Latorcai Csaba kijelentette, a közigazgatásban a munkát "nem lehet napi nyolc órában letudni", nem lehet "letenni", amikor lejár a hivatalos munkaidő. Teljes személyiséget kívánó hivatás, de viszonylagos stabilitást nyújt a mai korban is - hangoztatta az államtitkár, jelezve, nagyon sok elhelyezkedési lehetőséget kínálnak a végzetteknek.

2024. március 21. 14:10

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a II. Kormányzati Állásbörze és Szakmai Napon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2024. március 21-én. MTI/Bruzák Noémi

A közigazgatás egyszerre szolgálat és szolgáltatás, az abban dolgozók szervezik az ország hétköznapjait, működtetik az országot, ez nagy felelősség - mondta az építési és közlekedési miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen csütörtökön, a II. Kormányzati állásbörze és szakmai napon.

Lázár János hangsúlyozta, ehhez a pályához szükséges a szolgálat iránti alázat, személyes elkötelezettség, elhivatottság. Meg kell érteni, hogy ez szolgáltatás, az adófizetőknek joguk van jó minőségű közszolgáltatáshoz, ahhoz, hogy felkészült emberek intézzék az ügyeiket.



Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szintén a szolgálat fontosságát emelte ki. A közigazgatásban "az a dolgunk, hogy jobbá és szebbé tegyük az emberek mindennapi életét", és "őrizzük a parazsat, az identitást, ami a magyar nemzet egységét adja" - mondta az államtitkár.

Hozzáfűzte, a kormányzat legfelsőbb döntéshozói szintjén is a szolgálat a meghatározó, így minden válság ellenére biztosítani tudják, hogy a magyar állam a magyar embereket, a nemzet egészét szolgálja.



Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, az NKE "hidat képez az elmélet és a gyakorlat között", a hallgatók olyan ismereteket szerezhetnek, amelyekkel helyt tudnak állni a hétköznapok "kihíváshalmazában".



Az elmúlt években bebizonyosodott a közigazgatás minden szintjének "ellenálló képessége", jól vizsgázott a "stresszteszten" a stabillá tett rendszer, hiszen képes volt a koronavírus-járvány, az azt követő gazdasági megpróbáltatások idején, majd a háború és a szankciós politika által okozott kihívásoknak is megfelelni, ezekhez úgy adaptálódni, hogy a magyar érdeknek megfelelő döntések szülessenek - jelentette ki az államtitkár. Mindebben szerinte fontos szerepe volt az NKE által biztosított utánpótlásnak.



A közigazgatásban valójában decentralizáció folyik, a kormányhivatalok, járási hivatalok közelebb vitték az állampolgárokhoz az ügyintézést a szolgáltató állam érdekében. Nemzetközi összevetésben is mértékadó rendszer jött létre, modern közigazgatási struktúra, amely hatékonyabbá tette a magyar államot, és a kapcsolattartást az állampolgárokkal - magyarázta Kovács Zoltán.



Hozzátette, a digitális állampolgárság a XXI. század kihívásainak megfelelően újabb minőséget hoz majd létre. Nem a gyorsaság az egyetlen szempont, éppen ilyen fontos a megbízhatóság, az adatbiztonság is, és ez komoly kihívást jelent - közölte az államtitkár, azt prognosztizálva, hogy két év alatt végzik el a munkát.



Az utánpótlásnak igazodnia kell ehhez, komoly digitális kompetenciákkal rendelkező szakemberek kellenek, akik helyt tudnak állni a megváltozott környezetben - jegyezte meg Kovács Zoltán.



Varga Réka, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékánja arról beszélt: az állásbörze célja, hogy a hallgatók közvetlen benyomásokat szerezhessenek a közigazgatási szféráról, "találkozzon a kereslet és a kínálat".



Az egyetem naprakész, talpraesett munkaerőt biztosít a közigazgatásnak, a hallgatóknak pedig lehetőséget az elhelyezkedésre, amelyet elősegítenek a szakmai gyakorlatok is; a végzettek átlagosan másfél hónap alatt találnak munkát - mondta el a dékán.

