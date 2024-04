Az ország energiaszuverenitása

Az ország már több mint 6000 megawattnyi napelemes kapacitással rendelkezik. Mindez a paksi atomerőmű teljesítményével együttesen pedig azt mutatja, hogy Magyarország képes 8000 megawatt villamosenergiát teljesen szén-dioxid mentesen előállítani... Ha süt a nap...

2024. április 10. 07:44

oah

Fontos Magyarország energiaszuverenitásának növelése, ehhez kellenek a megújuló energiaforrások, a gázüzemű erőművek és az atomenergia is; az energiapolitikában az ellátásbiztonságot, az árakat és a fenntarthatóságot együtt kell kezelni - mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kedden Budapesten.

Steiner Attila, a Matthias Corvinus Collegium Közös ügyünk a zöldenergia - Terítéken a magyar klímapolitika című rendezvényén kiemelte: a megújuló energia potenciált tekintve az országnak a napenergiában vannak a legjobb adottságai. Az itt elért eredmények nagyon szépek, hiszen az ország már több mint 6000 megawattnyi napelemes kapacitással rendelkezik. Mindez a paksi atomerőmű teljesítményével együttesen pedig azt mutatja, hogy Magyarország képes 8000 megawatt villamosenergiát teljesen szén-dioxid mentesen előállítani, ha süt a nap - mondta.



A problémát a nem napos időszakok adják, ezért fontos az energiatárolás kérdése - tette hozzá.



Az államtitkár a lehetséges megoldások között említett egy támogatási programot, amely ipari méretű tárolók telepítéséhez járul hozzá. A tervek szerint a mostani 25 megawattnyi tárolókapacitás a program hatására 400-500 megawattra nő.



Ez azonban még nem elég, ezért a kormány gondolkodik egy szivattyús tározós vízerőmű építésében is. Ez a projekt, bár nagyon jó módja az energiatárolásnak, azonban nagyon drága és 7-8 évbe telik megépíteni - ismertette Steiner Attila.



A villamosenergia hálózat kapcsán felhívta a figyelmet a lakosság részére indított Napenergia plusz programra is, amelyben napelemet és tárolót egyben lehet építeni.



Jelezte ugyanakkor, hogy komoly hálózatfejlesztési programot kell indítani azért, hogy tovább lehessen lépni a napelem felfuttatásával. Ez azért is lényeges, hiszen a 2030-as napelemtelepítési célt 12 ezer megawattra emelték, ami az államtitkár szerint teljesíthető.



Steiner Attila arra is kitért, hogy 2030-ra az ország elektromos energia fogyasztása 50 százalékkal fog nőni. Részben az általános elektrifikációs trendek, az iparfejlesztési megfontolások, az elektromos autógyárak és az akkumulátor gyárak miatt, mert ezek mind villamos energia intenzív területek.

"Ettől nem megijedni kell, hanem olyan feltételeket kell teremteni, olyan beruházásokat kell elindítani, amelyek lehetővé teszik ezt az irányt, mert ez lesz a hazai gazdaság kulcsa a jövőben" - fogalmazott az államtitkár.

Az akkumulátorgyárakkal összefüggésben rámutatott, hogy ez egy óriási lehetőség, amivel élni kell, ugyanis az elektromos autógyárak oda költöznek, ahol az akkumulátorgyárak is vannak. Ezt a trendet pedig a kormány is felismerte.

Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület elnöke elmondta: az orosz-ukrán háború rávilágított arra, mennyire fontos, hogy "az energia ellátásunkkal ne legyünk kiszolgáltatva más országoknak", és milyen fontos az ország szuverenitásának megtartása.

Kitért a "Közös ügyünk a zöldenergia" című online kérdőívre is, amely segít abban, hogy az emberek véleménye eljusson a döntéshozókhoz.

MTI