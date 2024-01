Mit mondott a leghíresebb klímakutató Carlsonnak

A világ tele van valótlanságokkal és féligazságokkal. Ez az egész erről szól. Világos? Ezért van az, hogy olyan sokáig még azt a gondolatot sem engedik érvényesülni, hogy nem vagyunk ilyen szoros korlátok közé szorítva, mondjuk a benzin, a kőolaj vagy a kőszén elérhetőségét illetően – vélekedik Dr. Willie Soon.

2024. január 18. 14:53

Tucker Carlson Willie Soon-nal készült teljes interjújának magyar fordítása. Az anyag fényt villant a klímahisztéria mögöttesébe.

Előzmény, magyarul:

Bevezető a teljes interjúhoz

Tucker Carlson kommentátor és véleményvezér által 2023 decemberében meghívott klímakutató

Willie Soon asztro- és geofizikus (keresztény elkötelezettségű malajziai-USA állampolgár, őszinte

és zseniális kutató, egyszemélyes agytröszt, a világelit számonkérője). A Harvard-Smithsonian

Asztrofizikai Központból kilépve néhány éve az általa alapított CERES-SCIENCE-ben dolgozik.

Amint Tucker Carlson műsorában elmondta, mintegy száz kutatóval működött már eddig együtt,

közöttük legalább hat magyarral, e sorok szerzőjével is. Tucker Carlsonhoz hasonlóan

Magyarország barátja; önkéntes kutató például egy magyar kutatóhelyen (a soproni Földfizikai és

Űrtudományi Kutatóintézetben).

Willie Soont a 2000-es évek elején, az AGU (Amerikai Geofizikai Egyesület) San Francisco-ban

tartott éves konferenciáin ismertem meg, ahol a klímaváltozásokkal kapcsolatos számos vitát is

végighallgattam. Így jutott el a híre Magyarországra (Szarka L 2010: Mozaikok az

éghajlattudományban, Magyar Tudomány 171, 5, 609-611). Világhírű (a világsajtó sugallata szerint

„hírhedt”) akkor lett, amikor rosszakarói 2015 februárjában a New York Times címoldalán

terjedelmes rágalmazó cikkben akarták ellehetetleníteni. A rosszindulatú és valótlan újságcikket a

teljes magyar sajtó átvette. Egy email-ben azzal vigasztaltam, hogy fel a fejjel, nem sokkal azelőtt

épp Magyarországot és miniszterelnökét állították pellengérre ugyanott, vagyis a New York Times

címoldalán. Két percen belül válaszolt. A magyarországi történéseket azóta is barátként követi.

Büszke arra, hogy Tucker Carlson nem sokkal Orbán Viktor után őt is meghívta a műsorába.

Ez az interjú négy részből áll. Az első részben Tucker Carlson a szénhidrogének eredetére kérdez

rá, és kap tudományos választ, miszerint a szénhidrogének nem kizárólag „fosszilis” eredetűek

(azaz nem kizárólag biológiai maradványokból származnak, hanem ún. abiogén eredetűek is

lehetnek). Aztán Willie Soon rátér a globális felmelegedések és lehűlések alakulásának (és a

valószínű okok) ismertetésére, majd kifejti legnagyobb fájdalmát: azt hogy a tudományt a

tudományon kívülről hogyan teszik tudatosan tönkre. A befejező negyedben Willie Soon

mindeddig legkevésbé ismert oldala tárul fel: a világ rendezettségét feltáró matematikában Istenre

utaló bizonyítékokat lát.

A teljes interjú magyar nyelvre történő lefordításának célja a magyar olvasók minél szélesebb

elgondolkodtatása.

Szarka László Csaba

A teljes interjú magyar fordítása

https://tuckercarlson.com/the-tucker-carlson-encounter-fossil-fuels/

Tucker Carlson Carlson [00:00:00]

Az Egyesült Államokban fő energiaforrásainkat (kőolaj, földgáz, kőszén) gyakran fosszilis

energiahordozóknak nevezik. „Fosszilis”, mert biológiai maradványokból, ősi szerves anyagokból,

erdőkből, dzsungelekből, planktonokból és évezredek óta a föld alatt tartott dinoszauruszokból

származnak, amelyek olajjá, gázzá és szénné alakultak át. Mindenki elfogadja, hogy ez így van. De

bizonyítékok vannak arra, hogy mindez nem a teljes valóság. Ha csak innen származnának a

fosszilis energiahordozók, ha csak így keletkeznének a szénhidrogének, akkor miért találhatók

mélyen az óceánok alatt és a Föld felszínén is? Hogy lehet, hogy a Szaturnusz egyik holdjában a

tudósok szerint több olaj és gáz van, mint a Földön? Vajon voltak-e dinoszauruszok, planktonok

és erdők a Szaturnusz holdján? Feltehetően nem. Ha nem az összes szénhidrogén származik

fosszíliákból, akkor még honnan származnak? És ez miért nem köztudott? És milyen

következményei vannak mindennek? És mi mindennek az üzenete a mai klímaváltozási politika

szempontjából? Ezek nem merően ezoterikus kérdések. Ezek központi kérdések. Valójában most

a világ energiafelhasználásának jövőjét vázoljuk fel. Willie Soon asztrofizikus és földtudományi

kutató, aki 31 évet töltött a Harvardon, sokat töprengett ezen. Nemrég otthagyta a Harvardot, de

most itt van velünk. Doktor Soon, köszönöm szépen.

Dr. Willie Soon [00:01:28]

Köszönöm, Tucker. Áldás, hogy részt vehetek a műsorában.

Tucker Carlson [00:01:31]

Nos, az az áldás, hogy itt van. És ez egy nagyon érdekes kérdés, sok következménnyel. Hm, az

időnk nagy részében a következményekről szeretnék beszélni, úgyhogy most szigorúan csak arra a

kérdésre térnék ki, hogy honnan származnak a szénhidrogének? Mintha nem szükségszerűen ősi

erdőkből, planktonokból vagy dinoszauruszokból erednének, ugye?

Dr. Willie Soon [00:01:49]

Igen. A történet egy kicsit hosszadalmas, ezért kérem, adjon néhány percet a magyarázatra.

Előrebocsátom, hogy úgy van, ahogy az imént mondta. A legfontosabb annak a tisztázása, hogy a

Szaturnusz legnagyobb holdjáról, a Titánról származó információ a NASA-tól, az Európai

Űrügynökségtől és az Olasz Űrügynökségtől származik,. Azoktól, akik megépítették ezt a Cassini-

Huygens űrszondát. Az UV spektrométert a PhD-értekezésem bírálóbizottságának egyik tagja

építette. Felfedeztek egy folyékony metán-etán óceánt a hideg Titánon. Ott egyébként -290

Fahrenheit fok [kb. -180 o C] uralkodik. Hadd utaljak a globális felmelegedésre, hiszen tele van

metánnal. Messze van a Naptól, és erről van szó. És nyilvánvaló, hogy az abiogén (azaz a biológia

nélküli) megközelítés helytálló. 2009-ben valójában egy kísérletet végeztek el. A Svéd Királyi

Akadémia egyik kutatócsoportja végezte el; egy orosz kutató vezetésével. Meg tudták mutatni,

hogy ha (a négy hidrogén- és egy szénatomot tartalmazó CH 4 kémiai képletű) metánt

összepréselik olyan formában, hogy szimulálja a Föld földköpenybeli állapotát (azt, ami 1800

mérföld [3000 km] mélyen van a felszín alatt, de annál nem sokkal nagyobb mélységben. És ezen

a nyomáson, de alapvetően egy szűk - körülbelül 40-150 mérföldnek [70-250 km-nek] megfelelő -

szűk sávon belül igenis képződhet összetett szénhidrogén. Van benne benzol, etán, és az összes

többi cucc, ami minden kétséget kizáró bizonyíték. Metán még a légkörben is van. A Jupiter,

illetve a Mars kőzeteiben még benzolt is találsz. Az érdeklődőknek még többet is tudok mondani.

Ezt az összetett szénhidrogént policiklusos aromás szénhidrogénnek nevezik. Ez egy másik olyan

összetett szénhidrogén, amilyen a világegyetemben (a csillagközi térben, az intergalaktikus térben) mindenhol jelen van, az alacsony hőmérsékletnek és a megfelelő nyomásviszonyoknak köszönhetően.

Tucker Carlson [00:04:22]

Ez hihetetlen, mert mindannyian - beleértve magamat is - egészen a közelmúltig azt feltételeztük,

hogy minden fő energiaforrásunk ez az úgynevezett fosszilis energiahordozó, és természetesen a

létezésünket behatárolja a biológiai maradványok mennyisége, a bomló szerves anyag mennyisége.

