Peter Hotez naponta lépett fel az USA fősodrú médiáiban, ahol mindenkit belföldi terrorizmussal vádolt és gyilkosnak nevezett, aki szólni mert a kötelező oltások és a meghozott intézkedések ellen. Hotez többször felszólította a hatóságokat, hogy kíméletlenül lépjenek fel ellenük. Ugyanakkor, sok más kollegájához hasonlóan, közszereplései során nem tisztázta a beszédhelyzetét, magát érdektelen és elfogulatlan szakértőnek tüntette fel, azt állítva, hogy kizárólag a „tudományt” képviseli. [7] Mostanra derült fény arra, hogy egyetemi tanulmányai vége óta a Pfizer és a Gates Alapítvány is fizette. Ez utóbbi legnagyobb befektetései hosszú évek óta az egészségiparba irányulnak, miközben jelentős összegekkel támogatja a fősodrú médiát is.

A pandémia alatt, az eredeti ígéretekkel szemben, folyamatosan csökkentették a vakcinák hatékonyságának időtartamát. Először egy évre, majd három hónapra szűkítették le, és harmadik, sőt negyedik oltás felvételét szorgalmazták minden hullámhosszon. Ezt részben az egyre újabb változatok megjelenése indokolta. De ahhoz az állításukhoz sokáig ragaszkodtak, hogy a védőoltások meggátolják, hogy kovidosok legyünk, és hogy másokat megfertőzzünk. Ezzel magyarázták a vakcinaútlevelek bevezetését, amiket lépten-nyomon fel kellett mutatnia annak, aki közösségbe, például étterembe akart menni, vásárolni akart, utaznia kellett. Aki nem a megfelelő, értsd: Pfizer, vagy más nyugati oltóanyaggal lett beoltva, például nálunk, azt Nyugatra utazva diszkriminálták. Németországban, aki nem az előírásoknak megfelelő maszkot hordott, még az élelmiszerboltokba sem engedték be. [8]

2021 nyarán az Adrián vitorlázva, az egyik kikötőben egy hongkongi illetőségű, kínai masszőr vett kezelésbe. Gyönyörű fiatal lány volt, aki elpanaszolta, hogy nem tud hazautazni Kínába a szüleihez, mert Pfizerrel lett beoltva és azt ott nem fogadják el. Mondtam neki, hogy én meg Nyugat-Európába nem tudok utazni, mert két Sinopharmom, vagyis kínai oltásom van. Ezen a képtelen baromságon hosszasan szórakoztunk. Mondanom sem kell, hogy az oltások ellenére ő is, én is átestünk a kovidon, hál’ Isten, enyhe lefolyásúak voltak.

A tapasztalatok nem igazolták az ígéreteket. A beoltottak is megbetegedtek, sőt másokat is megfertőztek. Lassan arra is fény derült, hogy a koronavírusnak szövődményei, káros, esetenként hosszútávú mellékhatásai is vannak. [9] Hogy az oltásoknak is lettek-e? A vonatkozó vizsgálatok eredményei még nem ismertek.

Mára egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a koronavírust a vuhani laboratórium olyan kísérleteiben fejlesztették ki, amit az USA részfinanszírozott, mégpedig a fent említett Fauci vezetésével. Olyan biológiai kísérletek részeként, amik akkor már évtizedek óta folytak. Bebizonyosodott, hogy az első halottak a vuhani labor dolgozói voltak. Fauci, a fentieket figyelembe véve, nyilvánvalóan szolgálati ember, aki a szolgálatok segítségét is igénybe véve szervezte meg azokat a „szakértőket”, akik a „legrangosabb” orvosi szaklapokban (The Lancet) arról nyilatkoztak, hogy a koronavírus nem „laborszökevény” vírus, amit biológiai fegyverként, emberről emberre való gyors terjedésre fejlesztettek ki, hanem az állatpiacról: állatról állatra ugrálva fertőzte meg az embereket. Mindenkit, aki ezt kétségbe vonta, pellengérre állítottak.

Tudjuk, a szakértelem!

Amiről Csurka István azt tanította nekünk, hogy bolsevista trükk.

