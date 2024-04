A nemzeti szuverenitás sarkalatos kérdés

Svájc az Európai Unió által körbezárt, de mindig is semleges állam, amelytől sokat lehet tanulni - mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nagy várakozással, reménnyel vagyunk Svájc első ENSZ BT nem állandó tagsága előtt.

2024. április 19. 13:19

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Viola Amherd svájci elnök közös sajtótájékoztatót tart megbeszélésük után a Sándor-palotában 2024. április 19-én. MTI/Bruzák Noémi

A nemzeti szuverenitás Svájcnak és Magyarországnak egyformán fontos, sarkalatos kérdés - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken, Viola Amherddel, a Svájci Államszövetség elnökével tartott sajtótájékoztatóján Budapesten.

A köztársasági elnök elmondta: a megbeszélésen négy tematikus prioritásban is egyetértettek, így a fenntartható béke megteremtése, a polgári lakosság védelme, az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) hatékonyságának növelése és az éghajlati biztonság kezelése kérdésében.



A kapcsolatok erősítésében fontos összekötő kapcsot jelent a Svájcban élő magyarság, akik saját identitásuk aktív ápolása révén is gazdagítják a többségi társadalmat - mutatott rá Sulyok Tamás.



Emlékeztetett: a Svájci Államközösség elnökét 13 év után köszönthetjük újra Budapesten hivatalos látogatáson.



Sulyok Tamás elmondta: a Svájci Államszövetség elnökével egyetértettek abban, hogy fontos politikai és gazdasági partnerként tekintenek egymásra, sok európai ügyben pedig egymás szövetségesei. Közös cél a baráti viszony megőrzése és a jó kapcsolatok erősítése - hangsúlyozta.



A gazdasági kapcsolatokról elmondta: erősödő tendenciát mutatnak, ami a kereskedelem és a befektetések terén is jól érzékelhető. Az elmúlt években a svájci vállalatok az egyik legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak, az itt működő svájci cégek folyamatosan bővítik tevékenységüket - mutatott rá.



Az oktatás, különösen a kutatás és innováció területén kimagasló a két ország közötti intézményközi kooperáció - mondta a köztársasági elnök, hozzátéve: nagyra értékeljük azt a svájci támogatást, amellyel segítik a német nyelvű Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemet.



Mind Magyarország, mind Svájc prioritásként kezeli a kutatás, fejlesztés, innováció és műszaki képzés, oktatás ügyét, a svájci székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, vagyis a CERN a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjában hozta létre adatközpontját - közölte.



Fontos kapcsolódási pontnak nevezte Svájccal a békepolitikát. Kiemelte: megdöbbentette a hétvégi, Izrael elleni támadás, Magyarország aggódik a közel-keleti helyzet miatt, amely az eszkaláció veszélyét hordozza magában. Kiemelte: egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárása egyformán fontos a világpolitika minden szereplője számára.



Svájc - mint semleges ország - kétnapos magas szintű nemzetközi békekonferenciát szervez június közepére, hogy megtalálja a módját az ukrajnai háború lezárásának - emlékeztetett.



Újságírói kérdésre válaszolva a köztársasági elnök kifejtette: Magyarország várakozással tekint a svájci békecsúcsra, bízik abban, hogy ezen valódi, érdemi megállapodás születhet, amelyek elhozzák az igazi fegyvernyugvást. Magyarország az igazságos és fenntartható békében érdekelt - hangsúlyozta.



Magyarország saját akaratából csatlakozott az európai közösséghez, ahova már több mint ezer éve tartozik és akar is tartozni - mondta Sulyok Tamás, hozzátéve: a kérdés az, hogy milyen Európát akarunk független és önálló államként, ez azonban nemcsak Magyarországon múlik, hanem a többi európai államon is. Magyarország mindig a saját identitásának védelme mellett fog állni - emelte ki.



Az elmúlt héten tett látogatásaira vonatkozó kérdésre - beleértve Bodrogi Gyula születésnapját, a holokauszt-emléknapot és a Karikó Katalin tiszteletére adott díszvacsorát - elmondta: ezek az események őszinték, megrendítőek, méltóságteljesek voltak.



MTI