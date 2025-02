Magyar Menyasszony

2025. február 5. 15:51

Az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum 2020-ban indult Magyar Menyasszony brandje és projektje, - amely 150 ezer látogatóval zárt sikerkiállítással, Az Év kiállítása díjjal, rekordszámú eladott katalógussal és nyolc hónap alatt elfogyott tanulmánykötettel, 14 400 fős Facebook-csoporttal és 5000 képből álló közösségi online gyűjteménnyel is büszkélkedhet, - idén a házasság hetén ismét az esküvőkre, párválasztásra, a feledésbe merülő családi történetekre, a múlt értékeinek, emlékeinek a megőrzésére hívja fel a figyelmet.

A Házasság hetéhez kapcsolódva a Magyar Nemzeti Múzeum több programmal és felhívással is készül. Két éve, a Házasság hetén debütált a Magyar Menyasszony egyedülálló, esküvő tematikájú online gyűjteménye, a www.magyarmenyasszony.hu oldalon. Jelenleg 2063 esküvő, 5200 kép található a szabadon kereshető adatbázisban. A legkorábbi fotó az 1850-es évekből, a legfrissebb 2024-ből való.

A Házasság hete alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának 500 esküvői fotójával bővül az értékes gyűjtemény, többek között hazánk jeles arisztokrata családjainak (Széchenyi, Darányi, Apponyi, Festetics, Esterházy, Pallavichini, Odeschalchi, Batthyány stb.) képeivel.



Az intézmény A MAGYAR MENYASSZONY ÉLT, ÉL ÉS ÉLNI FOG! címmel pályázati felhívást is hirdet az ország legnagyobb online esküvői gyűjteményének gyarapítására. A felhívás szerint várják a magyar családok féltve őrzött fényképeit, hogy így örökítsük tovább közösen történeteinket az utókornak, írjuk együtt Magyarország történetét. A február 28-ig feltöltött képek közül szakmai zsűri válogatása alapján pop-up kiállítást is terveznek a múzeumban.



Február 16-án 11 órakor, a Házasság hete zárónapján pedig MINDEN MADÁR TÁRSAT VÁLASZT ...Valóban? Ismerkedés és párválasztás egykor és ma. Titkok, tippek, praktikák, mesék, amik jól, mesék, amik rosszul végződnek címmel kerekasztal-beszélgetésre várják az érdeklődőket. A programon Simonovics Ildikó divattörténész, a nagysikerű Magyar Menyasszony kiállítás kurátora beszélget Nagy Erikával, „Modernkori Kerítőnő” -vel, párkapcsolati tanácsadóval, aki több mint 30 éve segít hölgyeknek és uraknak egymásra találni. A beszélgetés után alkalom nyílik a Magyar Menyasszony kiállítás népszerű pártáit újra felpróbálni, illetve, aki szeretné dedikáltathatja a kurátorral katalógusát és tanulmánykötetét.Magyar Menyasszony a Házasság hetén

