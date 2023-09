Frank Füredi a nyugati politika félresiklásáról

Frank Füredi véleménye szerint pár generáció óta a nyugati oktatási intézmények nem ösztönzik a diákokat arra, hogy jelentőséget tulajdonítsanak a régi értékeknek, sőt arra ösztönzik őket, hogy a modern világban ezekkel ellentétesen kell gondolkozni.

2023. szeptember 28. 22:01

A sokszínűségi politika előretörése annak is tulajdonítható többek között, hogy a nyugati társadalmak politikai elitjei nem hisznek már saját társadalmukban és annak értékeiben, eltávolodtak a tradícióktól, a népi kultúrájától, a régi értékektől és azokra mint elavult fogalmakra tekintenek - jelentette ki Frank Füredi, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képzési központjának igazgatója az MTI-nek adott nyilatkozatában.

A képzési központ csütörtökön "Diverzitás mánia - Túléli-e Európa a Multikulturalizmust?" címmel tartott egész napos vitakonferenciát, amelynek keretében akadémikusok és politikai szereplők folytattak eszmecserét. Az MCC közleménye szerint a konferencia célja az volt, hogy "több szemszögből megvizsgálja az európai elit megkérdőjelezhetetlennek vélt diverzitáspolitikájának létjogosultságát."



Frank Füredi véleménye szerint pár generáció óta a nyugati oktatási intézmények nem ösztönzik a diákokat arra, hogy jelentőséget tulajdonítsanak a régi értékeknek, sőt arra ösztönzik őket, hogy a modern világban ezekkel ellentétesen kell gondolkozni. Példaként említette, hogy az angliai futballmeccseken még jelen van a nemzeti gondolkozás, míg egy felsőoktatási intézményben dolgozó oktató erről már lekicsinylően nyilatkozik.



"Az elitek azt gondolják, hogy a multikulturalizmus segítségükre válik, mert akkor nem kell azokon a kérdésen gondolkodni mit jelent angolnak, franciának vagy például németnek lenni? Most már arról folyik a diskurzus, hogy sokfajta kultúra van, és mi csak egy kultúra vagyunk a többiek között. És minél több kultúra van jelen egy országban, a politikai elitnek annál könnyebb megtartani a hatalmat, mert nem kell félnie attól, hogy az egységes kultúra alapján létrejött nemzeti szolidaritás esetleg ellenük fordítható, ammenyiben a nép mást akar" - fejtette ki a magyar származású brit szociológus professzor.



Arra is kitért, hogy a nyugati politikai pártok kezében kevesebb hatalom összpontosul, mint korábban, mivel az irányítást a szakértők és a technokraták vették át, és ez a réteg határozza meg a politikai irányvonalakat is. "A politikai pártok főleg azért fontosak, hogy azt a látszatot keltsék, hogy igazi demokrácia van" - fogalmazott Frank Füredi.

MTI