Az sem titok többé, hogy a vírus megjelenésekor Fauci Vuhanba küldte egyik helyettesét, hogy a helyszínen tájékozódjon, hogyan próbálnak a kínaiak úrrá lenni a koronavírus terjedésén és egyeztesse a tennivalókat. A maszk és a lezárások tehát kínai ajánlásra kerültek bevezetésre. [10] Kiderült az is, hogy a Pfizer vakcina az USA-ban, hetekkel Joe Biden megválasztása előtt már rendelkezésre állt, bejelentését és a használatát azonban a mélyállam a választási kampány részének tekintette, és késleltette, nehogy Trump sikerének tűnjön. Amikor Trump kínai vírusról beszélt és arról, hogy a világ egészségügyi szervezete, a WHO kínai befolyás alatt áll és vezetőit lefizették, hülyének állították be, és kiröhögtették.

Pedig egyik állítása sem bizonyult teljesen légből kapottnak.

A Pfizer használatát, illetve törzskönyvezését, mint megtudtuk, egy olyan, Fauci vezetése alatt álló szakértői csapat engedélyezte, amelynek tagjairól máig nem tudjuk, hogy szerződéses kapcsolatban álltak-e a gyártóval! [11]

A Pfizer európai piacra kerüléséről az Európai Unió ciprusi egészségügyi biztosa döntött, akinek a számláján váratlanul 4 millió euró jelent meg. Példátlanul cinikus állítása szerint ezen ő maga is meglepődött.

Meglepődött, hogy 400 millió eurót rásodort a bakszámlájára a ciprusi szél... – politico

Lehet, hogy többre számított?

De ha már valakik odautalták, ott is maradt. Vizsgálat? Brüsszelben nem szokás. Hiszen von der Leyen asszony szerepét sem firtatják, akinek esetében talán pontosabb az Ursula von der Pfizer [12] elnevezés használata. Pfizer asszony férje a Pfizer egyik leányvállalatának orvosigazgatója. Conflict of interest? Arrafelé ez nem gond. Nyilván segített a feleségének abban az sms-ezésben, amivel Pfizer asszony 900 millió, legfeljebb 1,8 milliárd darab Pfizer vakcinát rendelt meg mintegy 35 milliárd euró értékben, közvetlenül a családi barát Pfizer elnöktől. Von der Pfizer asszony szeret sms-ben üzletelni. Már német védelmi miniszterként is bejött neki, amikor eurómilliárd összegben rendelt soha fel nem lelhető tanulmányokat. Sajnos mindkét esetben megtréfálta őt a technika ördöge, mert telefonjairól nem csak az üzenetek törlődtek, de maguk a telefonkészülékek is megrongálódtak.

Valahogy.

Gyanítom, hogy vezetői alkalmasságának megállapításakor mindez nagyon is pozitívan esett latba. [13]

A Pfizer elnöke nem jelent meg az Európai Parlament vizsgálóbizottsága előtt, de akiket maga helyett küldött, azok tagadták, hogy valaha is azt állították volna, hogy az oltásuk véd a megfertőződéstől, illetve meggátolja a továbbadást. [14] Hiszen ők, mint állították, erre vonatkozó vizsgálatokat eleve nem is végeztek. Ahogy a mellékhatások és hosszútávú szövődmények tekintetében sem kutakodtak. Arról sem volt mondanivalójuk, hogy a Pfizer hatékonysága miért bizonyult olyan illékonynak, miért csökkent le az ígért egy évről, néhány hónapra?[15] Lehet, hogy a Pfizer vezetői és az őket támogató hatóságok a velük szövetséges média segítségével tudatosan vezették félre a halálos rettegésben tartott embereket annak érdekében, hogy a Pfizert akadálytalanul teríthessék, hatalmas hasznot hozva az amerikai gyártónak?[16]

KARANTÉN, HOME OFFICE, AZ ÚJ NORMALITÁS

„Semmi olyan nem fog már történni, amiben az egész világ nem vesz részt. Senki sem lesz többé képes arra, hogy előre lássa vagy körül írja azokat a következményeket, amikkel az azonnal bekövetkező események járnak.”

Paul Valery [17]

2020-ban a COVID-járvány szigorú karanténja alatt az USA-ban, mit tesz Isten, mintegy ezerkétszáz orvos, illetve egészségügyi szakértő petícióban követelte, hogy azok a baloldali tiltakozók, akik a lezárások ellenére az utcákra vonulnak, kapjanak felmentést a vesztegzár alól. Hivatkozásuk szerint nem lehet elvenni az utcai tiltakozás jogát a felháborodottaktól, mert az nagyobb egészségügyi kockázattal járna, mint a koronavírussal való megfertőződés. A nyugati szakértők ezek szerint egyaránt illetékesek a járványügyben és a politikai tiltakozásokban. Németországban is voltak tüntetések, igaz, azok ellen a lezárások ellen, amit azonban a politikailag korrekt német nyilvánosság egyhangúan – ahogy szokta – elítélt, a német kormány pedig brutálisan szétveretett. Ugyanez a német fősodor nemrég megint egyhangúan ujjongott, amikor Kínában utcai tiltakozások törtek ki az újabb, szigorú lezárások miatt. Kiderült, hogy akik Németországban tüntettek a karantén ellen, azok szélsőjobbos összeesküvés-hívők voltak, míg a lezárások ellen utcára vonuló kínaiak a kommunista kormány megdöntéséért küzdő igaz demokraták.

