Magyar generális az EUFOR Althea élén

Magyarország veszi át az EUFOR Althea parancsnoki pozícióját, amely egy nagyon fontos misszió. A misszió jelentősége abban rejlik, hogy közvetlenül járul hozzá a magyar emberek biztonságához. A miniszter kiemelte: a misszió jelentősége abban rejlik, hogy közvetlenül járul hozzá a magyar emberek biztonságához.

2024. január 31. 16:55

Sticz László vezérőrnagy, az Európai Unió Bosznia-hercegovinai békefenntartó missziója, az EUFOR Althea új parancsnoka a misszió parancsnoki beosztásának ünnepélyes átadás-átvétele napján a Szarajevó melletti Butmir katonai táborban 2024. január 31-én. Az eseményen részt vett Novák Katalin köztársasági elnök. MTI/Bruzák Noémi

Sticz László vezérőrnagy ünnepélyes keretek között átvette az EUFOR Althea, az Európai Unió (EU) bosznia-hercegovinai missziójának vezetését szerdán Szarajevóban.

A rendezvényen résztvevő Novák Katalin köztársasági elnök az ünnepséget követően arra kérte a misszióban szolgáló magyar honvédeket, hogy legyenek példaképek, mutassák meg, hogy katonának lenni tisztesség, becsület és hazaszeretet.



Kiemelte: a világban zajló háborúk ráirányították a figyelmet arra, hogy képesnek kell lennünk akár önállóan is megvédenünk magunkat országként, nemzetként; de leginkább képesnek kell lennünk egy szövetségben megvédeni magunkat és egymást.



Szükség van a honvédség fejlesztésére, a védelmi készségek erősítésére, korszerűsítésére, valamint helyre kell állítani a honvédség presztízsét - mutatott rá.



Novák Katalin hangsúlyozta: nagy büszkeség, hogy magyar parancsnoka lesz az EUFOR Althea missziónak.



A köztársasági elnök úgy fogalmazott: Magyarország puskaporos hordók szomszédságában fekvő ország. Közvetlen szomszédjában jelenleg az ukrán-orosz háború zajlik, ahogy korábban a délszláv válság okozta háború volt a szomszédságában.



Magyarországon és a világban is felismerték, hogy képesnek kell lenni megvédeni magunkat - mutatott rá Novák Katalin, hozzátéve: felértékelődött a katonai képességek jelentősége, a honvédség fejlesztésének fontossága.



Emlékeztetett arra: a Honvédelmi Minisztérium toborzási kampánya is a honvédség megerősítését célozza, hogy minél többen lépjenek katonai pályára akár önkéntesként, tartalékosként.



Magyarország veszi át az EUFOR Althea parancsnoki pozícióját, amely egy nagyon fontos misszió - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az ünnepélyes átadás-átvétel előtt a sajtónak szerdán a helyszínen.



A miniszter kiemelte: a misszió jelentősége abban rejlik, hogy közvetlenül járul hozzá a magyar emberek biztonságához. Hozzátette: Magyarország biztonsága a nyugat-balkáni országok stabilitásán is múlik. Egyértelmű, hogy a veszélyek korában nemcsak keletre, a háborúra kell figyelnünk, hanem az illegális migráció útvonalára is - hangsúlyozta, hozzátéve: nem olyan régen a Nyugat-Balkánon komoly és véres háború dúlt, amelynek nyomai a mai napig érezhetők. Az itteni békét és stabilitást a misszió garantálja, nagy megtiszteltetés és büszkeség, hogy ezt egy magyar tábornok fogja vezetni - hangsúlyozta a miniszter.

Az EUFOR Althea egy 23 nemzet hozzájárulásából álló európai uniós katonai erőnek a vezetése - mondta Sticz László a sajtónak szerdán a helyszínen.

Hozzátette: a mindennapok ennek a katonai képességnek a vezetéséből és irányításából állnak, ami Bosznia-Hercegovinában specifikusan kiegészül azzal, hogy a bosznia-hercegovinai vezetőket, az állami vezetőket, a katonai vezetőket meg kell ismerni, és velük együttműködve kell a feladatot végrehajtani. A mandátum szerint az az EUFOR feladata, hogy minden erővel, katonai erővel és eszközeivel támogassa a bosznia-hercegovinai hatóságok és szervek munkáját.

