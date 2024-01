Az idén is meghirdetik a Diaszpóra Programot

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón felidézte a program 2016-os indulását. Kiemelte: a diaszpóra magyarsága mintegy 2-2,5 millió főt számlál, közösségeik szeretnék megtartani a nemzeti identitásukat, ragaszkodnak a magyar nyelvhez és kultúrához, mindahhoz, ami a magyarságot jelenti.

2024. január 17. 15:00

2024. január 17-én.

Idén is meghirdeti a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Rákóczi Szövetség a Diaszpóra Programot. A különböző programelemekre március 15-ig lehet jelentkezni.

A Rákóczi Szövetség a magyar kormány egyik kiemelt stratégiai partnere, szövetségese ebben a munkában - húzta alá az államtitkár.



Hozzátette: programjaikkal százezres nagyságrendben érik el a magyarságot, főként az óvodás és iskoláskorú gyermekeket.

A Diaszpóra Program célja, hogy a fiatalokat "visszahozzák" a Kárpát-medencébe, Magyarországra, és megismertessék velük az országot, ahonnan őseik, szüleik, nagyszüleik származnak. A programot idén is a Rákóczi Szövetség valósítja meg - jelezte.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke sikertörténetként jellemezte a programot, amelynek második évében már az ezret is átlépte a jelentkezők, érdeklődők száma. Most a Covid-járvány után újra az építkezés zajlik, de legutóbb a nyári táborokban és programokon már ismét közel hétszáz fiatal vett részt 32 országból Kárpát-medencei társaikkal közösen.

Ismertette: szerdától megnyílik az online felület, amely magyarul és angolul ad tájékoztatást, és amelyen egészen március 15-ig lehet jelentkezni a 11 programelemre.

Az első program a csíksomlyói búcsú lesz, amelyre zarándokvonattal utazhatnak ki a diaszpórából érkező fiatalok. Nyáron további kilenc programot szerveznek, anyanyelvi, középiskolás és egyetemi táborok egyaránt lesznek. Decemberben adventi programot hirdetnek meg, amellyel főként a déli féltekén élőket szeretnék megszólítani - jelezte.

Csáky Csongor elmondta: olyan magyar fiatalok jelentkezhetnek a különböző programokra, akik valamilyen magyar közösségben aktívak, például cserkészközösségben vesznek részt vagy magyar iskolát látogatnak, és az ottani közösségtől ajánlást kapnak.





