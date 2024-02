Bajnokaink a nemzeti azonosság megszilárdítói

A piros-fehér-zöld színekben versenyző sportolóknak szurkolni, bajnokaink győzelme után a magyar Himnuszt együtt hallgatni csodálatos hatással szilárdítja meg a nemzeti azonosságot.

2024. február 17. 19:35

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszédet mond a Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa és partnerei által szervezett székelyföldi síverseny, a XI. Konzul Kupa megnyitóján Hargitafürdőn 2024. február 17-én. MTI/Veres Nándor

A nemzeti identitás megerősítésében a sport az egyik legkiválóbb eszköz, mely az egészséges életmódra való nevelésnek is fontos része - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szombaton a székelyföldi Hargitafürdőn megrendezett 11. Konzul Kupán.

Potápi Árpád János elmondta: éppen az említett ok miatt a nemzetpolitikai államtitkárság a fő támogatója a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és partnerei által több mint egy évtizede szervezett amatőr síversenynek.



Kiemelte: az amatőr síversenyen részt vevő gyerekek nemcsak a sport egészségre jótékony hatásaiban részesülnek, hanem közösséget is alkotnak.



"Amikor a sportról és a közösségről beszélünk, ne felejtsük el, hogy Székelyföldön az egyik legnemzetibb sport a sísport közel egy évszázada" - mutatott rá.



Emlékeztetett: a térség Tófalvi Évától Miklós Editig kiváló versenyzőket adott a magyar sportnak.



"Ezekben a gyerekekben is olyan reménységünk van, hogy egyszer majd ők képviselhetik a magyar nemzetet, amikor a dobogó egyik fokára, talán a legmagasabb fokára állnak" - mondta.



Gyurta Dániel úszó, olimpiai bajnok a Külgazdasági és Külügyminisztérium főtanácsadójaként, a magyar és a nemzetközi olimpiai bizottság tagjaként üdvözölte a jelenlévőket. Elmondta: az olimpiai mozgalomban is azzal küzdenek, hogy a gyerekeket, a fiatalokat elhívják a modern világ eszközei, a telefon, a számítógépes játékok elől.



"A sportot igenis lehetőségként tudjuk nekik biztosítani, és higgyék el, ha azt mondom, nincs könnyű dolgunk" - fogalmazott.



Köszönetet mondott és gratulált a szervezőknek, hogy a versenyen évről évre egyre több gyerek tud jelen lenni és élni a sport adta lehetőségekkel.



Rámutatott: ez nemcsak most válik hasznukra, egészségükre, hanem a későbbiekben is segíti őket, hogy "komplexebb emberekké" váljanak.



A hargitafürdői verseny célja megmutatni, milyen nagy beágyazottsága van a téli sportoknak Székelyföldön, valamint lehetőséget biztosítani a székelyföldi síklubokba járó gyerekeknek a versenyzésre. A Csíkszereda melletti Hargitafürdő kiváló helyszín erre, mivel biatlonpálya és több lesiklópálya is van ott.



A nemzetpolitikai államtitkárság által évről évre támogatott Konzul Kupán sífutó és műlesikló versenyt szerveznek több korcsoportban. Idén több mint 300 versenyző nevezett be, mintegy 170-en a lesikló számban.



Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a csíkcsicsói polgármesteri hivatal és közbirtokosság, illetve a csíkszeredai sportegyesületek által szervezett rendezvényen neves székelyföldi sportolók is részt vesznek, rendszerint ők adják át a díjakat a versenyző gyerekeknek.

MTI