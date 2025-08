Idén Vácon rendezik meg a MA-HAL országos halfőző versenyét - Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is bemutatót tart majd a Duna fölött

2025. augusztus 6. 16:37

Vácon rendezik meg augusztus 23-án a Magyar Akvakultúra És Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) 49. országos halfőző versenyét a váci halászlé fesztivál keretében - jelentették be szerdán a rendezvény leendő helyszínén, a váci Duna-parton tartott sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője elmondta, idén a váci halászlé fesztivált második alkalommal tartják meg, a tavalyi első eseménynek - amelyen a váci halászat gyökereit is bemutatták - nagy sikere volt.

Ebben az évben, különleges programként, Besenyei Péter műrepülő-világbajnok is tart majd bemutatót - tette hozzá az államtitkár.

Timmel Ede, a MA-HAL ügyvezetője kiemelte, legfőbb céljuk növelni Magyarországon a halfogyasztást, valamint minél szélesebb körben megismertetni a halgasztronómiát a lakossággal.

Ezt szolgálja az országos halfőző verseny is, amelyet az Agrárminisztériummal és a Magyar Országos Horgászszövetséggel együtt rendeznek meg, a megmérettetésre a MA-HAL honlapján lehet jelentkezni - tette hozzá.

Közölte azt is, hogy a versenyen általában 50 csapat szokott részt venni, akik a legkülönbözőbb halételek készítik el magyar halalapanyagokból.

A főzőversennyel párhuzamosan Akvakultúra Expot is tartanak Vácon a magyar haltermelők számára, amelyen 17 szakmai kiállító mutatja be gépeit és technológiáit az érdeklődőknek - számolt be róla Timmel Ede.

Loksa Levente, a Dunakanyar Rendezvényiroda Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a váci halászlé fesztivált augusztus 22-24. között tartják, az érdeklődőket ingyenes koncertekkel, gyerekprogramokkal várják, valamint megtekinthető lesz majd egy 22 ezer literes akvárium is.

Piros László, a rendezvény ötletgazdája és társszervezője elmondta, a rendezvényen gyermekhorgászversenyt tartanak 15 év alattiaknak, valamint horgászvizsga letételére is lesz lehetőség.

A sajtótájékoztatón részt vett Nagy Feró énekes is, aki szintén fellép majd a rendezvényen.

MTI