Dr. Willie Soon [00:04:40]

Nem egészen ez a helyzet.

Dr. Willie Soon [00:04:44]

Nagyon is az a meggyőződésem, hogy e megközelítés jól illeszkedik egy híres közgazdász

paradigmájába, aki a kedvencem. Hallott-e már erről a Simon nevű fickóról?

Tucker Carlson [00:04:55]

Julian Simon.

Dr. Willie Soon [00:04:55]

Ő az, Julian Simon. Az Illinois-i Egyetem, majd Maryland kulcsembere. Róla van szó. Ő volt az a

fickó, aki azt mondta, hogy az emberiség vagy a Föld végső erőforrása valójában nem az a fajta,

amit akár „uránaranynak” is nevezhetnénk. (Ugyanis sokkal több urán van az óceánokban, mint a

szárazföldön. Világos? Az óceánban 4,5 milliárd tonna urán van. És csak 17 millió tonna arany és

réz. Ugyan mit akarsz az óceánon? Minden található ott! Igaz, csak nagyon híg formában. Ez

világos.) A végső erőforrás valójában az emberi elme, annak innovációs oldala. Nagyon szeretem

ezt az elvet, és nagyon jól illeszkedik ahhoz, amire azt mondjuk, hogy magától értetődő. Nézzük a

kőolaj kérdését. A közvélemény úgy tudja, hogy az olajkészlet 50-60%-át már kitermeltük, és már

csak 40-50%-ot lehet kinyerni. 60% benn marad, egyszerűen azért, mert nincs elég nyomás a

felszínre hozatalához. Ezért is érdekes az abiogén olaj gondolatának felvetése. Egyértelműen igaz.

Voltaképp magától értetődő. A Föld belsejében kialakulnia, a földköpenyben, 50-100 mérföld

[85-170 km] mélyen. Menjünk tovább, nézzük az emberi oldalt. Milyen mélyre fúrtunk valaha?

Nagyjából mindössze 5-6 mérföldre [8-10 km; a létező legmélyebb fúrás 12262 m mély].

Legfeljebb ennyit tudunk fúrni, azaz csak a felszínt kapargatjuk. Aztán ennek a cuccnak be kellett

hatolnia a tározóba. Ezt az információt a legjobb szakemberektől kaptam, akiknek minden nap

ténylegesen kőolajat kell kutatniuk. Egyik barátom, Joseph Leimkuhler a Beacon Offshore

Energy-ben, egy tengeri energiacégnél dolgozik. Ők azok a srácok, akik nap, mint nap azon

fáradoznak, hogy energiát adjanak nekünk. Kőolajat, amire szükségünk van.

Tucker Carlson [00:06:42]

Miért nem hallottak erről az emberek? Miért gondolja a legtöbb ember, hogy az autójukban lévő

benzin a definíció szerint...

Dr Willie Soon [00:06:50]

Korlátozásokat kell bevezetni, nem?

Tucker Carlson [00:06:52]

Igen. Azt mondják, hogy csak egy pici mennyiség van belőle, aztán majd örökre le kell mondani

róla. És soha többet nem fogunk találni.

Dr. Willie Soon [00:06:57]

A világ tele van valótlanságokkal és féligazságokkal. Ez az egész erről szól. Világos? Ezért van az,

hogy olyan sokáig még azt a gondolatot sem engedik érvényesülni, hogy nem vagyunk ilyen

szoros korlátok közé szorítva, mondjuk a benzin, a kőolaj vagy a kőszén elérhetőségét illetően.

Mint tudják, a dubaji COP találkozón, amely épp nemrég ért véget, kijelentették, hogy fel kell

hagyni a fosszilis energiahordozók - alapvetően a kőolaj, a földgáz és a kőszén - használatával.

Rendben van, ezek az emberek őrültek; tényleg ezt gondolom róluk. Szerintem nagyon sok

embernek fognak ártani a tévedésükkel. Ráadásul azzal is tisztában vannak, hogy ők valójában

csak a kisebbséget képviselik. Hosszú idő óta egy törpe kisebbség zsarnokságáról van szó, akik

elcsalják a választásokat, és nem engedik, hogy a jó emberek akarata érvényesüljön. Nagyrészt ez

az oka annak, hogy kutatóként szót emelek. Úgy érzem, semmitől sem félek; kimondom az igazat.

És örülök, hogy lehetőségem van ilyeneket mondani a műsorában.

Tucker Carlson [00:07:54]

Nem mondják el nekünk az teljes igazságot arról, hogy honnan is származnak a szénhidrogének.

Csakugyan nem mondták el. Soha nem találkoztam még olyan emberrel életem során, aki ezt

mondta volna: ácsi, ezek nem mind fosszilis eredetűek. Aztán folyamatosan azt halljuk, hogy

tudományos konszenzus van az éghajlatváltozásról, azaz minden kutató ugyanazt vallja.

Legalábbis ezt hiszi Al Gore és John Kerry. Talán ez sem igaz?

Dr. Willie Soon [00:08:19]

Végre erről is beszélhetek. Hálás vagyok e kérdés feltételének, Tucker. A CO 2 által állítólagosan

okozott éghajlatváltozás témáján, illetve azon, hogy milyen egyéb tényezők okozhatnak

éghajlatváltozást, 1991 (a posztdoktorim) óta folyamatosan dolgozom. Tehát 31-32 éves korom

óta. És e kérdésre - úgy gondolom - hogy nagyon határozott választ tudunk adni. Mai tudásunk

szerint a CO 2 nem okoz semmit. Nem fog változtatni az éghajlati rendszeren, ami azt jelenti, hogy

nem fogja megváltoztatni a hurrikán sebességét. Nem fogja megváltoztatni, hogy a tornádó

milyen sebesen és milyen gyakorisággal alakuljon ki. Még a jegesmedvék populációjában sem okoz

változást. Ez utóbbi egy jegesmedvéket érintő természetvédelmi kérdés, nem? Még arra sincs

hatással, hogy mekkora lesz a halfogás, sőt, a pecázást sem befolyásolja. És nem oka az óceánok

elsavasodásának. Nem okozója ennek az állítólagos problémának. Ez mind mesterséges

kreálmány. Minden, amit csinálnak, csak egy álom a modelljükből, és megint csak a törpe

kisebbség zsarnokságáról van szó, vagyis néhány ember találta ki ezt a rémisztő történetet. Ami

egyszerűen nem igaz. Gyorsan elérkezünk a legfelelősebb csoport megnevezéséhez. De ilyenkor -

amint emlékeztetett rá két munkatársam a kutatócsoportunkból: Dr. Ronan Connolly és Michael

Connolly - nem beszélhetek annak a több mint 100 kutatónak a nevében, akik már dolgoztak

velem. Kizárólag a magam nevében beszélek. Véleményem szerint az első számú probléma az

ENSZ, az IPCC, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Kormányközi Éghajlatváltozási Testület

(IPCC), ugyanis az embereket félrevezették. Kihasználták a tudomány „tekintélyelvűségét” (ami a

tudományban állítólag nincs). Ezek tulajdonképpen vandál kormányzati bűnözők (hackerek). Az

olyan emberek, mint John Kerry (akinek véleményem szerint a fizika tudása a nullával egyenlő)

folyton azt hajtogatják, hogy az üvegházhatás „oly egyszerű”. Ugye? Aztán nem volt hajlandó

elmagyarázni, hogy mit ért ez alatt. Például, hogy hogyan működik. Megtörtént esetről beszélek.

Ez rettenetes. Nagyon kínos Amerikának. Balin, Indonéziában is ugyanezt tette Kerry, néhány

évvel ezelőtt. Rettenetesen kínos.

Tucker Carlson [00:10:27]

Mit gondol Ön, képes-e Kerry elmagyarázni, hogyan működik mindez?

Dr. Willie Soon [00:10:28]

Nem, nem hiszem. Még Al Gore sem képes erre, aki pedig azt állítja magáról, hogy jól forog

tudományos körökben. Felszólítottam Al Gore-t, szemtől szembe. Szerencsére részt vehettem a

Wall Street Journal egyik ökokonferencián, és az UC Santa Barbara diákjaival megszerveztem,

hogy amikor a kérdésfeltevés lehetőségét bejelentik, adják ide nekem a mikrofont. Előző este

barátkoztam össze velük. Elmagyaráztam nekik munkám minden részletét, így megkaptam a

mikrofont, és kérdéseket tettem fel Al Gore-nak, aki nem volt hajlandó elismerni azt a

tudományos tényt – amivel még az általános iskolások is tisztában vannak -, hogy a CO 2 életadó

gáz. Ha több a CO 2 , akkor a növényvilág, az egész ökológia, még az óceán is gazdagabb: a

természet nagyobb életképességgel, több hallal, egyebekkel rendelkezik.

