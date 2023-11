Kint vagyunk az Európa-bajnokságon – Videó!

Kínkeserves meccsen, az utolsó utáni pillanatban egyenlítve harcolták ki a mieink a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutást.

2023. november 17. 15:33

2023. november 16. 17:50

A magyar csapat tagjainak gólöröme a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkőzésen a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban 2023. november 16-án. A találkozó 2-2-es döntetetlenre végződött, a magyar válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. MTI/Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi, németországi Európa-bajnokságra, mivel Bulgária vendégeként 2-2-es döntetlent játszott csütörtökön a zárt kapus szófiai selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese már a 10. percben vezetést szerzett Ádám Martin fejesével, de a hazaiak váratlanul egyenlítettek Szpasz Delev találatával. A bolgárok Valentin Antov kiállítása miatt emberhátrányban vonultak a szünetre. A folytatásban Kerkez Milos is piros lapot kapott, Kiril Deszpodov 11-esével pedig a hajrában már a bolgárok voltak előnyben, de a hosszabbítás utolsó pillanatában Aleksz Petkov öngólja magyar Eb-részvételt eredményezett.

A magyar csapat tagjai ünnepelnek a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkőzés után a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban 2023. november 16-án. A találkozó 2-2-es döntetetlenre végződött, a magyar válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. MTI/Illyés Tibor



A 11 találkozó óta veretlen nemzeti csapat a döntetlennel hét pontra növelte előnyét a harmadik Montenegróval szemben, de csoportelsősége még nem dőlt, mert a szabadnapos szerbek két ponttal vannak lemaradva.

A magyarok vasárnap 15 órától éppen a montenegrói válogatottat fogadják a Puskás Arénában a selejtezőcsoport utolsó fordulójában.

Eb-selejtezők, G csoport, 9. forduló:

Bulgária-Magyarország 2-2 (1-1)

Szófia, Vaszil Levszki Nemzeti Stadion, zárt kapus, v.: Daniel Stefanski (lengyel)



gólszerzők: Delev (24.), Deszpodov (79., 11-esből), illetve Ádám (10.), Petkov (97., öngól)



piros lap: Antov (37.), illetve Kerkez (57.)



sárga lap: Antov (8., 37.), Atanaszov (81.), Kolev (86.), illetve Botka (42.), Kerkez (44., 57.)

Bulgária:

Naumov - Popov, Petkov, Antov, Nedjalkov - Krasztev, Csocsev (Atanaszov, 43.), Grujev - Deszpodov (Ruszev, 83.), Mincsev (Kolev, 72.), Delev (Ivanov, 83.)

Magyarország:

Dibusz - Botka (Kalmár, 82.), Lang, Szalai A. - Nego (Gazdag, 82.), Nagy Á., Styles, Kerkez - Csoboth (Nagy Zs., 59.), Szoboszlai - Ádám (Németh A., 74.)

I. félidő:

10. perc: Szoboszlai jobb oldali szabadrúgása után Ádám a bolgár hálóőrt és a védőjét megelőzve 3 méterről a kapu bal oldalába fejelt (0-1).

24. perc: Deszpodov viharzott el a jobb oldalon, középre gurított, majd az érkező Delev megigazította a labdát, aztán 14 méterről a bal felső sarokba lőtt (1-1).

37. perc: Antov a félpályánál felrúgta Ádámot, amiért megkapta második sárga és az ezzel járó piros lapját.

II. félidő:

57. perc: Kerkez a bolgár 16-oson belül nyújtott lábbal becsúszott, de Petkovot találta el, így a bíró őt is kiállította második sárga lappal.

78-79. perc: Deszpodov két magyar játékost is kicselezett, majd a büntetőterületen belül Szalai szabálytalankodott vele szemben. A 11-est a sértett a bal felső sarokba rúgta (2-1).

97. perc: Szoboszlai előre ívelt szabadrúgását Petkov a kapusát megelőzve a bal felső sarokba fejelte (2-2).

Miközben harminc perccel a mérkőzés kezdete előtt a csapatok a pályán melegítettek, a létesítményen kívül a rendőrség vízágyúval oszlatta a tüntető bolgár szurkolókat, a hangszórókból üvöltő zenét pedig helyenként a beszűrődő sziréna hangja nyomta el az üres Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban.



A találkozót övező újabb kínos közjáték ellenére - a meccs szófiai helyszíne többszöri változtatás után csak kedden vált biztossá - a labda a tervek szerint útjára indult. Az első pillanattól az érződött, hogy a magyar csapat ezen a meccsen minél hamarabb végleg le akarja zárni a továbbjutás kérdését. Marco Rossi tanítványai ennek megfelelően mélyen letámadtak, a bolgárok pedig nem is tudtak értékelhető támadást vezetni az első húsz percben. Ezzel szemben egy percet sem kellett várni az első magyar lövésre, de Szoboszlai célt tévesztett, ahogy nem sokkal később Styles és Ádám is nagyobb helyzetben. Az első kihagyott lehetőségek ellenére alig tíz percet kellett várni a vezető gólra, melyet Ádám fejelt a kapu torkából. A bolgárok húsz perc után jutottak el a 33. születésnapját ünneplő Dibusz kapujáig, de akkor sem önerőből, mert Nagy Ádám adta el a labdát saját térfelén, viszont Szalai Attila javította társa hibáját. Az első gyors és hatékony bolgár akciónál viszont már senki nem tudott segíteni, így váratlanul egyenlítettek a hazaiak, akik ettől fel is bátorodtak, azaz a meccs képe is kiegyenlítetté vált. Az újabb fordulatot Antov kiállítása jelentette, sőt, majdnem kettős emberhátrányba kerültek a bolgárok, de a videobíró Grujevet megmentette a piros laptól. Innentől fölényben futballoztak a magyarok, gólt azonban a szünetig már nem szereztek.



