Sipos: ezúttal minden összejött

"Nem láttam, mi történik, csak azt éreztem, hogy kapok egy nagyon nagy ütést fejre és fel van szakadva a szám. Amikor visszaálltam a pályára, elég sokáig szédültem és a bal szememre elég homályosan láttam. Szerencsére ez a szünet előtt már kezdett csitulni és a szünetben rendbe jött, de még mindig érzem a fejfájást" - mesélte Sipos.

2024. január 17. 10:13

Magyarjaink a győzelmet ünneplik – magyarnemzet/AP

A beálló Sipos Adrián szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak minden összejött az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, ennek köszönhetően győzte le 33-25-re Izlandot.

"Régóta játsszunk Izlanddal, egy kicsit furcsa is, hogy szinte minden tornán őket kapjuk. Lassan meg kell tanulnunk a himnuszukat is" - nyilatkozta az MTI-nek. A német MT Melsungen beállója arra utalt, hogy a 2020-as és a 2022-es kontinenstornán és a tavalyi világbajnokságon is azonos csoportban szerepelt a két együttes.



Sipos hozzátette, az elejétől kiválóan összpontosítottak, a támadójátékuk és a védekezésük is "szuperül ment" hatvan percen keresztül. Megjegyezte, az első félidőben voltak lerohanásgóljai az ellenfélnek, ezzel tudta tartani magát, de felállt fal ellen nagyon szenvedett Izland.



"Nekünk minden összejött, nagyon jól játszottunk, és úgy érzem, nagyon megérdemeltük ezt a győzelmet, ahogyan az előző kettőt is" - szögezte le a beálló.



A magyarok pénteken Montenegró ellen 26-24-re, vasárnap Szerbia ellen 28-27-re nyertek, vagyis ez az első kontinenstornájuk, amikor három sikerrel léptek tovább a csoportkörből. Sipos kijelentette: itt volt az ideje hogy ez is megtörténjen, mert az utóbbi évek megmutatják, hogy keményen dolgoznak és szeretnének előrelépni.



"Lehet mondani, hogy talán szintet léptünk, mert stabilabbnak tűnik a teljesítményünk. Szeretnénk ezen az úton folytatni, de meccsről meccsre kell gondolkodnunk, még nem szabad a végjátékkal foglalkoznunk" - szögezte le.



A mérkőzés tizedik percében a magyar védelem egyik oszlopát le kellett cserélni, mert összefejelt Ellidi Vidarssonnal, de hamarosan vissza tudott állni.

Elmondása szerint ez utóbbin ő is meglepődött egy kicsit, mert úgy érezte, mintha átgázolt volna rajta egy gyorsvonat.



Hozzáfűzte, örül neki, hogy továbbra is játékban tudott maradni és segíthetett a csapatnak.



Másfél perccel Sipos "balesete" után Bánhidi Bence piros lapot kapott, mert - a játékvezetők szerint - megütötte Gisli Kristjánsson arcát.



"Eltaláltam az arcát, de nem volt ütőmozdulat, illetve nem volt semmi szándékosság benne. Ligetvári Patriknak besegítettem, vízszintesen volt a levegőben az ellenfél játékosa, és nekiugrott a kezemnek" - idézte fel a jelenetet a Szeged beállója.



A mérkőzés után viccesen azt mondta José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitánynak, hogy "látom, nem kellek a csapatnak, úgyhogy mehetek haza!"



"A viccet félretéve: szerencsére nélkülem is megoldották, úgyhogy volt egy kis pihenőm" - nyilatkozta.



A magyarok a kölni középdöntő-csoportban - ahova a maximális két ponttal jutottak - csütörtökön 15.30-tól Ausztriával, szombaton 18 órától Horvátországgal, hétfőn 20.30-tól a házigazda Németországgal, majd jövő szerdán 18 órától az olimpiai címvédő Franciaországgal találkoznak.



A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.



MTI