Tucker Carlson [00:11:22]

Gazdagabb az életvilág.

Dr. Willie Soon [00:11:22] Lényegesen gazdagabb. Ezért hívják a CO 2 -t életadó gáznak. És ezekaz emberek a CO 2 -t a globális felmelegedést okozó, a hurrikánokat gyorsító- vagy lassító gázként akarják démonizálni. Nem tudom, végül is mit akarnak: hogy több eső legyen-e vagy kevesebb.

Számos hasonló értelmetlenséget állítanak. Mindez nyílt támadás. Ez a probléma. Térjünk ki arra,

hogy ezt milyen alapon gondolom. Ellenőrzök mindent, amit mondanak, és mindennek

utánanézek. Kutatóként nem utasíthatom el kapásból ezeket az állításokat. Nem lehet egyszerűen

kinevetni. Még csak nem is szidalmazhatom a szerzőket. Nem lehet csak úgy gúnyt űzni belőlük.

Mindent ellenőrizni kell. Szóval, egy komoly kutatóhoz illő módon tudományos cikkeket

publikálok, amelyek cáfolják az érveiket. A tudományos közlemények az átlagembereknek talán

semmit sem mondanak. De nagyon fontos, hogy szülessen dokumentum, hogy meglegyen

mindennek a dokumentuma. Ahonnan elővehetők a megfelelő tudományos érvek arról, hogy mi

helyes, mi helytelen. Ezt tesszük a ceres-science.com-on. Tehát, aki további információra van

szüksége minderről, kérjük, látogasson el erre a weboldalra. És tanulmányozza, hogy miféle

tevékenységet végzünk ott, mert mi valóban függetlenek vagyunk az összes finanszírozó

ügynökségtől. Nem függünk a nekünk juttatott pénzektől. Nekünk se Bill Gates ne adjon pénzt,

de Ön se. Köszönöm. És Al Gore-t is kérem, hogy ha meg akarja mondani, hogy mit csináljak, ne

adjon pénzt. Semennyit se akarok tőle! A lényeg tehát az, hogy független akarok lenni. Akárcsak

Ön a médiában. Félelem nélkül akarok élni. Most állítottam össze a saját programomat. Senki se

mondja meg, mit kutassak. Azt kutatom, amit kutatni akarok. Szóval sok-sok témában végeztünk

kutatásokat. Az éghajlatváltozás kérdésében ennyi év után teljes mértékben meg vagyok

győződve, hogy a Napban kell keresni az okát. Bár nem biztos, hogy pontosan értjük a

mechanizmust, de számos bizonyítékunk van arra, hogy az nyomok valószínűleg a Naphoz

vezetnek. Százalékokban kifejezve mondjuk 90%-osan biztosak vagyunk efelől, igaz, nem 100%-

osan. De azt biztosan tudjuk, hogy a szén-dioxid nem csodagáz. Nem vezérli a hőmérőt a

szobában, nem képes felfelé és lefelé állítani a hőmérsékletet olyan szintre, amilyenre szeretnénk.

Egyébként még azt se tudják megmondani, milyen hőmérsékletet akarnak. Hány fokra szeretnék

beállítani a globális hőmérsékletet? Al Gore erre nem tudott válaszolni. John Kerry sem tudott

erre válaszolni. Mert a hideg Szibériától a forró szaharai sivatagig a hőmérsékleti választék nagyon

széles. Ezek óriási, legalább 100 Fahrenheit fokos (kb. 45 o C) vagy annál nagyobb különbségek.

Tucker Carlson [00:13:45]

Igen.

Dr. Willie Soon [00:13:46]

Megkérdezhetnénk tőlük: kicsodák ők, hogy megmondják nekünk, hány fokos legyen a

„megfelelő” hőmérséklet? Ahol ilyeneket forgatnak a fejükben, ott úgy beszélnek, mintha

álistenek lennének, netán ők maguk lennének az Isten. Ezek az emberek annyira nagyravágyók, hogy bizonyos értelemben azt hiszem, egy kicsit vissza kell fognunk az ambícióikat. Úgy értem, ezek az emberek – ellentétben velünk - nem elégednek meg azzal, amijük van. Nem lehetsz törtető, ha elégedett vagy, de ezeknek az embereknek bizonyos értelemben annyira elment az eszük, hogy már megtévesztő. De valakinek fel kellett szólalni ellenük. Szerintem Ön, Tucker, azok közé tartozik, akik következetesen rámutatnak a képmutatásra, ugye? És tényleg úgy találom, hogy ennek a globális felmelegedésnek az egész problémája egy nagy nulla, ami azt jelenti, hogy semmit sem szabad tennünk ellene. Csak menni tovább, emberi életet élni, és alkalmazkodni a változáshoz.

Tucker Carlson [00:14:27]

Amiket mondott, azokkal természetesen teljesen egyetértek. De van valami, amit képtelen vagyok

felfogni. A globális hőmérséklet drámaian ingadozott már akkor is, amikor az ember még nem

hagyott nyomot. Mármint nem is olyan régen. Úgy értem, városok kerültek víz alá, mert a

tengerszint az írott történelem folyamán megemelkedett. És a gleccserek jellegzetességei is

mindenhol ott vannak körülöttünk.

Dr. Willie Soon [00:14:50]

Igen.

Tucker Carlson [00:14:51]

Tehát ezek az események mind a belső égésű motor megjelenése előtt történtek? Erre milyen

magyarázatot adnak?

Dr. Willie Soon [00:14:56]

Épp ez a probléma. Sok mindent bevallottak, készségesen beismerték, hogy így van, és hogy

minden elolvasható.

Tucker Carlson [00:15:02]

Nem tagadhatják le azt, hogy valamikor voltak gleccsereink, amik aztán elolvadtak a globális

felmelegedés miatt.

Dr. Willie Soon [00:15:05]

Mert jó okuk van bevallani. Úgy értem, ezek valódi vallomások. Nézzük a Napot! Valójában ez az

oka sok mindennek. A jégkorszakhoz hasonló, ún. kis jégkorszaknak nevezett időszak nagyjából

1300-tól 1900-ig tartott. Igen hűvös volt akkoriban. Aztán elérkezett egy kellemesen meleg

időszak 880 és kb. 1200 között. Tényleg meleg volt. Lehetett például bort termelni Angliában,

ugye? És ugye most nincs ott bortermelés? Ilyesmikre gondolok. Meg hogy Grönland zöld volt

akkoriban. De most tele van gleccserekkel, szakad a jég. Úgyhogy pontosan miről is van szó?

Valami olyasmiről, amit a Nap okoz. Amennyire tudjuk, a Nap fényességváltozása igen jól

illeszkedett mindezen jelenségekhez. Azt, hogy a Nap mennyire szikrázóan fényes, vagy mennyire

tompafényű, alapvetően a Napból kiáramló fény mennyisége határozza meg. Az ingadozás

egyébként százalékosan nagyon csekély mértékű: egy százaléknál is kisebb. De ez már több mint

elég, mert működik egy másik hatótényező is, ami úgyszintén nagyon fontos. A Föld ugyanis a

Nap körül kering, és a földpálya az összes többi bolygó zavaró hatása miatt folyamatosan

változik. Ismerjük a Jupitert, a Szaturnuszt, a Vénuszt és a Marsot stb. Valójában ezek terelgetik a

Földet. A Hold is fontos szerepet játszik. Úgy gondoljuk, hogy két tényező: a földpálya-

ingadozások és a Nap fényváltozásai együttesen szinte mindent megmagyarázhatnak. Valójában

erről szólnak az adatok, amikkel rendelkezem. Annyira lenyűgözött e téma tanulmányozása, hogy

örökre megfogott. Az egész életemet e kérdéskör tanulmányozásának szentelem. Semmi más nem

csinálok, csak ezzel foglalkozom. És minél közelebb vagyok a megértéshez, annál inkább azt

gondolom, hogy hú, meglesz a hiányzó láncszem. Nagyon sok információval rendelkezünk. Aztán előjönnek ezek az emberek, és azt állítják, hogy a CO 2 az oka mindennek. Amit mondanak, utánanézek, mert soha nem zárható ki, hogy esetleg igazuk van. Kutatóként ellenőriznem kell az állításukat. De a közelében sem járnak az igazságnak! Úgy értem, ezeknek az emberek csupán jár a szájuk. Egy nagyon ismert wisconsini meteorológus híres mondását idéztem. Neve: Prof. Reed Bryson, a klimatológia egyik atyja. Hozzátette, hogy aki a CO 2 -t gondolja az éghajlatváltozás előidézőjének, menjen ki a szabadba, köpjön egyet a levegőbe, és figyelje meg, hogyan változik meg a széljárás. Ezzel mindössze annyit akart mondani, hogy a CO 2 -nak nincs semmi hatása.

