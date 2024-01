Néptáncosok, népzenészek seregszemléje Lakiteleken

A kösöntyű szó a találkozó nevében is megtalálható, ez egy, a 14. század vége óta használatos, nemesfém alapból készült, drágakövekkel ékesített dísztű, amely akkor még a gombok helyett fogta össze a ruhákat, a felöltőket - emlékeztetett Lezsák Sándorné Sütő Gabriella, hozzátéve, hogy a hétvégi találkozó is össze kívánja fogni, kapcsolni a magyar népzenész közösséget.

2024. január 29. 21:23

Kárpát-medencei magyar hagyománytisztelő néptáncegyüttesek, népzenekarok, kézművesek, őstermelők és alkotóművészek találkozóját tartják péntektől vasárnapig Lakiteleken, a Kárpátia Rendezvényházban.

Az első alkalommal megszervezett Élő Hagyományunk Kösöntyű Találkozója elnevezésű rendezvény hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja, a találkozó fővédnöke elmondta: a lakiteleki Hungarikum Ligetben a Himnusz születésnapját egy tíznapos rendezvénysorozattal ünneplik, melynek a hétvégi, háromnapos esemény lesz a zárórendezvénye.



A találkozóra a Kárpát-medence különböző részeiből, többek között Erdélyből, Felvidékről és Délvidékről mintegy 800 néptáncos, 18 felnőtt- és 14 ifjúsági néptáncos csoport, valamint 7 zenekar érkezik.

A találkozó nem verseny, hanem kapcsolaterősítő találkozás lesz a néptáncosok között - emelte ki Lezsák Sándor.



Lezsák Sándorné Sütő Gabriella, a Lakiteleki Népfőiskola igazgatója, a Kösöntyű Néptánccsoport vezetője elmondta, hogy rengeteg néptánccsoportot és hagyományőrző idős embert hívtak meg a Kárpát-medencéből, többek között Szászcsávásról, Vajdaszentiványról, Székelykeresztúrról, valamint a Csángóföldről is, akik hasonlóan gondolkodnak népzenéről, néptáncról, hagyományról és ennek a közösségben való megjelenítéséről.



A lakiteleki Kárpátia Rendezvényházba 1500 vendéget várnak a három nap alatt, a programok ingyenesek lesznek - fűzte hozzá a Lakiteleki Népfőiskola igazgatója.



A találkozó részletes programja a www.nepfolakitelek.hu weboldalon található meg.



