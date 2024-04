Pedofilügyek nyomozása

Az utóbbi tizennégy év jogalkotói, illetve jogalkalmazói munkájának köszönhetően nyolcszor annyi pedofil elkövetőt sikerült elítélni, mint korábban – mondta Rétvári Bence.

2024. április 11. 21:54

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásokról tartott sajtótájékoztatón a rendőrség Teve utcai központjában 2024. április 11-én. MTI/Lakatos Péter

Az erőteljesebb hatósági fellépés következtében egyre emelkedik a pedofil bűncselekmények miatt indított nyomozások száma - mondta csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet, hogy heteken belül tovább szigorodhat a gyermekvédelmi törvény.

Rétvári Bence az Országos Rendőr-főkapitányság épületében tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy országosan 211 rendőr foglalkozik pedofil ügyekkel, közülük több mint 30-an a Nemzeti Nyomozó Iroda kötelékében. Idén már 444 esetben indult új büntetőeljárás gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények okán, összesen 1035 nyomozást folytat a rendőrség hasonló ügyekben. A vizsgálatok a legtöbbször gyermekpornográfia miatt indultak, ez az esetek több mint felét teszi ki. Több mint 10 százalék a szexuális kényszerítés okán folytatott eljárások aránya, ezt követik a szexuális erőszak és szexuális visszaélés miatti ügyek, illetve a gyermekprostitúció kihasználása - részletezte.



Az államtitkár kitért arra is, hogy magyarokon kívül ukrán, román és orosz állampolgárok ellen is indultak büntetőeljárások.



Rétvári Bence azt mondta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a bűncselekmények nagyobb része otthoni környezethez köthető, ezt követik a gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben és a gyermekotthonokban, az általános iskolákban, illetve a nevelőotthonokban megtörtént esetek.



Felhívta a figyelmet arra, hogy idén radikálisan nőtt a pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentések száma, ezeket a rendőrség mindig büntetőeljárásban vizsgálja ki. Az államtitkár szerint az utóbbi hónapok erőteljesebb hatósági fellépése okán biztosan csökkenni fog a latencia a hasonló bűntettek esetén, kevesebb lesz a felderítetlen ügy. Kiemelte: az utóbbi tizennégy év jogalkotói, illetve jogalkalmazói munkájának köszönhetően nyolcszor annyi pedofil elkövetőt sikerült elítélni, mint korábban.



Kérdésre válaszolva az államtitkár azt mondta, hogy hamarosan az Országgyűlés elé kerül a gyermekvédelmi törvény újabb szigorításáról szóló törvényjavaslat, amely - elfogadása esetén - még tovább növeli a gyermekek biztonságát a pedofilokkal szemben.



Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a sajtóeseményen közölte, hogy 2002-ben 408-szor indítottak eljárást hasonló ügyekben, 2023-ra ez a szám 571-re emelkedett.



Felhívta a figyelmet az úgynevezett gyermekbarát igazságszolgáltatási programra, amelynek köszönhetően immár mindegyik vármegyei kapitányság rendelkezik olyan helyiséggel, ami megfelelő környezetet biztosít a gyermekek meghallgatásához.



A hatékonyabb munkát szolgálják azok a különlegesen kiképzett rendőrök is, akik a kiskorúakkal való kommunikációra specializálódtak a pedofil bűncselekmények vizsgálatában. A vezérőrnagy kiemelte: a rendőrség folyamatos kapcsolatban áll a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkársággal, azon belül a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, az összehangolt munkának köszönhetően várhatóan csökken majd a gyermek-, illetve nevelőotthonokban elkövetett felderítetlen bűncselekmények száma.



Töreki Sándor hozzátette: idén már 124-szer zárt le a rendőrség gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt indított vizsgálatot, ezek közül 89-ben pedig már a vádirat is elkészült.

MTI