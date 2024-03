A nemzeti tizenegy 25 tagú kerete

Az idény során jó formában védő Dibusz Dénesről és az RB Leipzig kapujába visszatért Gulácsi Péterről Rossi kiemelte, nagy öröm és kellemes gond a számára, hogy két ilyen "magas szintű kapus" közül kell választania. Elárulta, a következő két barátságos meccsen a tervei szerint mindkét hálóőrnek lesz lehetősége védeni.

2024. március 12. 14:28

Dárdai Márton és Vancsa Zalán is bekerült a nyári németországi Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe a márciusi barátságos mérkőzésekre.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hirdette ki a meghívott futballisták névsorát, amelyben a Herthában játszó középső Dárdai-testvér és a belga Lommelben szereplő Vancsa is megtalálható.



"Mártont már korábban is meg akartam hívni, most viszont személyesen kerestem fel, és a válaszai meggyőztek arról, hogy ő valóban szívesen játszana a magyar válogatottban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy Németországban született és nevelkedett futballistáról van szó, aki viszont Dárdai Pál fia, tehát magyar családból származik, magyar az anyanyelve, így helye van a nemzeti együttesben. Fiatal, ambiciózus játékos, reméljük, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket" - nyilatkozta Rossi az újonc Dárdairól. Hozzátette, az idén várhatóan nem kerül be újabb külföldön élő, de magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó a válogatottba. Kiemelte, hogy szeretnék technikailag magasabb szintre emelni a nemzeti csapatot, de fontos, hogy megmaradjon az az összetartozás érzés, amelyet a magyar játékosok biztosítanak.



Az angol születésű Sammie Szmodics esetleges behívását firtató kérdésre a kapitány elmondta, olyan játékosra, aki a magyar válogatott bizalmas megkeresését arra használja fel, hogy egy másik ország válogatottját, az ír válogatottat ösztönözze a meghívó küldésére, nincs szükség.



A Hoffenheimből kölcsönbe a Freiburgba igazoló, de játéklehetőséghez ott sem jutó Szalai Attiláról beszélve a kapitány hangsúlyozta, mivel a védő jelenleg nincs játékban, alapesetben nem kellett volna behívnia, de a saját maga által felállított szabályok esetében is tehet néha kivételt.



"Korábban is voltak már olyan futballisták, akiket annak ellenére meghívtam, hogy a közvélemény nem értette, miért teszem. Azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy segíteni tud nekünk, és Szalai Attiláról is azt gondolom, hogy az Európa-bajnokságon bizonyosan a segítségünkre lehet" - fogalmazott.



A legnagyobb visszatérő Schäfer András, aki 2022 szeptember után csatlakozhat újra a válogatotthoz.



Marco Rossi jelezte, az Eb-re a mostani 25-ös helyett 23 fős kerettel utazhat majd el a magyar válogatott, így "szükségszerűen" lesznek olyan játékosok, akik nem férnek majd be a kontinenstornára utazó csapatba.



"Egy ilyen tornán kell a nemzetközi tapasztalat, és nekünk majd ezt is figyelembe kell vennünk, így például Botka Endre, vagy Fiola Attila esetében az, hogy most nincsenek itt, nem jelenti azt, hogy júniusban sem lesznek" - jelentette ki a kapitány.



A magyar válogatott jövő pénteken Törökország, négy nappal később, március 26-án pedig Koszovó csapatát fogadja a Puskás Arénában.



A Törökország elleni meccsről beszélve Rossi elárulta, hogy Vincenzo Montella török kapitánnyal közösen le akarták kötni ezt a barátságos találkozót.



"Ellenfelünk Montella irányításával nagyon agresszív játékot játszik, már a középpályán nagy nyomás alá helyezi a riválist, így nekünk ez egy jó erőfelmérő lesz, mert a németek és a skótok ehhez nagyon hasonló futballt játszanak. Harmadik Eb-ellenfelünkre, Svájcra másféle játék jellemző, de mind taktikai, mind pedig technikai szempontból nagyon értékes lesz, amit majd a barátságos meccseken látunk" - nyilatkozta.



A kapitány elmondta, az a szándéka, hogy kitöltse az általa aláírt szerződést a magyar válogatott élén, és úgy fogalmazott, karrierje "legmagasabb pontja" az, hogy a magyar nemzeti együttest vezetheti, így "bármilyen döntés csak ennek a ténynek a figyelembe vételével születhet meg".

A magyarok júniusban további két felkészülési mecset játszanak, az Eb-n pedig először Svájccal, majd a házigazda németekkel, valamint a skótokkal találkoznak a csoportkörben.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

hátvédek:

Balogh Botond (Parma), Dárdai Márton (Hertha BSC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (Rizespor), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (SC Freiburg), Szalai Gábor (Lausanne-Sport)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Barnsley)

csatárok:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Vancsa Zalán (Lommel), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)



