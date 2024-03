A kormány a családok szövetségese hazánkban

"Ahhoz, hogy valaki családot alapítson, hosszú távú bizalom kell a jövőbe" - állapította meg Rétvári Bence, hozzátéve: a kormány meglátása szerint "a családbarát Magyarország az igazán erős Magyarország".

2024. március 23. 19:59

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Családháló Alapítvány díjátadó ünnepségén a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2024. március 23-án. MTI/Kovács Tamás

A kormány a családok szövetségese Magyarországon - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Családháló Alapítvány szombati díjátadó ünnepségén, Budapesten.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: családok nélkül nincs jövője a nemzetnek. Ezért fontos a kormány számára minden esztendőben a családok támogatása, anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt - tette hozzá.



Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a világ minden országa nehézségekkel küzdött - először a járvány, majd a háborúk miatt -, a magyar kormány azonban a legnehezebb gazdasági években is bővítette a családtámogatások körét.



"Nem volt olyan szűkös esztendő az elmúlt 14 évben, amelyikben a családok támogatása ne bővült volna" - jelentette ki, majd úgy folytatta: a családok támogatása hosszú távú, generációs cél. Megjegyezte: Magyarország Alaptörvénye is a nemzet fennmaradásának alapjaként hivatkozik a családra.



A családalapításhoz biztonság kell - szögezte le Rétvári Bence, hozzátéve: ehhez a biztonsághoz a békés környezet is nagyon fontos. Azt is elmondta, bízik benne, hogy mielőbb véget ér az Ukrajnában, valamint a Gázai övezetben zajló háború, mert "a családok számára minden országban a biztonság a legfontosabb".



Rétvári Bence gratulált a díjazottaknak és megköszönte a munkájukat, kiemelve: 18 ezer szavazat alapján választották ki azokat a szakembereket, akik most elismerésben részesülhetnek.



Rögzítette: nagyon fontos méltányolni és megerősíteni hivatásukban azokat az embereket, akik segítik a családokat.



Lehet sok mindent tanulni, de arra a kedvességre, közvetlenségre, figyelemre, törődésre, amit önök tanúsítanak a gyerekek felé, születni kell - mondta az államtitkár az ünnepségen díjazottaknak.



A Családháló Alapítvány rendezvényén azokat a szakembereket ismerték el, akik "az elmúlt években a legtöbbet tettek a családokért". Megválasztották többek közt a 2023-as év bölcsődei nevelőjét, óvónőjét, védőnőjét, kórházi és házi gyermekorvosát, emellett intézményeket is díjaztak.

MTI