2024. április 28. 08:49

Három 18. századi, felújított orgona szólal meg egy koncerten a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában május 18-án, szombaton, az Orgonák éjszakáján - tudatta a főapátság az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint először mutatkozik be a közönség előtt a főapátság két felújított barokk orgonája.



Az egyik az 1710-es évekből származó Zorkovsky-orgona, amely pár hete érkezett vissza a felújítás után a monostor falai közé. A néhány évtizeddel fiatalabb, 1770-es évekbeli Corte-orgonát pedig április 29-én szállítják vissza Pannonhalmára.



A két hangszer mellett a 2022-ben felújított, szintén a 18. századból származó Podkonicky-orgona is megszólal a koncerten.



A több száz éves hangszerek hangzásuk miatt is különlegesek, mindhármat úgy rekonstruálták, ahogy egykori építőjük megálmodta, vagyis a korabeli, barokk hangzásvilágot keltik életre.



A közlemény idézi Dejcsics Konrádot, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját, aki szerint kuriózum, hogy a 18. századból származó három barokk orgona egy helyen megtalálható.



A kulturális igazgató páratlannak nevezte, hogy a három hangszer az eredetihez nagyon hasonló állapotban megszólaltatható és koncertképes.



Az Orgonák éjszakáján Homolya Dávid orgonaművész és nemzetközi orgonaszakértő, valamint Vadász Attila orgonaművész kezei alatt kelnek életre a hangszerek - mondta.



A hangversenyen ritkán játszott 17. századi művek hangoznak el, amelyek közt az orgonaművészek egy kortárs darabot is elrejtettek.



Homolya Dávid szerint a Zorkovsky-orgona olyan különleges orgonalelet, ami ritka ezen a területen, és a mai Magyarországon található legöregebb orgonák egyike.



Hozzátette: az eggyel fiatalabb, 1750-es évek környékéről származó Podkonicky-orgona is ritka szép korú hangszer Magyarországon, és mindkét hangszer a Felvidékről származik.



Elmondta, hogy a fennmaradt, hasonló korú magyarországi hangszerek java része vagy felvidéki, vagy erdélyi építésű. Buda visszafoglalása vagy a Rákóczi-szabadságharc után csak több évtizeddel éledhetett újra az orgonaépítés a korábbi hódoltsági területeken.



Pannonhalmához a Felvidék közelebb van, mint Erdély, ezért is kerülhetett onnan - egyelőre ismeretlen úton - a két hangszer a főapátság gyűjteményébe.



A 18. század második feléből már nagyobb számban találni orgonákat a mai Magyarország területén, azok közé tartozik a harmadik megszólaló hangszer, a Corte-orgona - jegyezte meg az orgonaszakértő.



Homolya Dávid szerint bár mindhárom hangszer kisméretű, mind hangszertörténetileg, mind zeneileg kiemelt értékűek, megidézik, visszahozzák a 200-300 évvel ezelőtti hangzásideált, és egy semmihez sem hasonlítható többletet tudnak adni történelmi hitelességükkel.



A koncert 19 órakor kezdődik.