Nem okozhat klímaváltozást, vagy bármi hasonlót. Valójában nem változtat semmin sem. A Nap

viszont nagyon sokat számít. Vajon a legfontosabb dolgokról, amiről beszélni kell, miért nem

beszélnek soha? Mindig ki akarják átlagolni az adatokat. A legfontosabb dolog, amiről beszélniük

kellene, az az, hogy vajon mi is az évszak? Soha nincsen két egyforma tél. Nincs két egyforma

nyár. És soha nem magyarázzák el, hogy az évszakokat valójában a Nap körüli földpálya enyhe

változásai okozzák. Nem a levegőbe beszélek. Tanulmányokat, cikkeket publikálok. Mindegyik

tanulmány és az összes efféle dokumentum arról szól, azt mutatja be és dokumentálja, hogy mi

miért van, és hogyan megy végbe. Ez a legszórakoztatóbb része a tudománynak, nem az üres

csevegés, az őrült kézlengetés. Legalábbis így kellene lennie. Bár lehet, hogy most nem úgy nézek

ki, de mindig nagyon nyugodt vagyok, amikor írok, amikor tanulmányt kell írnom. Ilyenkor

mindig megkérem feleségemet, hogy ne zavarjon pár napig, visszajövök majd ebből az állapotból.

Nos, ilyesmikről van szó. Természetesen otthon végzem a munkámat. De időnként hazatérek.

Tucker Carlson [00:18:12]

Van-e mód megmondani, hogy mi az éghajlatváltozás alapja?

Dr. Willie Soon [00:18:20]

Tulajdonképpen igen, méghozzá a bolygópályáknak köszönhetően. Egyedül azt nem tudjuk, hogy

hogyan lehet megjósolni a Nap változásait, a mágnesség miatt. A Napnak hatalmas mágneses tere

van, és a Nap túl bonyolult. A Nap egy forró gázokból álló, hatalmas mágnes. A mágneses tere

nagyon erős: tízezerszer erősebb, mint a Földé. A Földön az intenzitás egy gauss [0,5 G], a

Napon akár tízezer gauss is lehet, nagyon más tulajdonságokkal. Forrását termo-nukleáris

reakciók rejtik el a Nap belsejében, mindenféle különleges jelenséget létrehozva a forró gázban.

Nagyon nehéz megpróbálni leírni, vagy matematikailag modellezni. A Földet sokkal könnyebb

tanulmányozni, mint a Napot. Ez a különleges fizika jelenti a tudományos probléma lényegét. De

abból is sokat tanulunk, hogy egyszerűen megfigyeljük a Napot. Galileo készítette az első

távcsövet. Ráirányította a Jupiterre. Nagyon okos volt, mert másnap megismételte a megfigyelést.

Látta a Jupiter holdjait is, és azt is, hogy a holdak másnap már nem ugyanott voltak láthatók. A

leghíresebb történetet Galileiről majd egy másik alkalommal mesélem el. Rendszerint anyanyelvén

írta le a megfigyeléseit. Amikor rájött, hogy valami nagyon különleges dolgot fedezett fel,

nyomban latinra váltott, ami többek között precizitásra is utal. A Nap tényleg nagyon bonyolult.

Valójában amióta Ön ismer engem, folyton azt tanulmányozom. Sokat tudunk a Napról, és

mindezt egy népszerű könyvben igyekeztünk is elmagyarázni. Galilei 1610 körül vette észre a

napfoltokat, eredetük mélyen a Nap felszíne alatt van. Azóta 413 évnyi adattal rendelkezünk. Volt

egy a Maunder-minimumnak nevezett kis jégkorszak. Abban az időszakban (1646-1715 között)

szinte az összes napfolt eltűnt. Különösen a Nap északi felén. Senki sem tudja miért. Ezért az

olyan emberek, mint a híres francia csillagász, Cassini, úgy gondolták, hogy Galilei biztosan sokat

ivott vagy csak úgy lódított. Cassini idejében ugyanis nagyon sok napfoltot figyelhettek meg. De

kiderült, hogy a napfoltok eltűnése valóban megtörtént. Egy jó barátom, a világ első számú

napfolttörténésze, Dougles Hoyt vezetésével összegyűjtötték a könyvtárakban található összes

napfolt-adatot, Galilei-ig visszamenőleg egészen mostanáig. Valósnak találták ezt a jelenséget,

mert abban az időszakban tényleg nem volt napfolt. Nem azért, mert senki sem figyelt oda a

Napra. Annak a hetven év alatt időszaknak legalább 80%-ában valaki mindig végzett megfigyelést.

Nagyon egyedi ez az időszak. Most kezdjük megérteni, mi történhetett. Abban az időszakban a

Nap sokkal halványabb volt, és ez az oka a kis jégkorszaki jelenségnek is. Angliában a Temze

teljesen be volt fagyva, a németalföldi csatornákon korcsolyáztak. Ezek a dolgok mind

megtörténtek. Ma pedig azt kezdik bemagyarázni, hogy nem is volt kis jégkorszak. Elkezdik

kicserélni a tudomány alapjait. Ez az, ami számomra a legzavaróbb.

Tucker Carlson [00:21:50]

Miért próbálnák kicserélni?

Dr. Willie Soon [00:21:52]

Ó, nem is tudom. Mert azt akarják hirdetni, hogy a CO 2 irányít mindent. Valahogy azt akarják,

hogy a CO 2 legyen az oka mindennek, a CO 2 legyen az elsődleges mozgatórugó. De ez csak része

annak a nagyobb problémának, amire rájöttem.

Tucker Carlson [00:22:01]

Nos, ez nem tudomány. Ez hazudozás.

Dr. Willie Soon [00:22:03]

Nagyon rossz a helyzet. A tudomány szinte teljesen szét van verve. Ezért fordulok a

nyilvánossághoz. Azt akarom, inkább legyenek olyan kérdéseim, amelyeket nem lehet

megválaszolni, minthogy olyan válaszok legyenek, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni. Mert

ezek az emberek kizárólag a választ kínálják. És akkor egyszerűen be kell fognod a szád. Ahogy

Ön szokta mondani: ne kérdezz, ne kritizálj, sőt ne is gondolkozz, csak fogadd el, amit

mondanak. Gondolhatta előre, hogy ha leülünk beszélgetni, akkor ilyeneket fogok mondani.

Mások mást állítanak. Az a valaki például, aki az elmúlt két napban össze-vissza kiabál, hogy fel

kell hagyni a fosszilis energiahordozók használatával, és hogy a GOP („Grand Old Party,

Republikánus Párt) annyira gonosz, hogy meg kell állítani. Hát mi vagyunk a GOP, azok a gonosz

politikai testületek Amerikában, akik miatt a nyakunkon a fosszilis energiahordozó problémája,

mert fosszilis energiahordozót használunk, és mindent, ami ezzel jár. Michael Mann professzorról

beszélek. A Pennsylvaniai Egyetemen dolgozik. Igen, ő a szerzője annak a tanulmánynak, ami a

hőmérsékleti idősort jéghokibot-formájúnak mutatta be. Vicc az egész.

Tucker Carlson [00:22:56]

Hokivicc. [hockey stick: hokibot; hockey shtick: hokivicc].

Dr. Willie Soon [00:22:57]

Letagadta a hőmérsékleti előzményeket. A hőmérséklet igazi története úgy néz ki, hogy 880-tól

meleg lett, mondhatjuk nagyon melegnek is. Aztán lehűlés állt be, kb. 1300 körül kezdett lefelé

menni a hőmérséklet. Hűvös lett. Aztán körülbelül 1900 óta újra kezdődött a felmelegedés. Jóval

azelőtt, hogy a CO 2 szerepe egyáltalán felmerült volna, oké? Ez egy újabb rejtvény, de erre nem

akarnak magyarázatot adni. Most maradjunk annyiban, hogy ez történt. Michael Mann erre azt

mondta, hogy ő matematikai algoritmust használ. Oké, henceghet fantáziadús szavakkal, de

higgyék el nekem, hogy ez tényleg csak egy matematikai algoritmus. A 880-as és a körülbelül

1980-as hőmérsékleti értékek közötti idősorra egyenes botot illesztett, és csak nagyon kismértékű

ingadozásokat engedett meg. Olyan csekély változásokat, amelyek valójában semmit sem

mondanak: 1-2 Celsius-foknyit. Amikről én beszélek, azok ötször-hatszor nagyobb változások,

mint amiket ő megenged. És mindezt csak úgy kijelenti. A hőmérsékleti idősor vége pedig úgy

lendül fel, mintha egy hokibot ütő része lenne. És azt állítja, hogy ez a felmelegedés a szén-dioxid-

koncentráció növekedése miatt van. De arra elfelejtett magyarázatot adni, hogy ez a mostani

hőmérséklet-emelkedés már jóval azelőtt elkezdődött, hogy a légköri szén-dioxid ember által

kibocsátott részét egyáltalán számításba kellene venni. Ami szintén a probléma része. Az első

naptól fogva őrültség volt ez az egész. Amikor a cikke 1999-ben megjelent, az elsők között voltam, akik a hátsó padból jelentkeztek, és mondták, hogy bocsánat professzor úr, Ön téved.

