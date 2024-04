Teremtésvédelem

Utoljára frissítve: 2024. április 24. 18:44

2024. április 24. 17:05

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (j) és Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség ügyvezető alelnöke a TeSzedd! önkéntes országos szemétszedési akció egyik veszprémi állomásán, a Márkó és Bánd felé vezető kerékpárút mellett 2024. április 24-én. MTI/Bodnár Boglárka

A teremtett világ védelme, megbecsülése, megóvása, tisztán tartása, gyarapítása, és szebbé tétele kulcsfontosságú - mondta a KDNP frakcióvezetője szerdán a TeSzedd! önkéntes országos szemétszedési akció egyik veszprémi állomásán.

Simicskó István a Veszprém határában, a Márkó és Bánd felé vezető kerékpárút melletti szemétszedési akció helyszínén hangsúlyozta: a KDNP emberközpontú politikát folytat, és fontosnak tartják, hogy a magyar családok milyen körülmények közt élnek. A teremtett világ védelmét kulcsfontosságúnak tekintik, ezért is csatlakoztak a TeSzedd! Hulladékgyűjtő akcióhoz - tette hozzá.



Azt, hogy mennyire fontosak az ilyen akciók azzal is szemléltette, hogy csak a veszprémi helyszínen, a beszédét megelőző néhány percben 6-7 zsák hulladékot szedtek össze.



Simicskó István arra is kitért: Magyarországon az egy főre jutó szemétkibocsátás éves átlaga 400-410 kilogramm között van, ez Ausztriában tavaly több mint 800 kilogramm volt, Luxemburgban és Dániában is jóval 700 kilogramm fölötti.



Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség ügyvezető alelnöke elmondta: a TeSzedd! akcióhoz szervezetük azért csatlakozott, mert fontos célnak tekintik a teremtett világ védelmét, és ebben fiatalos lendülettel szeretnének részt venni.



Jelezte: Veszprémben a helyi szolgáltató és a lakosság is felelősséget érez azért, hogy minél szebb legyen és kevésbé legyen szemetes a városban élők lakókörnyezete.

Simicskó István: a sportversenyek erősítik a csapatszellemet

A sportversenyek erősítik a csapatszellemet és a lokálpatriotizmust - hangsúlyozta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerdán Veszprémben.

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője az általános iskolásoknak szervezett, a honvédelmi pályát népszerűsítő Bátrak Ligája verseny eredményhirdetésén reményét fejezte ki, hogy folyamatosan nőni fog azoknak a száma, akik a kadétképzést valamint a katonai hivatást választják. Mint mondta, a verseny hozzájárul a résztvevők önbecsülésének erősödéséhez, mivel pedig csapatverseny zajlott, a közösség és a lokálpatriotizmus erősödik általa.



Simicskó István hangsúlyozta: a Honvédelmi Sportszövetség programjának célja az értékorientáció, a hazájukat szerető fiatalokat szólítják a katonai pályára.



Az évről évre országszerte más-más településen, idén 47. alkalommal megszervezett verseny egyben bátorságpróba is volt, mely során sok tehetséges fiatal mérte össze tehetségét.



Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy Veszprém, mely iskola-, honvédelmi- és sportváros is egyben, örömmel adott otthont a rendezvénynek.



Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a verseny, amellett, hogy felhívja a figyelmet a katonai pályára, olyan alapvető készségeket, képességeket fejleszt, melyek végig kísérik a fiatalokat a jövőben.



A versenyen egyebek mellett íjászatban, erőnlétben, tájékozódásban és lézeres lövészetben mérték össze rátermettségüket a diákok. Az első helyen a nagyvázsonyi Kinizsi Pál iskola végzett, a második a veszprémi Simonyi Zsigmond iskola csapata lett, a dobogó harmadik fokára pedig szintén veszprémi intézmény, a Kossuth iskola csapata állhatott fel.



A júniusi országos versenyre az első és a második helyezett csapat jutott be.



