Bukhatja újabb ciklusát Ursula von der Leyen

Bár Ursula von der Leyen korán egyértelművé tette, hogy elindul egy második ötéves ciklusért az Európai Bizottság vezetésére, a kampánya is hivatalosan beindult, s mögötte áll az Európai Néppárt is – most mégis megroppanni látszik a kampánya – írja a mandiner.hu.

2024. április 15. 11:37