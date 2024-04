Győztünk!

A magyar csapat ünnepel a női kézilabda olimpiai selejtezőtorna 3. fordulójában játszott Magyarország - Japán mérkőzés végén a debreceni Főnix Arénában 2024. április 14-én. A magyar válogatott kvótát szerzett a párizsi olimpiára, miután a selejtezőtorna zárómeccsén 37-28-ra legyőzte Japánt, így hibátlan teljesítménnyel a tabella élén végzett. MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar női kézilabda-válogatott kvótát szerzett a párizsi olimpiára, miután a debreceni selejtezőtorna vasárnapi zárómeccsén 37-28-ra legyőzte Japánt, így hibátlan teljesítménnyel a tabella élén végzett.

A négyes másik párizsi repülőjegyét a világbajnoki negyedik helyezett svéd válogatott szerezte meg. Az ötkarikás csoportokat kedden 17.30-tól sorsolják a francia fővárosban.

Eredmény, 3. (utolsó) forduló, 1. csoport

Magyarország-Japán 37-28 (18-11)

--------------------------------

Debrecen, Főnix Aréna, 4242 néző, v.: García, Paolantoni (argentinok)

lövések/gólok: 52/37, illetve 47/28

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 5/5

kiállítások: 6, illetve 2 perc

Magyarország:

------------

Böde-Bíró - Győri-Lukács 6, Klujber 11, Vámos, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 3, Szöllősi-Schatzl 1, cserék: Papp 1, Simon 4, Márton 3, Bordás, Kácsor, Debreczeni-Klivinyi 4, Pásztor 2, Albek 1, Janurik

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese annak tudatában lépett pályára a Főnix Arénában, hogy csupán négygólosnál nagyobb veresége esetén nem jut olimpiai kvótához. Ázsiai riválisát a nemzeti csapat eddigi 18 egymás elleni mérkőzésükön kivétel nélkül legyőzte, legutóbb 2019 márciusában egy siófoki barátságos mérkőzésen 33-21-re.



A távol-keletiek érkeztek hamarabb melegíteni - jellegzetes kiáltások közepette -, a csarnokban természetesen akkor robbant a hangorkán, amikor pályára érkezett a magyar együttes, amelyet "kitartás, elszántság" feliratú óriásmolinók köszöntöttek. A találkozón azok az argentin játékvezetők fújták a sípot, akik a tavalyi világbajnokság horvátok elleni, drámai végjátékot hozó találkozóján is, amelynek megnyerése tette lehetővé, hogy a magyar válogatott részt vehessen a selejtezőtornán.



A házigazda keretéből ezúttal a kapus Szemerey Zsófia, a jobbszélső Faluvégi Dorottya, illetve az előző két találkozót is kihagyó balátlövő, Juhász Gréta maradt ki. A Kisvárda japán jobbszélsője, Akijama Nacumi nem kapott lehetőséget.



Kiharcolt és értékesített magyar hétméteres, illetve Böde-Bíró Blanka védése adta meg az alaphangot, ám a meccs elején mindkét oldalon sok volt a hiba támadásban és kevés gól esett. Tíz perc után már létszámfölényben támadott Japán, a közönség szűnni nem akaró buzdítása mellett azonban állta rohamait a magyar védelem. Negyedóra elteltével 9-4-re vezetett a nemzeti csapat, a rivális pedig másodszor kért időt, ám ez sem zökkentette ki a házigazdát: a kezdősor kulcsjátékosai jól teljesítettek, labdaszerzések után érkeztek az üres kapus gólok, Böde-Bíró remekelt a kapuban, így a szünet előtt nem sokkal már kilenc gól is volt közte (17-8), végül hétgólos különbséggel vonulhattak pihenőre a felek.



Az elmúlt időszakban az együttesnek rendre nem túl erős periódusa volt a második félidő első tíz perce, és ezúttal is sok hibával tért vissza a csapat az öltözőből, miközben a bírók könyöklésért piros lappal kizárták Nagata Mikát a japán csapatból. Klujber Katrin és Győri-Lukács Viktória vezetésével aztán a pontatlanságok ellenére a 41. percben kialakult a tízgólos különbség (23-13), innentől pedig egy időre valóságos örömjáték vette kezdetét látványos megoldásokkal. A hajrára szinte teljes sorcserét hajtott végre Golovin, valamennyi játékosának lehetőséget adott, és bár a szigetországiak átmenetileg kicsit faragni tudtak lemaradásukból a friss erőkkel szemben, a magabiztos magyar sikert nem fenyegette veszély. Joggal hangzott fel az utolsó percben a nézőtérről: "szép volt, csajok!"



A mérkőzés legjobbja és legeredményesebbje Klujber Katrin lett 11 góllal, Győri-Lukács Viktória hatszor talált be, a csapatkapitány Böde-Bíró tíz, Janurik Kinga három japán kísérlet hárításával vette ki a részét a kvótaszerzésből.



1976, 1980 és 2004 után negyedszer fordul elő, hogy a magyar férfi és női kézilabda-válogatott is olimpiai résztvevő. A férfiak márciusban, Tatabányán szerezték meg a párizsi repülőjegyet. A nők nyolcadszor lesznek tagjai az ötkarikás torna mezőnyének, legjobb eredményük a 2000-es ezüstérem, legutóbb a tokiói játékokon a negyeddöntőben búcsúzva hetedikként zártak.



korábban:

Svédország - Nagy-Britannia 52-8 (26-6)

A végeredmény: 1. MAGYARORSZÁG 6 pont, 2. Svédország 4, 3. Japán 2, 4. Nagy-Britannia 0

A párizsi olimpia női kézilabdatornájának mezőnye:

Franciaország (rendező, világbajnok), Dánia, Koreai Köztársaság, Angola, Brazília, Norvégia, MAGYARORSZÁG, Svédország, Hollandia, Spanyolország, Németország, Szlovénia

A norvégokkal azonos kalapban a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott biztosan nem játszik az Európa-bajnoki címvédő Norvégiával a nyári, párizsi olimpia csoportkörében, mert azonos sorsolási kalapban szerepel vele.

A kalapokat a nemzetközi szövetség honlapján hozták nyilvánosságra vasárnap este, mivel utolsóként a magyar válogatott is megszerezte a kvótát Japán 37-28-as legyőzésével Debrecenben. A csoportkör sorsolására kedden 17.30-tól kerül sor Párizsban.

A női kézilabdatorna sorsolási kalapjai:

1. Norvégia, MAGYARORSZÁG

2. Hollandia, Németország

3. Szlovénia, Spanyolország

4. Svédország, Franciaország

5. Dánia, Brazília

6. Angola, Koreai Köztársaság

A férfi kézilabdatorna sorsolási kalapjai:

1. Dánia, Spanyolország

2. Horvátország, Norvégia,

3. MAGYARORSZÁG, Németország

4. Szlovénia, Franciaország

5. Svédország, Egyiptom

6. Argentína, Japán

A csoportok első négy-négy helyezettje jut tovább.



