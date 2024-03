Hadseregünket erősíteni kell

2024. március 21. 12:49

honvedelem.hu

Magyarország békéje és biztonsága csak az ország védelmi képességének megerősítésével garantálható - hangsúlyozta Kutnyánszky Zsolt védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkár a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) együttműködési megállapodásának csütörtöki aláírásán Budapesten.

Az államtitkár azt mondta: a "veszélyek korát éljük", ez pedig ráirányította a figyelmet arra, hogy a "béke törékeny és hazánk biztonságáért folyamatosan tenni kell."



Kijelentette: a magyar kormány nemzetstratégiai célnak tekinti, hogy eszközeiben modern, elszánt és erős haderőt építsen. "Célunk, hogy az ütőképes, innovatív és high-tech Magyar Honvédség hatékonyan tudjon reagálni a biztonsági kihívásokra" - tette hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy elkészítették a HM honvédelmi nevelési és oktatási keretstratégiáját, amely "meghatározza az oktatás fejlesztési irányait, és a védelmi ipari stratégiával együtt a védelmi ipari képzésfejlesztés alappilléreként szolgál."



Ezzel párhuzamosan erősítik, illetve új alapokra helyezik az együttműködést a felsőoktatási intézményekkel, ennek egyik legfontosabb célja a szakképzett munkaerő megtartása - magyarázta.



Kutnyánszky Zsolt fontos állomásnak nevezte az egyetemmel aláírt mostani megállapodást, amely - mint mondta - a HM és a BME 2020 októberében kötött együttműködésének megújítása, bővítése.



A megújult együttműködési megállapodás kiemelt területe a védelmi ipari képzés, valamint a kutatás-fejlesztés és az innováció - ismertette.



Az államtitkár arról is beszélt, hogy a honvédelmi tárca régóta támaszkodhat a BME műszaki és természettudományos tudására, az ott végzett kiváló képességű szakemberekre. Az egyetem egyes kutatási projektjei olyan új, korszerű technológiákat alkalmaznak, amelyek "a földön, vízen, levegőben és a kibertérben is" jelentős hozzáadott értéket és tudást teremtenek a magyar honvédelemnek - tette hozzá.



Kutnyánszky Zsolt fontosnak nevezte együttműködésükben a toborzást. Mint mondta, a tárca hálás, amiért a BME rendezvényein rendszeresen helyet kap a magyar honvédség.



"Szükségünk van a hazájukat szerető, azért áldozatot is hozó fiatalokra" - hangoztatta, hozzátéve: bízik abban, hogy minél több hallgató választja majd a szerződéses, hivatásos vagy önkéntes tartalékos szolgálatot, "hisz az egyik legnemesebb küldetés védeni a hazát."



Czigány Tibor, a BME rektora kiemelte: a 2023/24-es tanév "fantasztikusan sikeres" a Műegyetem számára. Nemcsak azért, mert volt hallgatójuk, Krausz Ferenc Nobel-díjat szerzett, hanem mert a friss felvételi adatok szerint a felsőoktatásba jelentkezők 10 százaléka - összesen 12 ezer fiatal - a BME-t választotta.



A magyarországi mérnökdiplomák harmadát, a kutatás-fejlesztési diplomáknak pedig a 70 százalékát a Műegyetem adja ki - ismertette, megjegyezve: a siker egyben nagy felelősség is.



Hangsúlyozta: a kutató-fejlesztő mérnökök miatt jönnek Magyarországra a multinacionális cégek, a nemzetközi kutató-fejlesztő intézetek, amelyek biztosítják a magyar kis- és középvállalkozások innovációs potenciálját is. A rektor megjegyezte: összesen 405 uniós pályázatot nyert el az egyetem az elmúlt húsz évben.



"Ezek az eredmények alkalmassá tesznek bennünket arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye legyünk, egyrészt a műszaki és természettudományos képzéseinkkel, másrészt a széles kutatás-fejlesztési portfóliónkkal" - jelentette ki.



Czigány Tibor azt mondta, a mostani megállapodás jó lehetőség arra, hogy az eddigi együttműködésüket elmélyítsék és bővítsék.

MTI