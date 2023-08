Ars Sacra - „Keresd a békét!"

A szakrális művészet az a művészet, amely az igazat, a szépet, a jót közvetíti az embereknek - hangsúlyozta az eseménysorozat csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dragonits Márta.

Összesen több mint 420 koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadással, filmvetítéssel és egyéb, ingyenes programmal várja a közönséget 88 településen szeptember 16. és 24. között az 17. Ars Sacra fesztivál, melynek idei mottója: "Keresd a békét!".

Dragonits Márta elmondta, az idei fesztivál kiemelt helyszínei Miskolc és az erdélyi Nagyszeben lesznek.



Toroczkay Ilona és Kolek Ildikó, a kuratórium tagjai hozzátették: a fesztivál 11 műfajban kínál programokat, és 150 templom nyitja meg kapuit, a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor például saját programsorozattal jelentkezik.



A kiemelt események között már harmadik éve szerepel a Keresztkoncertek sorozat, amelyen idén is fiatal zenészek lépnek fel négy egymást követő estén. A Belvárosi Nagyboldogasszony-templomban a Tutti Cantabile Énekegyüttes különböző egyházak énekeivel fogadja a közönséget, míg a záró Keresztkoncerten a Rózsák terei görögkatolikus templomban a debreceni Lautitia kórus énekel.



A Kálvin téri református templomban a Korossy-vonósnégyes jelentkezik kamarazenei koncerttel, a Deák téri evangélikus templomban pedig egy erre az alkalomra összeállított régizenei együttes játssza nagy klasszikusok egyházzenéjét.



Mint a szervezők hangsúlyozták, kiemelt céljuk a fiatalok megszólítása. Bogányi Gergely ezért szeptember 17-én szokatlan időpontban, 22 órakor ad zongorakoncertet a budai Szent Imre-templomban, Boros Misi közreműködésével.



A Gemma énekegyüttes a Mátyás-templomban az Ars Sacra nyitókoncertjeként az angol vokálpolifónia korszakainak énekeit szólaltatja meg, a Jazzation együttes a Lóvasút Kulturális Központban énekel, és ugyanitt Lackfi János ad irodalmi estet.



A Szent Efrém Férfikaré lesz az idei záróesemény, amely egy ifjú zeneszerző, Kecskés D. Balázs új művének ősbemutatójával kezdődik, a Budapesti Vonósok közreműködésével.



Új vendégnek számít a fesztiválon az Era Nova Kamarazenekar, amely Marley Erickson hegedűművésszel egyebek közt J. S. Bach hegedűversenyét adja elő. Dalok Pál levelei szerint címmel koncertezik a pécsi székesegyházban Gryllus Dániel, Szirtes Edina Mókus, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, Debrecenben Templomok éjszakája címen templomtúrák várják az érdeklődőket, míg Budapesten a 17. Szakrális Építészeti és Belsőépítészeti Konferencia a 800 éves ferences rend építészetéről ad keresztmetszetet a kezdetektől máig.



A gyerekeket a Varázskuckó közreműködésével kalandjáték várja a Margit-szigeten, de a Rózsák útja kalandtúrán Esztergomban is felfedezőútra indulhatnak, a zalaegerszegi Mindszentyneum pedig kézműves foglalkozást hirdet.



Mint a szervezők kiemelték, az Ars Sacra több tucat programja kapcsolódik a mottó békeüzenetéhez. A 12. kerületi Galéria 12-ben például Béke-Pax címmel nyílik kiállítás, az esztergomi görögkatolikus templomban tartják Kathy-Horváth Lajos Ima a békéért című művének ősbemutatóját, a bakonybéli monostorban pedig Békét teremtő magány címmel rendeznek kiállítást.



Baky Anna a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy a szegedi Solis Consort Vivaldi műveiből, az olasz Odhecaton Ensemble pedig 15-18. századi európai zeneművekből ad koncertet a monostorban.



Magyar katolikus jelenlét a világban címmel kiállítás is nyílik az épületben, amely kórusakadémiának és Gellért-ünnepnek is otthont ad majd.



Veres Pál, Miskolc polgármestere kiemelte, hogy az Ars Sacra fesztivál miskolci eseményeinek többsége a fesztivál békeüzenetéhez kapcsolódik.



Várhelyi Krisztina, Flach Antal és Máger Ágnes szervezők elmondása szerint Miskolcon 9 nap alatt 46 program várja a közönséget, több mint 400 résztvevővel.

A fesztiválba 17 civil szervezet, 10 városi intézmény, valamennyi helyi keresztény felekezet és több iskola is bekapcsolódik.



A Művészetek Háza ad otthont a helyi nyitógálának, a Feledy-házban lesznek láthatók a "Keresd a békét!" képzőművészeti pályázat pályaművei, lesz békezarándoklat, a záró gálaestet pedig a Miskolci Nemzeti Színházban rendezik meg.



Serfőző Levente, a Szebeni Magyarok Egyesületének Elnöke az Ars Sacra fesztivál nagyszebeni programjait mutatta be, kiemelve, hogy négy nyelven: magyarul, németül, románul és angolul is megszólítják a közönséget.



A dél-erdélyi városban öt kiállítás, két szakrális séta, kórus- és orgonakoncertek és egyéb programok várják a közönséget az Ars Sacra fesztiválon.



A rendezvénysorozat teljes programja a https://ars-sacra.hu linken érhető el.