Térfélcserét követően emberelőnyét kihasználva nagy mezőnyfölényben futballozott a nemzeti együttes, ellenfele a félpályát sem lépte át. Szoboszlainak voltak ígéretes kísérletei, az elsőt a bolgár kapus védte, másodjára 17 méteres szabadrúgásból centiket tévedett, míg harmadszor blokkolták a lövését. Kerkez kiállításával ugyan a létszám kiegyenlítődött, és bár a magyarok támadásban maradtak, a bolgárok kiszabadultak a szorításból, immár képesek voltak megtartani a labdát. A meccsen elsősorban a végig nagy kedvvel futballozó Szoboszlai villanásai eredményeztek gólhelyzetet, egy pontos beadása után Nego nem találta el jól labdát, majd a Liverpool sztárja csavart a bal felső sarok fölé. A hazaiak váratlanul büntetőhöz és azt értékesítve vezetéshez jutottak.

A magyarok hiába rohamoztak a hátralévő bő tíz percben, elsősorban csak Szoboszlai szabadrúgásai okoztak izgalmat, de semmi nem akart összejönni. A hosszabbítás hetedik percében az utolsó esélyt megragadva a magyar csapatkapitány előre ívelését Petkov a saját kapujába csúsztatta, ezzel kijuttatta a magyarokat az Eb-re.



A lefújás után a válogatott a kezdőkörben ünnepelt egyenpolót viselve, majd a tiszteletjegyes szurkolókkal elénekelte a Himnuszt.



Az Eb csoportsorsolását december 2-án tartják Hamburgban.



A 97. percben megérkezett a szerencse

A 97. percben Szoboszlai beadását egy bolgár védő a saját kapujába fejelte: 2:2

A 78. percben 11-est kapnak a bolgárok, belövik: 2:1

Az 57. percben Kerkez fölösleges szabálytalanságot követett el: második sárgalapjával bepirosodóot: 10-e maradtunk mi is.

A bíró VAR-döntése: visszavonta a piros lapot, maradtak 10-e a bolgárok.

A 38. percben a kitörő Bodkát buktatták: újabb kiállítás: 9-re fogyatkoztak a bolgárok.

A 35. percben második lapját kapta egy bolgár játékos: emberelőnybe kerültük.

A 24. percben akcióból rúgtak gólt a bolgárok: a 14 méterről szálló lövésbe Lang beletette a labdát, Dibusz hiába vetődött: egy-egy.

A 9. percben Szoboszlai szabadrúgásból belőtte a labdát a kapu elé, Ádám Martin belette a fejét: null-egy.

Csoboth Kevin pályafutása során először kapott helyet kezdőként a magyar labdarúgó-válogatottban, amely közép-európai idő szerint 18 órától Bulgária vendége lesz Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány - ahogy a sorozat eddigi összes találkozóján - a kapuban az éppen 33. születésnapját ünneplő Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, előtte pedig Willi Orbán és Fiola Attila sérülése miatt Botka Endre szerepel Lang Ádám és Szalai Attila mellett.



A középpályán Nagy Ádámnak és Styles Callumnak kell megszűrnie az ellenfél akcióit, míg a széleken Kerkez Milos és Nego Loic szerepel majd. A támadó trióban Varga Barnabás hiányában Ádám Martin lesz az ék, míg őt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett a nemzeti együttesben először kezdő Csoboth Kevin segíti. Az újpesti támadó hetedszer öltheti magára a címeres mezt, de most először kezdőként.



Zárt kapus mérkőzés ellenére a rendőrség hatalmas létszámban vonult fel, még vízágyú is bevetésre készen állt, a Vaszil Levszki Nemzeti Stadiont pedig hermetikusan elzárta a bolgár szurkolók bejelentett tüntetése miatt, amelyhez néhány magyar drukker is csatlakozott.



A lengyel Daniel Stefanski sípjelére kezdődik majd a bolgár-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. A csoportjában veretlenül éllovas nemzeti együttes már döntetlennel is bebiztosítja Eb-részvételét, míg győzelemmel biztosan csoportelsőként zár.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Botka, Lang, Szalai A. - Nego, Nagy Á., Styles, Kerkez - Csoboth, Szoboszlai - Ádám

Bolgár szurkolók a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadion környékén a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkőzés előtt 2023. november 16-án. MTI/Szigetváry Zsolt

