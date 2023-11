Idjöt

Közben kétéves az ukrán háború, egy hónapos az izraeli-palesztin konfliktus. S a forgatókönyv mindenütt ugyanaz.

2023. november 13. 14:05

Emlegettem ír sógoromat, akivel angolul tudunk értekezni, ha találkozunk, bár ő többet tud magyarul, mint én írül. Vannak magyar nyelvi találmányai is, a múltkor azt mondja: haza mentes csiga. Hirtelen nem tudtam, hová akar kilyukadni, de lassan kiderült, hogy a szénsavmentes ásványvíz kaptafáját alkalmazta a csupasz csigára, így lett haza (ő házra gondolt) mentes a csiga. Jót nevettünk a dolgon, emlegetjük is néha. Ha meg valami agyamentséget lát vagy hall, azt mondja angolul – fonetikusan ejtve – hogy idjöt, azaz idióta. Ez is bekerült a családi szóhasználatunkba. Őrült eseményekkel teli napjainkban pedig egyre gyakrabban eszünkbe jut.

Most éppen azt osztottuk, hogy például a Skót Nemzeti Párt elnöke és így egyben Skócia miniszterelnöke, a pakisztáni származású muszlim Humza Yousaf, London polgármestere a szintén pakisztáni Sadiq Khan, aki szerint – bocsánatot is kellett kérnie ezért – a fehér családok nem igazi londoniak. Anglia miniszterelnöke pedig a józan, vallásos, gazdag és konzervatív indiai hindu Rishi Sunak. Mikor ideértünk a felsorolásban el is szégyelltük magunkat, hiszen az említett állapot logikus következménye a gyarmatosító, területszerző politikának, az emlegetett személyek pedig egyáltalán nem idióták, sőt. Ám mégiscsak furcsa kimondani mindezt.

A nem normális az egészben meg az az agresszív és embertelen politika volt, amivel a „művelt” nyugat magáénak akarta tudni az egész világot. Nos, most a „mocsarak visszaütnek”, mint Korda István óta ezt tudjuk.

Közben lő az ember agya, és elgondolkodik, milyen neve is lehetne mondjuk egy jövőbeli új bukaresti miniszterelnöknek?

Tovább kapkodva a fejünk a történésekben olvashatjuk: „Parancsot kaptunk Németország megszállására” – magyarázza egy fiatal muszlim egy közösségi médiában közzétett felvételen. Elmondja, nincs olyan, hogy liberális iszlám, minden muszlim a saría alapú jogrend bevezetését szeretné az egész világon, aki mást mond, az hazudik. Hozzáteszi, hogy amint többségbe kerülnek az iszlám vallásúak Németországban, ez meg is fog történni, eltörlik a mai német alkotmányt.

Nagyhatalmak globalizált elitje neomarxista ideológiája mentén osztja az észt és a pénzt, újabb és újabb fegyveres konfliktusokat kirobbantva, hisz ez az elemi érdeke. Pénzért ad fegyvert – irtsátok egymást bolondok –, majd uzsoráért hitelt újjáépítéshez.

Hogy közben milliók halnak meg, ragadnak vándorbotot? Az előbbi nem érdekli őket (kipróbálták ezt már az erdélyi magyarokon is 1848-ban, via Puchner), az utóbbi meg csak jó, hisz a tudatosan keltett migráció révén jön létre az egész világon a keverék embermassza, amelyet könnyű lesz uralni. Hát ez az elmélet tényleg idjöt. De megvalósulását sajnos naponta látjuk.

Mi, még normálisok mégis álmodunk. Hogy miről? Hát például arról, hogy a fentiek kiötlői maradék életüket hazamentes csigaként élik le. Amíg indiai futókacsával nem találkoznak.

Pálmai Tamás

mkdsz.hu