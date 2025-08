Jelentősen megnövekedett az öngyilkosságok száma az izraeli hadseregben

2025. augusztus 6. 13:34

Jelentősen megnövekedett az öngyilkosságok száma az izraeli hadseregben - jelentette a katonai rádió szerdán.

Az izraeli hadseregben 2020-ban tízen, 2021-ben tizenegyen, 2022-ben tizenöten, 2023-ban tizenheten, 2024-ben pedig huszonegyen vetettek önkezükkel véget életüknek. Az információ szabadságért küzdő izraeli szervezet (The Movement of Freedon of Information) követelésére és bírósági beadványára válaszul a haderő közzétette már 2025 első hónapjainak adatait is, noha korábban csak az év végén közölte őket.

2025-ben eddig 16 sorállományú és tartalékos katona lett öngyilkos. Az elmúlt másfél hét folyamán hárman követtek el öngyilkosságot. A rádió szakértője felhívta rá a figyelmet, hogy az idei 16 halotton túl többen nem sokkal leszerelésük után vetettek véget életüknek, akiknek halálát nem jelzik a statisztikák.

MTI