Akkor még barátok voltunk, de ma már egyetlen megkeresésemre sem válaszol. Korábban e-

maileket váltottunk, mert ugye többé-kevésbé ugyanaz volt a szenvedélyünk. Meg akarta érteni a

dolgokat. Most pedig kijelenti, hogy az ő változata az egyedül üdvözítő igazság. De ezt semmilyen

ismert adat nem támasztja alá; épp ez a probléma. Csupán egy matematikai termék. Az egész arról

szól, hogy ráijesszenek a világra, és félelemben egyesítsék a nemzeteket. A már említett IPCC-

csoport felkarolta a munkáját. Hőssé tette őt, mert megoldást kínált arra a régi, rejtélyes

problémára, ami a klimatológusokat évezredek óta foglalkoztatja, már az ógörögök óta.

Generációk sora fáradozott azon, hogy igyekezzen megérteni, miként változott az éghajlat, és

akkor előjön ez a fickó, aki kijelenti, hogy így néz ki, hogy kizárólag a CO 2 okozza, és hogy

minden probléma a CO 2 miatt van. De…

Dr. Willie Soon [00:25:08]

…egyszerűen nem így van.

Tucker Carlson [00:25:08]

Ha jól értem, amit elmondott, annak egy része nagyon összetett, de az Ön magyarázatával –

miszerint a felmelegedés már jóval azelőtt elkezdődött, hogy az emberi CO 2 -kibocsátás jelentős

mértékben szerepet játszott volna a légköri CO 2 -koncentrációban – még én is a helyre tudom

tenni az állítását.

Dr. Willie Soon [00:25:22]

Igen, ez az igazság.

Tucker Carlson [00:25:24]

Feltételezem tehát, hogy számos hivatásos kutató felteszi magának ugyanezt a kérdést. Miért nem

szólalnak meg?

Dr. Willie Soon [00:25:31]

Elérkeztünk a lényeghez. Manapság a tudomány teljes problematikája a finanszírozással, a

természettudomány finanszírozásával, annak a filozófiájával kapcsolatos. Nem nagyon szeretnék

belemenni e kérdésbe. Részben épp ez az oka annak, hogy teljesen független akarok lenni.

Kiléptem ebből az egész rendszerből, ugye érthető? De a tudomány finanszírozása nem tét

nélküli. Még ha a kutató közvetlenül nem is kap pénzt, a rendszer egészének kihatása lesz a

végzős hallgatókra. És így tovább és így tovább. Tudja, ezek a járulékos hatások, és sokan félnek

megszólalni. Jó lenne, ha a tudomány valóban őszinte közvélemény-kutatás elé állítaná az összes

kutatót. Még ha a tudomány nem is a szavazásról szól. A tudományban egyetlen elvárás létezik:

az, hogy igaz legyen. Ugye itt a lényeg, nem? Einstein, amikor megfogalmazta a híres általános

relativitáselméletét (vagy talán a speciális relativitáselméletet?), arról szólt a vita, hogy a

fénysebesség véges állandó-e. Tehát hogy az idő és a tér relatív-e. Az idő tágítható, és a tér is

kicsit más lesz, ha a fénysebesség állandó. A speciális relativitáselmélet ezen a koncepción alapul.

Aztán mintegy száz berlini akadémikus írt egy röpiratot, miszerint Einstein téved, de

egyetlenegyszer sem indokolták meg, hogy miért, és hogy mik a hibás részletek. Erre Einstein a

következő választ tette közzé: Miért van szükségük száz aláíróra? Ha esetleg tévednék,

egyetlenegy is elég lenne! Erről van szó, erről szól a tudomány. A tudomány azért hibás, mert

teljesen fejre állították, kiforgatták. Jól tudjuk, hogy a Covid is egy hasonló eset. De maradjunk

inkább az éghajlattal kapcsolatos kérdéseknél. Az emberek félnek megszólalni. Igazából nem

tudom miért. Amikor fiatal voltam, nekem is volt aggódni valóm a három gyerekem miatt: hol

esznek, meg minden ilyesmi. (Mindig a büfében. Csak viccelek, de a büfé legnagyobb amerikai

találmány. Igazi vállalkozók viszik. Amúgy van elég élelmünk. Nincs ilyesmi probléma, van az

ennivalónk. Szerintem az egész világon megoldható ez a kérdés. Még az anyagi erőforrásoké is.

Világos? Mindössze annyi a dolgunk, hogy Julian Simon-féle módon gondolkodjunk. Mindent

létre tudunk hozni! Az egyetlen problémánk a képzelőerő hiánya. A szűk látókör és mindaz, ami

ebből fakad. És itt van az amerikai nézet. Eszerint kellene cselekedni. Amerika az emberiség

legjobb reménységei közé tartozik. Az Isten szerelmére, van egy alapító dokumentumunk: az

alkotmányunk. Ez a legszebb dolog, amit valaha is el tudtunk képzelni. És miért nem használjuk

megfelelően? Az emberek nap mint nap semmibe veszik, ugye? Messzire kalandoztam.) Amúgy

igen, szerintem a tudomány a finanszírozási struktúra miatt vált problémássá. A kutatók nem

szólalnak meg. Nem tudom miért. A félelem egyébként teljesen természetes érzés. De engem

frusztrál, hogy mennyire félnek. Amióta a tudományban vagyok, én sohase féltem. Azért nem,

mert a tudományban élek, mert szeretem a tudományt. Ez az oka annak, hogy a magam

nézőpontjából igen szomorúan látom, hogy a tudományt tudományon kívüli erők tiporják el.

Tudod, ha ránézek a Covid-ügyre is, nem tudok tétlenül állni és hallgatni a Covid 19-ről. Annyi

ellentmondás van benne. Ezért is szeretném már jó előre beharangozni a ceres-sience.com

weboldalt. Jó néhány emberrel dolgozunk ott. Egyikük az Ön egyik kiváló potenciális vendége,

Harvey Rich professzor lesz. Azt mondja, hogy már két interjú is készült vele… Olyan fickók is

vannak közöttük, mint Bob Malone. Együtt dolgozunk egy cikken, és amikor megjelenik,

remélhetőleg majd szerepeltethetjük őket az Ön műsorában, hogy sok mindent elmesélhessen.

Szeretnénk közreadni az orvosi közösség, vagy akár az egész világ számára, a Sötétkor az

orvostudományban (Dark Ages in Medical Sciences) című epizódot. Valami szörnyen elromlott.

A maszk soha nem működött igazán, a vakcina soha nem működött igazán. Egyik sem működött.

