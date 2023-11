A győzelem csoportelsőséget ér Szófiában

A lengyel Daniel Stefanski sípjelére közép-európai idő szerint csütörtökön 18 órakor kezdődik a bolgár-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít.

2023. november 15. 19:03

A mieink a telki edzőközpontban a Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzés előtti napon, 2023. november 15-én. MTI/Hegedüs Róbert

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön az Európa-bajnoki kijutás reményében lép pályára Bulgária vendégeként a selejtezősorozat kilencedik fordulójában.

Marco Rossi szövetségi kapitány veretlenül éllovas együttese már döntetlennel is biztosítja részvételét a németországi kontinenstornán, győzelemmel pedig a csoportelsősége is eldől, ami azt jelentené, hogy az első vagy a második kalapba kerülne a december 2-i sorsoláson. Vereség esetén akkor jut ki a válogatott az Eb-re, ha a csoport másik találkozóján a harmadik Montenegró hazai pályán nem győzi le Litvániát.



A papírforma egyértelműen a magyar csapat sikerét ígéri tekintve, hogy tíz találkozó óta nem talált legyőzőre, ezzel szemben riválisa kilenc meccse nyeretlen, legutóbbi négy összecsapását pedig egyaránt elvesztette. Márciusban osztálykülönbség volt a két gárda között, a magyarok hazai pályán könnyedén szereztek háromgólos előnyt a szünetig, a folytatásban pedig az eredmény már nem változott.



Ugyanakkor akadnak óvatosságra intő körülmények, az egyik ilyen, hogy a bolgárokat új szövetségi kapitány irányítja Ilian Ilijev személyében, aki a szerb Mladen Krstajicot váltotta októberben. Ahogy Dibusz Dénes fogalmazott, az edzőváltás miatt zsákbamacska, hogy mire számíthatnak, az új szakember ugyanis új szerkezetet és taktikát hozhat.



Az immár magyar állampolgársággal is rendelkező Rossi ráadásul ezúttal több kulcsjátékosát is nélkülözni kénytelen sérülések miatt, így nem számíthat a védelemben Willi Orbánra és Fiola Attilára, a támadóknál pedig Sallai Rolandra és Varga Barnabásra sem. Emellett további stabil kezdőjátékosai, mint Szalai Attila és Nagy Ádám, szinte alig játszanak a klubjaikban. Az is nagy kérdés, hogy a magyar játékosokat mennyire zavarta meg a mérkőzés helyszíne körüli közjáték, mivel sokáig azt sem lehetett tudni, hogy egyáltalán megrendezik-e az összecsapást. Végül kedden, alig két nappal a meccs előtt dőlt el, hogy Szófiában kerül sor a találkozóra, amelyet viszont nézők nélkül rendeznek meg a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban.



A csoport másik találkozójának tétje, hogy Montenegró versenyben marad-e az Eb-részvételt jelentő első két helyért, amihez nyernie kell az októberben jó formát mutató, a bolgárokat legyőző és a magyarokkal döntetlent játszó Litvánia ellen.



A 2024-es, németországi kontinensviadalra az első kettő utazhat az ötösből. A magyar csapatnak némi biztonságot adhat, hogy a tavalyi remek Nemzetek Ligája-szerepléssel - az élvonalban nyolcadik lett - szinte biztosan pótselejtezőn javíthatna sikertelen kvalifikáció esetén. Ha a mieink lecsúsznak az első két pozícióról, csak akkor maradnak le a pótselejtezőről is, ha a Nemzetek Ligájában előttük végző holland, horvát, spanyol, olasz, dán, portugál, belga hetesből legalább négy nem jut ki hagyományos módon az Eb-re, amire minimális az esély tekintve, hogy a belgák, a portugálok és a spanyolok már kiharcolták a részvételt. Marco Rossi tanítványainak ugyanakkor egyértelmű célja, hogy ezúttal ne kényszerüljenek "pótvizsgára", azaz az 1986-os világbajnokság óta először jusson ki a csapat egyenes úton egy nagy tornára. Az előző két alkalommal egyaránt pótselejtezőn vívta ki az Eb-részvételt a magyar válogatott.



A lengyel Daniel Stefanski sípjelére közép-európai idő szerint csütörtökön 18 órakor kezdődik a bolgár-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít.

Eb-selejtező, G csoport, 9. forduló (csütörtök):

Bulgária-MAGYARORSZÁG, Szófia 18.00

Montenegró-Litvánia, Podgorica 20.45

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 6 4 2 - 11- 4 14 pont

2. Szerbia 7 4 1 2 13- 7 13

3. Montenegró 6 2 2 2 6- 8 8

4. Litvánia 7 1 3 3 8-12 6

5. Bulgária 6 - 2 4 3-10 2

Korábbi eredmények:

1. forduló (március 24.):

Szerbia-Litvánia 2-0 (1-0)

Bulgária-Montenegró 0-1 (0-0)

2. forduló (március 27.):

Montenegró-Szerbia 0-2 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Bulgária 3-0 (3-0)

3. forduló (június 17.):

Litvánia-Bulgária 1-1 (1-1)

Montenegró-MAGYARORSZÁG 0-0

4. forduló (június 20.):

Bulgária-Szerbia 1-1 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Litvánia 2-0 (1-0)

5. forduló (szeptember 7.):

Litvánia-Montenegró 2-2 (0-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 1-2 (1-2)

6. forduló (szeptember 10.):

Montenegró-Bulgária 2-1 (1-0)

Litvánia-Szerbia 1-3 (1-3)

7. forduló (október 14.):

Bulgária-Litvánia 0-2 (0-1)

MAGYARORSZÁG-Szerbia 2-1 (2-1)

8. forduló (október 17.):

Litvánia-MAGYARORSZÁG, Kaunas 2-2 (2-0)

Szerbia-Montenegró 3-1 (1-1)

A csoport további programja:

10. forduló (november 19.):

MAGYARORSZÁG-Montenegró, Puskás Aréna 15.00

Szerbia-Bulgária, Leskovac 15.00

MTI