A migrációs paktum szembemegy az emberek akaratával

A magyar rendőrök és határvadászok nap mint nap a testi épségüket kockáztatva védik az EU külső határait. Védik azt a kerítést, amely megépítésének és fenntartásának költségeit az Európai Bizottság kizárólag politikai indokokból továbbra is a magyar adófizetőkre hárítja át.

2024. április 10. 20:45

Rétvári Bence az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. április 10-én. MTI/Soós Lajos

Az Európai Parlament (EP) a migrációs paktum szerdai megszavazásával ismét szembement az európai emberek akaratával - vélekedett a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-hez eljuttatott közleményében.

"Az európaiak biztonságban akarnak élni, és elutasítják a migrációt. Ezzel szemben a migrációpárti politikusok minden fórumon áterőszakolják saját javaslatukat a migránsok tervszerű betelepítéséről. Ez a döntés egész Európa jövőjét megváltoztathatja" - fogalmazott Rétvári Bence.



A helyes irány a külső határok megvédése lenne, amit Magyarország tesz minden nap. Az viszont elfogadhatatlan és észszerűtlen, hogy a határon lefolytatott eljárások 28,3 százalékát Magyarországtól várják - fűzte hozzá.



Azt írta: a migrációs paktum már a bevezetése előtt megbukott, hiszen amikor még önkéntes alapon lehetett a migránsok belső áthelyezési rendszeréhez csatlakozni, teljes kudarc volt a működése.



Felidézte: a magyar kormány évek óta mondja, csak Brüsszel nem hallja meg, hogy az illegális bevándorlást már az Európai Unió határai előtt meg kell állítani. A külső határokat kell megvédeni megfelelő fizikai és jogi eszközökkel, ahogyan azt Magyarország már évek óta teszi. Ez az egyetlen hatékony megoldás! - vélekedett.



Közlése szerint a magyar kormány hosszú ideje küzd azért, hogy felhívja Brüsszel figyelmét arra: a szolidaritás nem egyenlő az illegális bevándorlók kötelező elosztásával!



Míg egyes kormányok a migrációs nyomás növekedéséhez nyújtanak pénzügyi támogatást, addig a magyar rendőrök és határvadászok nap mint nap a testi épségüket kockáztatva védik az EU külső határait. Védik azt a kerítést, amely megépítésének és fenntartásának költségeit az Európai Bizottság kizárólag politikai indokokból továbbra is a magyar adófizetőkre hárítja át - sorolta.



Brüsszel éppen abban a zsákutcában szeretne továbbmenni - folytatta -, amelyben az illegális bevándorlással kapcsolatban 2015 óta van az EU. Miközben a paktum hatálybalépését követően minden országnak végrehajtási tervet kell majd készítenie, Brüsszel el akarja vonni a felzárkózási pénzek egy részét migrációs célokra. Ez azt jelenti: az illegális bevándorlás szervezésének költségeit úgy fedeznék, hogy az egészségügytől, az oktatástól, a szociális ellátástól vagy a vállalkozások és az infrastruktúra fejlesztésétől vennének el forrásokat - vélekedett.



Ezenfelül, a tervek szerint Brüsszel kampányt indít minden tagállamban a paktum népszerűsítésére, valamint külön apparátust állít fel a migránskvóták betartásának ellenőrzésére is. Vagyis arra, hogy a tagállamok kvóták szerint szétosztják-e egymás között az illegális bevándorlókat, akik pedig nem hajlandóak erre, azok befizetik-e a pénzügyi büntetést, amely nagyjából nyolcmillió forintot migránsonként - fűzte hozzá.



A nemzeti konzultáción részt vevők 99,33 százaléka nyilatkozott úgy: a kormánynak meg kell védenie Magyarországot attól, hogy az országban "migránsgettók" jöjjenek létre.



"A magyar emberek szavát meg kell hallania Brüsszelnek is! Magyarország nem lesz bevándorlóország!" - fogalmazott Rétvári Bence.

MTI