A lezárás sem működött. Hát akkor miért csinálták ezt az egészet? Most pedig egy új hírrel

próbálnak ijesztgetni. Ma reggel - az egész világon egyszerre - az írta meg minden újság (én a

húgomtól kaptam egyet), hogy Malajziában újra kezdenek maszkot hordani, mert megszaporodott

az esetszám. Megint a szokásos történet. Nevetnem kell, mert tisztában vagyok azzal, hogy ez is

egy új próbálkozás az emberek elrettentésére. No, megint elkalandoztam. A tudomány nagyon

összetett, de bármely aspektusát nézem, mindegyik nagyon aggasztóan fest. A tudomány már nem

képes hivatásának betöltésére. Ez a témája annak a sorozatomnak, amit a ceres-science.com-on

mindössze néhány kollégával fogok megvalósítani. Többre nincs forrásom. Csak abban

reménykedem, hogy azonnal kapok minél több adományt. Erre nyugodt szívvel adományozhat

bárki. De ne mondja meg nekünk, hogy mit hogy kell tennünk. Bízzon bennünk, mert

tisztességes kutatók vagyunk. Végignézhető publikációs listánk. Képesek vagyunk legalább olyan

érdekes és színtiszta tudományos munkát végezni, mint például az IPCC. Az IPCC-.nek

kötelessége válaszolni nekünk. Két évvel ezelőtt jelentettünk meg egy nagyon fontos cikket. Az

egyik újságíró barátom írt is erről egy újságcikket. Elment az IPCC-hez és megkérdezte őket, hogy

miért nem vették figyelembe a jelentésükben. Az volt a kifogásuk, hogy a cikk túl későn jelent

meg. És hogy van egy szigorú határidejük. Ha a cikk nincs közzé téve egy bizonyos időpontig,

például 2021 előtt (vagy mondjuk 2021 januárjában), akkor nem veszik figyelembe. A mi cikkünk

2021 augusztusában jelent meg. Tehát nem vették figyelembe az én munkáimat, de azt

elfelejtették mondani, hogy eközben azt állítják és hirdetik, hogy az IPCC a tudományos világ

legjobb és legfrissebb eredményeit foglalja össze. De mire megjelent a jelentésük, már el is avult,

hiszen hiányzik belőle az én munkám, ami a legátfogóbb áttekintés arról, hogy a Nap hogyan

befolyásolja az éghajlatot. És ez a mi munkánk eredménye volt. Ebben az évben (2023-ban),

mindössze két hónappal e beszélgetés előtt újabb két cikket publikáltunk, amelyek meggyőzően

mutatják, hogy még a hőmérők által mutatott adatok sem tükrözik a természeti valóságot.

Valójában nem az éghajlatot mérik, hanem a városi hőszigetet és annak változásait. Ennek

megértése olyan egyszerű, hogy arra szerintem mindenki képes. Egy nagyváros legbelsőbb

részében (Washinton DC az egyik legjobb példa erre a számos grafikon közül) sokkal melegebb

van, mint a külső részeken, mert a beton visszatartja a hőt. Ha megváltoztatjuk a teljes felszínt, a

levegőt, a víz ki- és befolyását, akkor az már messze nem a természet. És azt is bemutatjuk, hogy

ez nem csak helyi jelenség. Mert az átlagérték is ugyanezt mutatja. A hatás az egész északi féltekén

kimutatható. Egy nagyon nagy hatású új munkánkról van szó.

Tucker Carlson [00:31:34]

A beton és az aszfalt ugye jobban megemeli a hőmérsékletet, mint a CO 2 ?

Dr. Willie Soon [00:31:38]

Igen, és ők ezt a megemelt hőmérsékletet mérik! Aztán azt állítják, hogy ez maga a globális

hőmérséklet. Mi a globális hőmérsékletre kínáltunk egy másik alternatívát. Azt javasoltuk, hogy

nézzük meg, mit mutatnak a vidéki mérőállomások. És ezt meg is néztük. Találják ki, milyen

eredményt kaptunk? A „csak vidéki” adathalmazból egy teljesen eltérő történet bontakozik ki.

Miközben a városi és a vidéki hőmérsékleti adatok kombinálását rendben lévőnek gondolják, a

„csak vidéki” adatok ábrázolásából azonnal egy másik lehetséges válasz adódik a kérdéseinkre.

Világossá válik például, hogy a Nap oka lehet a változásnak. Megmutatjuk, hogy mi jött ki, de

biztosan nem tudhatjuk, hogy valóban ez-e a helyes válasz. Csak egyszerűen rámutattunk arra,

hogy az IPCC, a NASA, a NOAA kutatói és sokan mások nem járnak el kellő gondossággal.

Nagyon rossz minőségű adattermékeket adnak elibénk. Másféle adataik is vannak, de azokat

elrejtik. Némely adathoz nagyon nehéz hozzájutni.

Tucker Carlson [00:32:30]

Az adatbeszerzésnek soha nem lenne szabad nehézkesnek lennie.

Dr. Willie Soon [00:32:32]

Sajnálom, de ez a helyzet, Tucker. Ez is azt mutatja, hogy milyen sok probléma van a

tudományban.

Tucker Carlson [00:32:36]

Azt hittem, hogy a tudomány az adatok átláthatóságát is jelenti.

Dr. Willie Soon [00:32:38]

Én is ezt reméltem. Mindig is hittem ebben. Ezért igyekszünk mindent publikálni. Mert

valahonnan beszereztük az adatokat. Itt vannak az adataink. Kérem, hogy használják, nézzék meg

tüzetesen. Ha tévedtünk, mondják meg, hogy miben. Elismerjük, ezt feltétel nélkül

megígérhetem. Nem azért vagyok itt, hogy tetszést arassak, vagy ilyesmi. Ha tévedek, és nem

tudom, mi a helyes, megmondom azt is. Nagyon sokféle dolog áll alapos mérlegelés alatt. Igazán

sok és mély meditációt jelent az e témákon való gondolkodás. Ami szerintem nagyon

problematikus, az ezután következik. Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt idáig eljutni, hogy

ilyen sok mindent elmondhassak. Nos, az IPCC terméke valóban kritikán aluli minőségű. Nekik

persze más a feladatuk. Az ő mandátumuk politikai jellegű, a politikájuk jogi alapjának

megteremtése. Ezt jól értjük. De vajon hányan értik igazán, hogy a tiszta tudomány ellentmond

mindannak, amit állítanak? Úgy értem, ennek a COP-28 találkozónak az elején az elnök - vagyis

ez a fickó az Egyesült Arab Emírségekből, talán Al Jaber szultán, vagy valami ilyesmi - azt

mondta, hogy nem is létezik olyan tudományos érv, amelynek értelmében ki kellene vezetünk a

fosszilis energiahordozókat. Nagyon igaza van! De aztán az általános falkamentalitás miatt

meghátrált. Tiszta őrültség! A tudomány nem erről szól, ebben mindenki egyetért. Most mégis

mindannyian belemennek abba, hogy kivezessék a fosszilis energiahordozókat, valamiféle

megállapodás fejében. Mindenki kijelenti, hogy végrehajtja, amit leírtak, azaz, hogy ki fogják

vezetni a „fossziliseket”. De fogalmam sincs, hogy valójában hogyan képzelik a megvalósítást, és

hogy mi célból csinálják mindezt. Az egyik célkitűzésük az, hogy megháromszorozzák a nap- és a

szélenergia mennyiségét. Ez nagyon tragikus történet. Dokumentáltan körülbelül 3,6 billió (3,6 x

10 12 ) dollárt költöttünk ilyen célokra. A legutóbbi 5-10 évben csaknem 2 billió (2 x 10 12 ] dollárt

költöttünk csak nap- és szélenergiára. És ezután még további 2 billió dollárral többet akarunk a

nap- és a szélenergiára. Pedig a nap- és szélenergia a világ energiafogyasztásának mindössze 3%-át teszi ki, miközben a fosszilis energiahordozók 85%-ot jelentenek. Érdemi még a vízenergia és atomenergia. Az atomenergia külön rejtély. Kikérdeztem az összes nukleáris szakértő barátomat, akik évek óta dolgoznak az atomenergián. Az atomenergia az egyik legszomorúbb történet, pedig szinte a kezünkben van a megoldás. Nem a fúzió az, hanem a gyorsreaktor vagy az atomenergia bevált generációja. A békés felhasználással még atomfegyvert sem lehet előállítani. A technológia könnyen kivitelezhető. Az egyetlen akadály a bürokráciában megnyilvánuló környezeti szempont: a sugárzástól való félelem. Ami igen nagy problémát jelent. Hiszen a megoldás szinte teljes mértékben a kezünkben van, és a nukleáris teljesítmény sokáig kitart. Van olyan becslés, miszerint a 2050-re vonatkozó igények kielégítését alapul véve az atomenergia 2700 évre lenne elegendő. Ez sokkal több, mint amennyit ma a fosszilis üzemanyagok ígérnek. De egyáltalán nem megyünk ebbe az irányba, nem teszünk semmit. Amerika nagyon le van maradva. Most készül egy atomerőmű Georgia államban, de a bürokrácia miatt nagyon magasak a költségek. Ez nagyon kínos. A bürokrácia költsége 1000-szer vagy 2000-szer magasabb, mint Koreában, és amint tudjuk, Korea nagy játékos az atomerőművek készítésében. Minden olyan ország számára építenek atomerőművet, amelyik szeretne ilyet. Ezzel azt akarom mondani, hogy Korea, India sokkal olcsóbban gyártanak atomerőművet. És a francia megoldás nem a legjobb. De ők tesznek valamit, mi pedig nem. Kína természetesen jobbra és balra is húz. Ezt teszik. De mi nem csinálunk semmit. Azt akarják bemagyarázni, hogy le kell állítani a fosszilis energiahordozók felhasználását, és növelnünk kell a nap- és szélenergia részesedését. Ugye ez csak vicc? Még ha háromszor több lesz is, az is csak 9 %-ot jelent. Fel tudod-e csak 9%-osan kapcsolni a villanyt?

