Már diákként kell szőni a tudományos hálózatot

Az innovációs körforgásba való bekapcsolódás teremt lehetőséget, hogy megtudjuk, hogy mik azok a problémák, kérdések, melyek aktuálisan foglalkoztatják a tudósokat, és melyek azok a projektek, amelyekbe valóban bekapcsolódhatunk, hogy gyakorlatban hasznosíthassuk tudásunkat – fogalmaz Kovács János.

Kovács János – Magyar Innovációs Szövetség

A 64. alkalommal rendeztetett meg a London International Youth Science Forum (LIYSF). A programok helyszínéül az Imperial College szolgált. Hazánkat a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Kovács János képviselte, aki a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium idén végzett diákja, valamint a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. díjasa. Őt kérdezte a Gondola.

– Kovács úr, Ön a tudományos fórum Science Bazaar nevű tudományos kiállításán szakértő zsűri és a többi 83 ország delegációja előtt mutatta be MateKIT nevű általános iskolai matematikai oktatóprogramját, amellyel nagy elismerést aratott. Hogyan talált rá erre a fontos témára?

– 2019-ben, még a Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola diákjaként kezdtem el dolgozni a MateKIT-en. Akkori matematikatanárommal, Csóti Melindával kezdtünk el ötletelni azon, hogyan lehetne felhasználni a matematika oktatásában az újonnan kapott digitális táblákat és tableteket. Ekkor fogalmazta meg, hogy milyen igényeknek eleget tevő oktatóprogramra lenne szüksége. Ezek az

egyébként joggal elvárt, de gyakorlatilag igazán jól kivitelezhetetlen differenciálás

az elegendő sablon gyakorló feladat hiánya

a szinte minden diák részéről a gyors/azonnali visszacsatolás iránti igény voltak.

Ezen elvek alapján kezdtem el fejleszteni a MateKIT-et, mely matematikatanárom szakmai tapasztalatán, saját feladatkitűzési stílusán alapul, viszont az én programozói munkám van benne. Az alkalmazás ingyenesen letölthető Google Playből:

https://play.google.com/store/apps/details?id=matekit.matekit

A MateKIT célja, hogy a matematika tananyag tanári útmutatás alapján történő elsajátításához, órai munkák értékeléséhez, dolgozatok előtti típusfeladat gyakorlásra, felvételire való felkészüléshez, differenciáláshoz nyújtson támogatást. A program tartalmaz néhány kifejezetten tárgyhoz kötődő játékot is, például a jól ismert számkirályt. Azért alkalmas ennyi mindenre, mert feladatgenerátorokat alkalmaz, naplózza a jól, illetve rosszul megoldott feladatokat, minden megoldás után értékel, ezáltal könnyen osztályozhatóvá válik az órai munka. Ha a gyerekek már ismerik, akkor tanárhiányosabb, helyettesítésekkel tűzdelt időszakban egy nem szakos helyettesítőnek is jó eszköz lehet.

A MateKIT az általános iskolás matematika törzsanyagát tartalmazza, viszont eredményesen használható szakközépiskolákban, technikumokban, illetve gimnáziumok nyelvi előkészítő osztályaiban is.

A MateKIT felhasználása jó alapokat biztosíthat az eredményes középiskolai felvételihez.

– Önök a kéthetes esemény alatt számos természettudományos előadáson vehettek részt, melyeket neves tudósok, professzorok tartottak. Meglátogattak nagyhírű tudományos intézményeket, kutatólaboratóriumokat, valamint a híres oxfordi és Cambridge-i egyetemet. Mi az a szellemi érték, amelyet megragadott, hazahozott és idehaza is hasznosítani próbál?

– Véleményem szerint a kéthetes London International Science Forum sok vonatkozásban hasonlít a Magyar Kutató Diákok Mozgalma által szervezett eseményekhez. A KutDiák által szervezett konferenciák aktív versenyzője voltam négy éven keresztül, viszont miután leérettségiztem a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban, csatlakoztam a diákvezetőséghez.

Így az LIYSF-en megismert hasznos gyakorlatokat kipróbálhatom itthoni közegben. Ezek többek közt az ifjú kutatók közösségének építését, egymással való szakmai interakcióját elősegítő programok. Továbbá sokat tanultam a differenciált tudománykommunikációról. Ez olyan készség, mely elősegíti, hogy bármilyen közegben jó eléréssel tudjunk tudományos eredményeket, ismereteket bemutatni.

– Miért fontos a Magyar Innovációs Szövetség több mint három évtizedes tevékenysége, amellyel fiatalokat kapcsol be az innovációs szellemi körforgásba, és nemzetközi tapasztalatszerzéshez, kapcsolatrendszerhez juttat?

– Iskolás éveink alatt olyan tudományos ismeretekre teszünk szert, melyek alapját képezik minden kutatói, innovációs munkának, viszont mindig csak preparált, előkészített feladatokkal találkozunk. Az innovációs körforgásba való bekapcsolódás teremt lehetőséget, hogy megtudjuk, hogy mik azok a problémák, kérdések, melyek aktuálisan foglalkoztatják a tudósokat, és melyek azok a projektek, amelyekbe valóban bekapcsolódhatunk, hogy gyakorlatban hasznosíthassuk tudásunkat.

Manapság egy kutató kétféleképpen építheti ismereteit: horizontálisan, vagy vertikálisan. A vertikális építkezés azt jelenti, hogy egy nagyon specifikus területen szerez magas szintű ismereteket. Egy ilyen szakembernek egy komplex probléma megoldásához más szakemberek ismereteire is szüksége van, itt jön képbe a kapcsolatrendszer. A horizontális ismeretépítés azt jelenti, hogy több tudományágban is ismereteket szerez az ember. Ennek köszönhetően átláthatja az összképét egy problémának. Viszont a nagy szakértelmet igénylő feladatok elvégzéséhez ismét vertikálisan építkező kutatók kellenek. Ezért megint csak fontos a kapcsolatrendszer.