2022 telén tovább folytatódtak a koronavírusos megbetegedések, a betegség következtében kialakult súlyos szövődményekről persze alig ad hírt a fősodrú média, leginkább az alternatív portálokon és a „suttogóban” terjed. De újabb oltásokat már nem igen akar beadatni magának senki. [18]

A COVID úgy eltűnt az életünkből, mintha soha nem is lett volna. Csak a szövődményei maradtak velünk.

A COVID19-járványt megelőző száz évben ilyen hatalmas pandémia nem söpört végig a világon. Az első világháború után pusztító spanyolnátha emléke, amelyben több mint húsz millió ember pusztult el, már rég elhalványult, és a szakértők abban a hitben ringatták magukat, és azzal kábítottak minket is, hogy a járványok kora egyszer és mindenkorra lejárt. A COVID19-világjárvány azonban bebizonyította, hogy a gyilkos vírussal szemben a mesterséges intelligencia és az okostelefonok korában is védtelenek vagyunk. Nem tudjuk feltartóztatni a terjedését, és bár tudjuk mérsékelni pusztító hatását, azért a vírus az úr. Ezért tűnt sokak számára hihetőnek, hogy a vírus természetes úton keletkezett és terjedt, vagyis Isten akarata, büntetése, figyelmeztetése volt.

Mások ezzel szemben azt gyanították, hogy a COVID-járvány olyan mesterséges biológiai fegyver következménye, ami „laborszökevénnyé vált”, illetve amit „valakik tudatosan vetettek be ellenünk”. Őket a tudomány ellenségeiként azonosították be, azt állították, hogy felvetéseikre nem kell érdemben válaszolni, mert ők ostoba, alumíniumsisakos összeesküvés-hívők.

A modern, 21. századi ember ugyanis, miután Istenben nem hisz, a tudomány megszállottja, illetve tagadója lett.

A kétkedőket diszkriminálják, a kérdezést illegitimnek tekintik. A fősodrú média nem veszi őket komolyan, meg sem kísérli meggyőzni őket. Ezért olyan erős a gyanú, hogy kamuznak, titkolják az igazságot, azért nem vitatkoznak. Következőleg egyre többen bedőlnek a tagadók felületes érvelésének és hajlamossá válnak arra, hogy mindenben az ellen-tudósoknak, vagy annak látszóknak higgyenek, az ő tényeikben, adataikban, hivatkozásaikban bízzanak. A különböző hitvallókat csoportokba szervezi és felhangosítja az antiszociálissá lett média visszhang-buborékja.

A karanténba kényszerített, bezárt emberek mindennél jobban kiszolgáltatták magukat az anti-közösségi média nyújtotta lehetőségeknek. Segítségükkel éltek szociális életet, érintkeztek ismerőseikkel, barátaikkal, tartották a kapcsolatot családtagjaikkal, tanultak, képezték magukat, szórakoztak, vásároltak. Nem tudatosult bennük, hogy minden szavuk, fotójuk, információjuk olyan adattá válik, amiket a mesterséges intelligencia tárol, értékel, vagyis felhasznál. Ahogy a járvány alatt keletkezett egészségügyi adatokat is. [19]

2020-ban a kiszolgáltatott és megrémült embereknek rá kellett jönniük, hogy a legtöbb nagyhangú és magabiztosnak tűnő szakértő, aki a TV-képernyőkről és a különböző médiaplatformokról oktatja őket, naponta változtatja az álláspontját, mert valójában ugyanolyan bizonytalan és tudatlan, mint ők. A médiából ránk zúduló szakértelem, mint olyan, a koronavírus-járványban alaposan megkérdőjeleződött. [20] Újra megtapasztalhattuk, hogy szakértőt mindenhez és mindennek az ellenkezőjéhez is lehet találni.