Azt mondják, le kell kapcsolnunk a villanyt, de az, amit most akarnak, túlhasználáshoz vezet.

Tucker Carlson [00:36:25]

És tönkreteszi a környezetet.

Dr. Willie Soon [00:36:28]

Pontosan.

Tucker Carlson [00:36:28]

A szélfarmokra, a naperőművekre gondolok.

Dr. Willie Soon [00:36:28]

Egy nagyon rossz ösztönzőt találtak ki, de nem tudják, hogy ez is az önző emberek érdekéről

szól. Véleményem szerint annyira elment az eszük, hogy tényleg óvakodni kellene tőlük.

Valakinek csak úgy simán oda kellene nekik szólni, hogy srácok ne mondogassatok efféléket.

Mindenki jobban járna, ha kétszer is meggondolná, mit tesz, vagy konzultálna olyasvalakivel, aki

képes valami becsületeset mondani.

Tucker Carlson [00:36:51]

31 évet töltöttél a Harvardon. Megengednék-e, hogy mindezeket hangosan elmondjad ott?

Dr. Willie Soon [00:36:56]

Én régebben sem törődtem ilyenekkel. De többször behívtak ilyen-olyan igazgatói irodába.

Mindig arra próbáltak inteni, miért mondod ezt, miért mondod azt… Azt válaszoltam ilyenkor,

hogy kutató vagyok, és azt kell mondanom, amit mondani akarok. Nem csak ez az egy probléma

létezett, amikor a Harvardon voltam. Kilépésem egyik oka a megrendelőkkel kapcsolatos igényem

volt. Amit már az előbb is igyekeztem kifejteni. A másik ok pedig a cenzúra. Én csak bizonyos

dolgokat tehettem meg, bizonyos dolgokat pedig nem. Mintha képtelen lennék dolgozatot írni a

Covid 19-ről, vagy képtelen lennék dolgozni, mondjuk, a levegőszennyezés problémáin, például

az úgynevezett NO x és SO x és az összes többi dolgon, higany stb. Mindig is rengeteg tennivalóm

volt, sokat tanultam az efféle kérdésekről, mert engem személy szerint foglalkoztattak e kérdések.

Beleástam tehát magam az irodalomba. Az egyik dolog jött a másik után. Általában nagyon

keveset alszom, így tényleg sok minden megvalósult. Minden kőkavicsot felforgattam, bármit,

amit csak akarsz. Szóval sok mindent vizsgálgattam. Elég jó eredményeim voltak, tudományos

jellegűek, de ezeket nem publikáltam, mert egyszerűen nem engedték.

Tucker Carlson [00:37:55]

Nem engedték meg Önnek?

Dr. Willie Soon [00:37:57]

Az ún. engedélyezésről van szó. Azt mondták, hogy nem illik az asztrofizikai központ témájához.

De nem akarok rosszat mondani az intézményemről. Műszerépítési, technológiai szempontból a

világ legjobb asztrofizikai intézménye. A legjobb termékeket tudtuk előállítani. Ugye gyakran

nézegetjük a Nap röntgenképét. E képek nagyon nagyfelbontású kamerából származnak, amit

több kódolási réteggel építettünk. Mert a röntgen nagyon lassan érkezik be, majd diffundálni fog.

De mi nagyon jól megoldottuk, hogy előjöhessenek. Kristálytiszta képet kaptunk. Láthatod, hogy

az összes Nap-kutató szerkezetet az én központom készítette. Igen jó kutatókról beszélek. De ha

átfogóan van szó a tudományról, akkor csitt, ne mondd ezt, ne mondd azt; így és így van, és kész.

Ezért 2004-ben már a Harvardon is felhagytam azzal, hogy pénzt vegyek fel a NASA-tól és az

NSF-től, és a többi hasonló helytől, mert arra a meggyőződésre kezdtem jutni, hogy az adófizetők

által finanszírozott tudomány annyira rejtélyes, hogy az már túlzás. Szóval én ezt az utat

választottam magamnak, emiatt senki mást nem okolhatok, csak magamat. De úgy döntöttem,

hogy csak olyan alapítványoktól fogadok el pénzt, amelyek hajlandók nekem pénzt adni. Így hát

megírtam az ilyen jellegű javaslataimat, aztán el kellett mennem az igazgatói irodába, mindezeket

megtárgyalni. Nagyon-nagyon boldog és eredményes karrierem van. Mindenki utánanézhet a

publikációs listámnak, nagyon hosszú. És nem csak a publikációszám számít, hanem a tanulmány

minősége is. Mindig szeretném emlékeztetni az embereket, hogy nem szeretek arról beszélni,

hogy ki hány ezer tanulmányt írt. Mindez nem fontos. Hogy milyen tanulmányokat írtál, az

viszont bizonyos kérdéseknél nagyon fontos. Fontos, hogy fel tudj valamit mutatni. Ez az, amire

gondolok. Minden egyes tanulmányom igen komoly gondolkodás és kiértékelő munka

eredménye. Ellenőrizni és újraellenőrizni kell, mielőtt bármiről is írok, mert nem akar senki sem

olyat írni, amiről már holnap kiderül, hogy hibás.

Tucker Carlson [00:39:48]

Természetesen.

Dr. Willie Soon [00:39:49]

Sok minden igaz lehet, de a mai tudomány könnyen szemétládává válhat. Itt vannak például a

tudományos közlemények. Ezekről kategorikus kijelentést is tennék. Azt, hogy az úgynevezett

klímatudományban a ma megjelent cikkek 80-90%-át nem lenne szabad leközölni. De

mindenkinek van NSF-támogatása (National Science Foundation, Nemzeti Kutatási Alap), létezik

ez a fajta mindenkinek nyitott támogatási rendszer. Látod, hogy megy az infláció felfelé. Napról-

napra. Halljuk, hogy a Yale Egyetemen szokatlanul nagyszámú diák, 20-22 vagy valami ilyesmi,

mind kiváló lett, azaz kiváló osztályzatot kapott. Ez hatalmas felhígulást jelent. De Harvey Risch

biztosított afelől, hogy az orvostudományokban és a kemény tudományokban (Harvey Risch a

Yale professzora, az orvosin tanít) nem ez a helyzet. Tehát igyekezett megnyugtatni a minőségi

osztályozási elveiről. Lehet, hogy a nem őnála fordult elő, de valahol mégiscsak megtörtént.

Tucker Carlson [00:40:41]

Csak annyit szeretnék mondani, hogy most következik az utolsó téma, ami nem kapcsolódik az

eddigiekhez, de adáson kívül már szóba került, és nagyon érdekesnek tartom. Azt mondta nekem,

hogy látja Istent, illetve észleli az Istenre utaló bizonyítékokat a matematikában.

Dr. Willie Soon [00:40:55]

Hát...

Tucker Carlson [00:40:57]

El tudná-e magyarázni, mit mondott erről? Lehet, hogy rosszul értelmeztem.

Dr. Willie Soon [00:41:00]

Nem, nem, nem értelmezte rosszul. Úgy érzem, egyre közelebb kerültem Istenhez abban az

értelemben, hogy sokáig meglehetősen lázadó voltam. Olyanokat mondtam, hogy a fenébe is,

Istenem, ezt be kell bizonyítanod nekem! Mutasd meg, haver! (Csak vicceltem. Bocsánatot kérek,

könnyen megsértek bárkit, de tényleg így mondtam.) Tudja, bizonyos értelemben magunkban

beszélgetünk, de a történelem, a fizika vagy a matematika sok-sok pillanatában előjönnek a

dolgok. Vegyük a matematikát, ez nagyon tiszta. És olyan, mintha a világon semmihez se lenne

köze.

Tucker Carlson [00:41:31]

Igen. Úgy van.

Dr. Willie Soon [00:41:31]

Igen, így van. Az egyik ilyen a komplex számok kérdése. Amik megjelennek a

kvantummechanikában is, és ez gyönyörűséges! De vannak olyan sajátosságok az egyenletekben,

amelyek annyira elképesztők, hogy amikor a képletet kigondolja az ember, talán nem is tűnnek

helyesnek. Lehet, hogy mégis helyes, de kételkedsz magadban. Az egyik legszebb egyenlet az, amit

Paul Dirac, a Cambridge-i Egyetem professzora vezetett le. Floridában ment nyugdíjba, és

egyébként ott is halt meg, Tallahassee-ban. Úgy értem, ez volt a menedéke, mert beszélni nem

szeretett. Öt napig ült szótlanul. Egy nap hirtelen megszólalt. De egyébként gyönyörűen

fogalmazott. Mármint Paul Dirac. Ő fogalmazta meg ezt a relativisztikus egyenletet az

elektronokra. De az egyik egyenletében a megoldás negatív előjelűnek jött ki. Nem csak ez volt a

bökkenő, hanem az is, hogy volt ott egy négyzetgyökjel is. Ami igen furcsa viselkedést jelez.

