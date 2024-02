Davis Kupa - Fucsovics győzelmével egyenlítetünk

2024. február 2. 19:19

Fucsovics Márton játszik a német Jan-Lennard Struff ellen a Magyarország-Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 2-án. MTI/Bodnár Boglárka

Fucsovics Márton két szettben legyőzte Jan-Lennard Struffot pénteken a Tatabányán zajló Magyarország-Németország tenisz Davis Kupa-selejtezőn, így az első nap után 1-1-re áll a párharc.

A világranglistán jelenleg csak 82. Fucsovicsra - aki a 31. helyen is megfordult - nehéz feladat várt a Multifunkcionális Sportcsarnokban, mivel Marozsán Fábián veresége miatt 0-1-es állásnál lépett pályára. A tét az egyenlítés, illetve a 0-2 elkerülése volt a 193 centis Struff ellen, aki az olimpiai és világbajnok Alexander Zverev távollétében a vendégek elsőszámú játékosa volt. A 33 éves rivális 2009 óta tartó profi pályafutása során némi meglepetésre nem nyert ATP-tornát, ezzel együtt kétszer is nyolcaddöntőt vívott a Roland Garroson és tavaly a fináléig menetelt a madridi 1000-es tornán.



A nyíregyházi teniszező számára rossz előjel volt, hogy idén még nem nyert meccset, és legutóbb novemberben, Szófiában vonult le győztesen a pályáról. Kettejük különmérlege 1/1-re állt, 2014-ben egy heilbronni salakos challenger-versenyen Struff, 2019-ben Dubajban, kemény pályán pedig Fucsovics nyert.



A harmadik összecsapáson a 31 éves magyarnak eleinte sorra kellett hárítania a bréklabdákat, 210 kilométer/óra körül adogató ellenfelének szervagémjei viszont nem forogtak veszélyben - egészen a nyolcadik játékig. Ekkor azonban az MTK teniszezője türelmesen taktikázva elvette a német adogatását, majd három bréklabdát kivédve hozta a szettet.



A folytatásban is magas színvonalú csatát láthatott a telt házas publikum, a világranglistán 24. Struff magabiztosan, míg Fucsovics küzdelmesebben nyerte a szervagémeket. Az ellenfél rendre kimenekült a szorult helyzetekből hatalmas szervái révén, de 5:5-nél már azok sem segítettek, így 6:5-nél a magyar klasszis a meccsért adogathatott. A döntő pillanatban nem remegett meg a keze, és könnyedén kiszerválta a találkozót, amely 1 óra 39 percig tartott.



"Nem könnyű 0-1 után felmenni a pályára, de nyomás nélkül tudtam játszani" - kezdte értékelését Fucsovics Márton. "Idén eddig nemigen jöttek az eredmények, úgyhogy nagyon szerettem volna nyerni a Davis Kupa és a lelkem miatt is. Nem igazán éreztem a játékot, és Struff nehéz ellenfél, mert tördeli a ritmust, nagy szervákat üt, nyeseget, szóval nem kellemes. Régóta ismerjük egymást, szinte minden tornán szoktunk együtt edzeni, ma az volt a lényeg, hogy jól szerváltam, és kétszer le tudtam brékelni őt" - fejtette ki, majd rátért a folytatásra. "Holnap remélem, még jobban megy majd a tenisz, százszázalékosnak érzem magam, és sokkal jobb lesz úgy kijönni ide, hogy 1-1-re állunk. A közönség rengeteget segített ma, remélem, holnap is így lesz".



Szombaton a páros találkozóval kezdődik a program 13 órakor, majd két egyes összecsapásra kerül sor a péntekihez képest fordított felállásban. Párosban az eredeti kiírás alapján Marozsán és Valkusz Máté (213.) csap össze Kevin Krawietz-cel és Tim Pütz-cel. A hazai csapatban még Piros Zsombor (129.) és Füle Mátyás (549.) kapott helyet.

Eredmény:

Magyarország-Németország 1-1 - állás az első nap után

-----------------------------------------------------

Fucsovics Márton - Jan-Lennard Struff 6:3, 7:5

korábban:

Marozsán Fábián-Dominik Koepfer 2:6, 6:7 (4-7)

szombat 13.00:

--------------

Marozsán, Valkusz Máté-Kevin Krawietz, Tim Pütz

Marozsán-Struff

Fucsovics-Koepfer



MTI