A fősodorhoz tartozó szakértőkre támaszkodó politikai vezetés jobb híján nyomásukra rendelte el az állampolgárok mozgását korlátozó lezárásokat, a maszkviselést, a kötelező fertőtlenítést és a vakcinálást. Leállt a világgazdaság, a termelés és a globális kereskedelem akadozott. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a legegyszerűbb eszközöket, alapanyagokat is külföldről kell beszerezni. Az Európából kiszervezett termelés miatt ugyanis nincs elegendő termelőkapacitás, szakképzett munkaerő. A határok nélküli globális világ ráébresztett bennünket arra, hogy a globalizáció nemcsak előnyökkel, hanem hátrányokkal is jár, mert az egybekapcsolás sérülékenyebbé és kiszolgáltatottabbá is tesz bennünket. Ezért a pandémia hatásainak leküzdésére önellátó, határok közé záruló nemzetállamokba rendeződtünk vissza. A nemzetállami szuverenitás újra értelmet nyert és felülírta a nemzetek feletti elkötelezettséget.

2022 elején kezdtük a kovidtól való félelmet magunk mögött hagyni és nekiláttunk, hogy kibeszéljük, kiértékeljük azokat a tapasztalatainkat, amit a lezárások, az izoláció, az elszigeteltetés időszaka alatt felhalmoztunk.

De ekkor kitört az orosz-ukrán háború.

Újra félünk.

Ki az oroszoktól, ki az ukránoktól, a legtöbben mindkettőjüktől. De igazán a háború eszkalációjától, a gazdaság összeomlásától tart mindenki.

REMÉNYSUGÁR AZ USÁ-BÓL

„A káosz is rend, csak a mások rendje.” Kertész Imre

2022 novemberében a kongresszusi választásokon többséget szereztek a republikánusok, akik több vizsgálatot is elindítottak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Faucinak, a Pfizernek és a gyógyszeripar több képviselőjének is eljárásokkal kell szembenéznie. Meghallgatásaik során naponta kerülnek napvilágra olyan, eddig titkosított információk, amik sok mindenben pontosítják, illetve kiegészítik mindazt, amit a vírus keletkezéséről, és a világjárvány kezeléséről tudtunk. Több sejtésünk igazolást nyert.

Tetézi a gyógyszeripari lobbi gondjait, hogy a demokrata elnökjelöltségért az a Robert F. Kennedy Jr. indul, aki évtizedek óta a gyógyszeripar egyik legelszántabb kritikusa, és ellenezte a Pfizer-oltás kötelezővé tételét.

RFK – the nation

RFK annak a nagymúltú családnak a sarja, ami nagybátyját, JFK elnököt, illetve apját, RFK elnökjelöltet, és másik nagybátyját, a nemrég elhunyt Edward Kennedy szenátort adta az amerikai politikának. [21] JFK és apja, RFK is politikai merénylet áldozata lett. Tetteseiket ugyan megnevezték, de gyilkossági ügyüket az amerikai és a világ közvéleménye a mai napig megoldatlannak tartja. RFK Jr. szerint mindkettőt a CIA tette el láb alól és ők is tussolták, tussolják el. Nem csoda, hogy RFK Jr-t a fősodrú amerikai média nem sűrűn engedi adásba, elnökjelöltségéről nem hajlandó tudomást venni annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatásokban hasít. Mert vannak mondásai, mert a másik két fő jelölthöz képest fiatal, még nem egészen hetven éves, mert béke-, sőt elszigetelődéspárti, mert nyíltan betámadja a fegyver- és gyógyszerlobbit, a mélyállamot, az elitet. Ennyiben nagyon hasonlít Trumpra, akinek dolgozott is, annak harsánysága és vibrálása nélkül.

A fősodrú médiából kitiltva, RFK Jr. az alternatív média sztárjává vált. Mindenki, akire az emberek kíváncsiak, megszólaltatta. Tucker Carlson, The Hill, Clayton Morris, Glenn Greenwald, és persze Joe Rogan. Rogan és RFK Jr. több mint háromórás beszélgetését a rumble.com sugározza vágatlanul.