Ismert volt egy negatív előjel a törvényben, de annak van egy pontos tulajdonsága: például az

elektron töltése és minden ilyesmi. Hogy lehet, hogy mindenki azt mondja, ami neki kijött, az

hülyeség? De ő nem törődött ezzel, nem aggasztotta a dolog. Nagy nyugalommal kijelentette,

hogy „Igazam van”. Sok évvel később, Carl Anderson a Caltech-ben bemutatta, hogy valóban

létezik ilyesféle: pozitronnak hívják. Az elektron ellenkező előjelű testvére. Ennyi az egész. És ha

megkérdezed magadtól, hogyan lehetséges? Olyasvalami ez, ami a semmiből jön elő. Vajon

honnét származik? A matematikai tudományban sok ilyesmi van. Szeretem a geometriát. Van a

geometriában egy még híresebb dolog, az ún. Calabi-Yau sokaság, ami a húrelmélethez

kapcsolódik. Ez lényegében az Einstein-féle általános relativitáselmélet egyenletének

felülvizsgálatából jött elő, ahol az volt a feltett kérdés, hogy lehetséges-e olyan „zárt” görbület a

téridőben, amelyben nem szükséges még anyagnak sem lennie? És megmutatják, Calabi hogyan

próbálkozott ennek a bizonyításával. Yao az egyik legnagyobb matematikus. A Harvard

állományában van, immár nyugdíjasként. Most Kínába megy. Ő meg megpróbálta megcáfolni ezt

a dolgot, de közben kiderült, hogy mégis igaz. Lehet olyan zárt görbület a téridőben, ahol nem

kell anyagnak sem lennie. Ez a matematikától eredő és a való világra vonatkozó eredmény

gazdagabbá tette ezt a világot. Einsteint is már nagy nehezen értjük, de ez a fickó még nagyobbat

mondott. Calabi felfedezése a 70-es években történt. Nagyon sok ilyen példa van. Egy ilyen

eseményhez csak annyit lehet hozzáfűzni, hogy meg kell hajolni előtte. Időnként mély lélegzetet

kell venni, és meg kell hajolni azon örökké ható erők előtt, amelyek lehetővé teszik számunkra,

hogy rávilágítsunk életünkre. Úgy látom, hogy Isten megadta nekünk mindazt a fényt, ami arra

szólít, hogy kövessük a fényt, és a tőlünk telhető legjobbat kell nyújtanunk, ahelyett, hogy naponta felzabálnánk a Földet, sőt, hogy azt állítanánk, hogy mi vagyunk a Sátán. Hogy mi lennénk a gonoszok. Tudod, ezek az emberek folyton azon törik a fejüket, hogyan tehetnek mindannyiunkat alárendeltjükké. Ez nem engedhető meg nekik! Egyszóval: jó szerencsét! Tudod, az olyan embereknek, mint Al Gore – és mindazoknak, akik azt hiszik, hogy hatalmasak és mindenhatók, és megpróbálnak minduntalan kiokítani bennünket, hogy csökkentenünk kell a fosszilis energiahordozó-fogyasztást, mert kárt okozunk a bolygónknak, a Földnek - azt üzenem, gondolják meg kétszer, mit mondanak! Minek képzelik magukat, hogy azt állítják, nekik kell megmenteni a Föld bolygót? Minduntalan azt a kifejezést használják, hogy megpróbálják megmenteni a Földet. Nem tudom, ki adja nekik a jogot ehhez? Ugyanez a helyzet azzal a kísérlettel, amit egyébként megpróbálnak elvégezni rajtunk, hogy azt mondják, be kell szüntetni a CO 2 -kibocsátást. Elmondtam már, hogy a több CO 2 hasznára van mindenféle életnek. Amikor Al Gore-t az UC-n, Santa Barbara-ban azzal szembesítettem, hogy a CO 2 életadó gáz. Akkor honnan veszi a bátorságot, hogy ezt beszüntesse? És mit tesz ő? Ő lesz a felelős az ökológiai és humanitárius válságért? Az is tudott, hogy a növekvő CO 2 -szint még a növényekre is jó hatással van. Úgy hiszem, előnyére van az élelmiszer-előllításnak. Talán nem ismerjük a pontos számot, de pozitívan hat, az biztos. Van olyan technológiánk, amely jobb vetőmaghoz, jobb műtrágyázáshoz, minden egyéb jó dologhoz segít. Honnan szedik azt, hogy ezt megtagadják? Hogy csökkentsék azt, ami általában javára van az életnek? Muszáj megállítani őket, mert senki sem adhat nekik felhatalmazást. Senki sem tud válaszolni a kérdésemre. Arra kérem őket, hogy hajoljanak meg az Isten előtt. Először tényleg válaszoljanak erre a kérdésre, mielőtt bármi mást tennének, mert nevetséges, hogy fenntartják azt az állítást, hogy övék a legmagasabb erkölcsi talapzat, amiről megpróbálják előírni mindenkinek, hogy milyen körülmények között éljen, de ők maguk nem ezt követik. Nem tartják be az általuk felállított szabályokat. Felszólítanak például, hogy utazzunk busszal. Al Gore mindig ezt mondja, még azt is előírja, hogy mikor kell buszra szállni. Istenem, azaz Al Gore, utazzon busszal Tennessee-ből Massachusettsbe. Ott fogom várni. Ez a fickó nem ebből a világból való. Sajnálom, Al Gore, majd ha megérkezett, felhívhat.

Tucker Carlson [00:46:35]

Willie Soon, köszönöm. Mielőtt azonban elköszönnénk, szóljon pár

szót azoknak a nézőknek, akik még többet szeretnének megtudni az Ön tevékenységéről.

Dr. Willie Soon [00:46:46] Készségesen elmondom. Remélem, nem okozok csalódást senkinek,

de kérem, látogassák meg a ceres-science.com weboldalt. Ahol - ahogy egyre idősödöm, beleértve

a saját gyerekeimet is - szeretnék becsatlakozási lehetőséget biztosítani jó barátomnak, Hal

Shurtleffnek. Három gyerekem járt a Camp Constitution-ra New Hampshire-ben. És meg akartuk

hívni Tucker Carlsont is, mert tavaly nyáron eljött Vivek Ramaswamy. Nagyon kis csoportot

alkotunk, egy apró csoportot, amelynek a neve Camp Constitution

https://campconstitution.net/. Alapvetően keresztény hátterű családi programokat kínálunk, de

nem beszélünk állandóan Krisztusról. Szóba kerül azonban a Biblia, az alkotmány, a tudomány.

Én vagyok a természettudományok oktatója. Ezt már csaknem hat-hét éve csinálom. Minden

évben tartok 1-2 órát. Attól függően, hogy hányan vannak, bármit megteszek, amit szeretnének.

A saját gyerekeim is ellátogattak ezekre az alkalmakra. Még zenélünk is. Tábortűzünk is van. Ez

egy családi esemény. Régebben a hangsúly a gyerekeken volt. De ma már sok felnőtt is érkezik.

Még olyan emberek is, mint jó barátom, Lord Christopher Monckton, Angliából. Kétszer is

tartott előadást, afféle kiscsoportost. Aki hasonlóan gondolkodik, és van ideje, és ha még azt is

megtanulja, hogy mit csinálunk itt, aztán majd lemásolja ezt a saját városában, jöjjön el.

Wisconsinból és Kaliforniából is, kérem, jöjjenek el. Minden nyáron New Hampshire-ban tartjuk

ez a tábort. És ez nagyon jó dolog. Röviden: campconstitution.net. Oké. És beszélek az Ön

barátjával, Vincent Ellison-nal Marylandből. Fel is hívtam őt az idejövetelem előtt. Ő a jó fiúk

közül való, ugye?

Tucker Carlson [00:48:27]

Elképesztő, Willie Soon. Hosszú idő óta ez volt a legérdekesebb beszélgetésem.

Dr. Willie Soon [00:48:31]

Nos, köszönöm, hogy időt szánt rám.

Tucker Carlson [00:48:33]

Nagyra értékelem, és köszönöm.

Dr. Willie Soon [00:48:34]

Köszönöm.

Magyar változat:

Sopron, 2024. január 17.

Szarka László Csaba

gondola