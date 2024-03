Klímamozi – A rideg valóság

A filmben számos interjú van olyan kiemelkedő tudósokkal, mint Steven Koonin professzor (az „Unsettled” szerzője, a Caltech egykori prépostja és alelnöke), Dick Lindzen professzor (korábban a Harvard és az MIT meteorológia professzora), Will Happer (fizikaprofesszor, Princeton), Dr. John Clauser (2022-ben a fizikai Nobel-díj nyertese), Nir Shaviv professzor (Racah Fizikai Intézet).

2024. március 22. 13:09

A Klímamozi című filmet az Egyesült Államokban, Izraelben, Kenyában és az Egyesült Királyságban forgatták. Rendező Martin Durkin, gyártó: Tom Nelson. Ez a film a klímariogatást minden tudományos alap nélküli, kitalált félelemkeltés mutatja be.

A fősodorbeli publikációk és a hivatalos adatok nem igazolják azt az állítást, hogy a szélsőséges időjárási események (hurrikánok, aszályok, hőhullámok, erdőtüzek stb.) száma növekedne. Határozottan cáfolja azt az állítást, hogy a jelenlegi hőmérséklet és a légköri CO2-szint szokatlanul és aggasztóan magas lenne. Éppen ellenkezőleg, nagyon is egyértelmű, - amint az minden fősodorbeli tanulmányból látható - , hogy a földtörténet legutóbbi félmilliárd évéhez képest mind a jelenlegi hőmérséklet, mind a CO2-szint rendkívül és szokatlanul alacsony. Ma is jégkorszakban vagyunk. Ez azt is mutatja, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a CO2-szint változása (ami számos alkalommal változott) valaha is „szabályozója” lett volna a múltbeli klímaváltozásoknak.

Miért hangoztatják akkor újra és újra, hogy az „ember által okozott katasztrofális éghajlatváltozás” megcáfolhatatlan tény? Miért próbálják elhitetni, hogy nem létezik olyan bizonyíték, amely ellentmondana az állításuknak? Miért mondják folyton nekünk, hogy aki megkérdőjelezi a „klímakáoszt”, az „laposföld-hívő” és „tudománytagadó”?

A film a klímaváltozás mögötti konszenzus természetét tárja fel. Mesél az éghajlat-finanszírozás eredetéről, a trillió dolláros klímaipar felemelkedéséről, a több százezernyi munkahelyről, ami az éghajlati válságtól függ. Ez magyarázza a kutatókra és másokra nehezedő óriási nyomást, hogy ne merjék megkérdőjelezni az éghajlati félelemkeltést, mert a megvonnák forrásaikat, elutasítanák a tudományos folyóiratba benyújtott kézirataikat, a társadalom pedig kiközösítené őket.

A klímariogatás azonban sokkal több egy finanszírozási és munkahelyi köteléknél. A film az éghajlatpolitikátis szemügyre veszi. Az éghajlati félelemkeltés kezdettől fogva politikai jellegű volt. A szabadpiaci ipari kapitalizmus lett a bűnös. A megoldást a magasabb adókban és a szorosabb szabályozásban vélik megtalálni. Az éghajlati félelemkeltés kezdettől fogva vonzotta azokat a csoportokat, amelyek a nagyobb állam eszméjét pártolják, fogadják el és támogatják.

Van tehát egy kimondatlan politikai megosztottság a klímariogatás mögött. Az éghajlati rémhír különösen a szerteágazó közfinanszírozott intézményben élőket vonzza. Ide tartozik a nagyrészt közfinanszírozott nyugati értelmiség is, akik számára az éghajlat morális üggyé vált. Ezekben a körökben a klímariogatás kritizálása vagy megkérdőjelezése a társadalmi etikett megsértésének minősül.

MARTIN DURKIN



Martin Durkin több száz órányi dokumentumfilm és tévéműsor készítője, rendezője és vezetője, olyan műsorszolgáltatóknak szerte a világon, mint Discovery, National Geographic. Az általa alapított és vezetett cég egy ideig a Science Channel és a Discovery Networks International legnagyobb műsorkészítője volt. Különféle dokumentumfilmjei számos díjat nyertek, és részt vett a World Congress of Science Producers és az Edinburgh Television Festival irányítóbizottságában, valamint a Bafta és a Royal Television Society díjkiosztásában.

TOM NELSON



Tom Nelson podcaster két évtizede tanulmányozza az éghajlati viták kérdését. 2022 őszén Martin a Tom Nelson Podcaston kifejezte vágyát, hogy újraforgassa a 2007-es „The Great Global Warming Swindle” című filmet, és ez indította el ezt a projektet. A Klímamozi: a rideg igazság, angolul Climate: The Movie (The Cold Truth) című filmben megkérdezett tudósok közül számosan adtak már terjedelmes interjút a Tom Nelson Podcast számára.

A #ClimateTheMovie 2024. március 21-től számos szolgáltatónál ingyenesen elérhető. Sok nyelven készül hozzá filmfelirat.

Frissítés: @ClimateTheMovie és @ClintelOrg.

clintel.org



A Clintel Amszterdam-székhelyű (hollandiai) agytröszt. 2019-ben Guus Berkhout holland emeritus professzor és Marcel Crok tudományos újságíró alapította.



https://www.climatethemovie.net/



Magyar fordítás: Szarka László Csaba



