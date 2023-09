A gyermek kapjon elég jóságot szüleitől, nevelőitől

Az érsek hangsúlyozta: a pedagógia is azt vallja, hogy egy ember életében a legmeghatározóbb az első öt esztendő, hiszen fontos, hogy milyen környezetben nevelkedik a gyermek, "kap-e elég jóságot a szüleitől és a nevelőitől, amiből aztán a későbbekben erőt meríthet és kapaszkodhat".

2023. szeptember 15. 15:25

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a megújult és kibővült kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda Bocskai utcai tagintézményének átadóján 2023. szeptember 15-én. MTI/Bús Csaba

Az épületet és használóit, a nyolc óvodai csoportba járó több mint 190 gyermeket és nevelőit Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke áldotta meg, aki arról beszélt, hogy a keresztény értékeket a születéstől kezdve át kell adni a gyermekeknek.



Hangsúlyozta: a pedagógia is azt vallja, hogy egy ember életében a legmeghatározóbb az első öt esztendő, hiszen fontos, hogy milyen környezetben nevelkedik a gyermek, "kap-e elég jóságot a szüleitől és a nevelőitől, amiből aztán a későbbekben erőt meríthet és kapaszkodhat".

Magyarországon mintegy 50 katolikus óvoda épül, 70 pedig megújul a katolikus egyház országos óvodafejlesztési programjában a magyar kormány 67 milliárd forint támogatásával - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Kecskeméten.

Soltész Miklós a megújult és kibővült kecskeméti Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda Bocskai utcai tagintézményének átadóján arról beszélt, hogy a kereszténydemokrata és a fideszes politikai közösség nagy hangsúlyt fektet a családtámogatásra, a családok biztonságára.



Kiemelte: a támogató kormányzati és települési politikának, valamint az egyházak és a közösségek együttműködésének köszönhetően ma már sokkal több család vállal egy vagy akár több gyermeket is.



Az államtitkár azt mondta: a mostani V. Budapesti Demográfiai Csúcson több állam vezetője és családpolitikával foglalkozó szakembere megfogalmazta, hogy "irigykedve nézik az elmúlt 10-12 év magyar kormányzati és össztársadalmi lépéseit".



Soltész Miklós szerint a kormányzati döntések önmagukban azonban keveset érnek, ha "a települések nem támogatják ezeket, illetve az egyházakkal nem sikerül szövetségre lépni a gyermekek nevelése és gondozása, valamint a családok mindennapi életre való felkészítésében".



Emlékeztetve Orbán Viktor miniszterelnök szavaira, az államtitkár hangsúlyozta: ha a családpolitikai fordulatot jelentő intézkedések nem valósultak volna meg, Magyarországon az elmúlt időszakban 154 ezer gyermekkel kevesebb született volna. A családpolitikai változások óriási eredményének nevezte, hogy az egyházak és közösségek szerepének is köszönhetően az elmúlt 11-12 év alatt majdnem a felére csökkent az abortuszok száma, annak ellenére, hogy Magyarországon nincs tiltó szabályozás, mint Lengyelországban.



Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz-KDNP), Kecskemét polgármestere arról beszélt, hogy a katolikus egyház országos óvodafejlesztési programjában a megyei jogú városban három óvoda is megújulhatott a magyar kormány támogatásával.



Kiemelte az óvodapedagógusok munkáját, akik "nemcsak tanítják és nevelik a kicsiket, de minden gyermekre egyedi igényeik szerint figyelnek és vigyáznak rájuk, óvják őket".



Szabó Ildikó, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője elmondta: az országos óvodafejlesztési programban támogatásként kapott mintegy 477 millió forintból és a fenntartó Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye mintegy 100 millió forint összegű hozzájárulásával mintegy 18 hónap alatt a 21. századi óvodai-nevelési elvárásoknak és igényeknek minden tekintetben megfelelő intézmény épült.





MTI