RFK Jr. itt részletesen kifejtette koviddal kapcsolatos véleményét, amitől a fent említett tudós: dr. Peter Hotez tejesen kiakadt. A tudomány elleni támadásról beszélt és azt követelte, hogy RFK Jr-t hallgattassák el a hatóságok, mert összeesküvés-hívő! RFK Jr. és Rogan válaszul nyilvános vitára szólította fel, amit ő a „tudomány” nevében visszautasított. Arra hivatkozott, hogy rangon aluli lenne, ha RFK Jr-ral leülne vitatkozni. Hotez gyáva meghunyászkodását helyeseli a fősodrú média és a balliberális bürokratúra. Érdekes, hogy a járvány alatt, 2020-ban, a megmondók, köztük Hotez, még azt az álláspontot képviselték, hogy a tudománynak feladata a nyilvánosság elé lépni és az összeesküvés-hívőkkel szemben megvédeni a tudományt, vagyis a lezárásokat, a vakcinációt, és az összes többi intézkedést. Mostanra úgy vélik, hogy nem érdemes vitába szállni azokkal, akik nem a tudomány hivatalosan elismert képviselői. A BBC, a Washington Post, a Bloomberg által megszólaltatott szakértői mind beálltak Hotez mögé. „Joe Rogan ››vitatkozni‹‹ akar az oltástudomány szakértőivel? Ne adjuk meg neki ezt a lehetőséget!” Adták ki az utasítást.

Mintha egy nyilvános vita ebben a témában a vitavezetőről szólna.

Időközben a szakma elismert kiválóságai közül is többen jelentkeztek, hogy Hotezzel a Pfizer-vakcinákról vitatkozzanak.

Hiába.

A helyzet tehát az, hogy a legelkötelezettebb vakcinációpárti, génmódosítással foglalkozó virológus szakértők nem mernek kiállni RFK Jr-ral vitázni. Ez azt jelenti, hogy nem értelmiségiek, nem tudósok. Ha azok lennének, akkor megvédenék a meggyőződésüket, megérvelnék az álláspontjukat. Aki erre nem képes, az nem tudós, hanem fizetett lobbista.

És persze gyáva.

Az Európai Parlament nyilvános ülésén felszólalva dr. David Martin nemrég azt állította, hogy a koronavírust a hatvanas években izolálták és kezdték módosítani, majd kisvártatva fejleszteni. Az USA-ban és Angliában tehát több mint félszáz éve dolgoznak rajta. Teszik ezt annak ellenére, hogy a biológiai- és vegyifegyverek fejlesztését nemzetközi szerződések tiltják. Az 1970-es évektől már állatokon, mindenekelőtt disznókon és kutyákon kísérleteztek. A Pfizer cég koronavírussal kapcsolatos kutatásai és fejlesztései ezeken a kísérleteken alapulnak.

A Pfizer a kilencvenes években fejlesztette ki az első koronavírus elleni oltóanyagát. Ami korlátozottan működött, mert a koronavírus nagyon gyorsan módosította magát és kiszökött a vakcina hatása alól. (Ezt tapasztaltuk meg élesben a pandémia alatt, amikor a koronavírus újabb és újabb változatai jelentkeztek.) 1990-től 2018-ig ezernél is több ezzel kapcsolatos tudományos publikáció dokumentálta, hogy a vakcina nem hatásos a koronavírus ellen.

Fauci – npr

Antonio Fauci 2002-ben kezdett el komolyan foglalkozni a SARS koronavírussal. Az ezzel kapcsolatos kutatások a North Carolina Chapel Hill-i egyetemen folytak, ahol környezetvédelmi és közegészségügyi kérdésekkel foglalkoztak. Miután a SARS olyan mesterségesen kifejlesztett, ember ellen bevethető biológiai fegyver, ami szembe megy a biológiai- és vegyi fegyverekre vonatkozó nemzetközi szerződésekkel, Fauci 2003-ban Kínába helyezte át a kutatást. 2005-től ott folytatódott a biofegyver-technológia fejlesztése. Mindez felveti a bioterrorizmus gyanúját, amit visszaigazolt, hogy az Európai Parlament bioterrorizmusnak bélyegezte az ilyen és ehhez hasonló fejlesztéseket. Fauci irányítása alatt több tízmilliárd dollárt fordítottak a SARS kutatásokra. A chapel hill-i laboratórium 2014-ben mentesült az USA ilyen jellegű kutatásaira vonatkozó tiltása alól, arra hivatkozva, hogy az ottani fejlesztések már régóta folynak. 2016 óta a biológiai fegyver további tökéletesítését már Vuhanban végezték.

Ebből a laboratóriumból került ki szándékosan vagy véletlenül 2019-ben a halálos vírus.

Ezek a főbb ellenállítások.

Itt az ideje, hogy nyilvános vita kezdődjön arról, hogy mi is történt.

Hogy tudjuk, min mentünk keresztül és miért.

Schmidt Mária történész

latoszogblog.hu