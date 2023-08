975 éves a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia

Osztie Zoltán plébános köszöntőjében azt mondta: a plébánia 975 éves múltja a közösség öröksége, erőforrás, amely arra kötelezi őket, hogy továbbadják az elődeiktől kapott kincset.

2023. augusztus 12. 21:37

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ünnepi szentmisét mutat be a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia alapításának 975. évfordulója alkalmából a Március 15. téren álló belvárosi plébániatemplomban 2023. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert

Alapítása 975. évfordulóját ünnepli a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia. A jubileum alkalmából Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott be szentmisét szombat este a Március 15. téren álló belvárosi plébániatemplomban.

Erdő Péter a szentmise elején arról beszélt: büszkék lehetünk elődeinkre, akik megmutatták, hogy itt, a Duna-parton katolikus közösségi életet lehet és kell élni. Ez a büszkeség pedig "minket is arra kötelez, hogy a mai kor változó helyzeteiben is képesek legyünk megélni és vonzó módon továbbadni a hitünket".



A főpásztor szentbeszédében kiemelte: 975 év egy templom, egy plébánia életében, de még egy nemzet életében is történelmi idő. Ez a plébánia, ez a templom a kezdet kezdetétől "királyi egyház" volt és közvetlenül az esztergomi érsekhez tartozott, akkor is, amikor a körülötte lévő terület még a Váci egyházmegye részét alkotta.



A bíboros hozzátette: minden bizonnyal azért tulajdonítottak a királyok ekkora jelentőséget a templomnak, mert a Duna-parti terület már a magyar kereszténység kezdeteikor istentiszteleti helynek számított, és már a rómaiak is stratégiai pontnak tekintették ezt a hídfőállást, ahol kultuszhely alakult ki.



Erdő Péter elmondta, a jeles évforduló alkalmából missziós év kezdődik a plébánián. Hozzátette: a templomok bejáratánál álló missziós keresztek fölött gyakran olvasható mondat, "Mentsd meg a lelkedet!" üzenete ma is aktuális. Itt és most, minden történelmi bizonytalanság és nehézség között kell Krisztus tanítása nyomán keresnünk az üdvösséget magunk, szeretteink és népünk minden tagja számára - tette hozzá.



A bíboros hangsúlyozta azt is: "ott van a kezünkben az isteni meghívó az örök boldogságra", és ha ezt "egyszer komolyan vesszük, akkor már itt a földön is rend, békesség és öröm fog uralkodni az életünkben. Akkor meg fogjuk különböztetni a fontost a jelentéktelentől, a jót a rossztól" - fogalmazott Erdő Péter.



Osztie Zoltán plébános köszöntőjében azt mondta: a plébánia 975 éves múltja a közösség öröksége, erőforrás, amely arra kötelezi őket, hogy továbbadják az elődeiktől kapott kincset.



A 975 éves jubileumi templombúcsút többnapos programmal, szentmisékkel, 24 órás szentségimádással ünnepli a plébániai közösség. A kedd esti, búcsúi szentmise után gyertyás körmenetet tartanak a belvárosban.

A jubileumnak a közösség emlékévet is szentel hangversenysorozattal, kulturális és lelkiségi programokkal. Az emlékév rendezvényei megtalálhatók a közösség honlapján, a belvarosiplebania.hu oldalon.

MTI