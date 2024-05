Vallásos könnyűzene

Az egyházi könnyűzene a hatvanas-hetvenes években Sillye Jenő vezetésével indult el Magyarországon, és akkor a tiltott kategóriába tartozott, ezért az egyházi zenekarok mind felszerelésben, mind lehetőségeikben háttérbe voltak szorítva, támogatást nem kaptak. Soltész Miklós hozzátette: a helyzet 2019-ben változott radikálisan, amikor a kormány úgy döntött, hogy a Kárpát-medencén belül segíti a vallásos könnyűzenei együtteseket.

2024. május 7. 13:33

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (j) beszél a Zsigó Róberttel, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárával (b) a Vallálos könnyűzenei programról tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2024. május 7-én. Az idén is 350 millió forint áll rendelkezésre a vallásos alkotóközösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működésének támogatására, pályázni június 6-án éjfélig lehet. MTI/Soós Lajos

Az idén is 350 millió forint áll rendelkezésre a vallásos alkotóközösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működésének támogatására, pályázni június 6-án éjfélig lehet - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Zsigó Róbert kiemelte: a 2019-től létező Vallásos könnyűzenei programban idén a hangszervásárlás és -felújítás mellett már a vallásos tematikájú zenei rendezvények megvalósítására is lehet pályázni az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül.



"Fontos feladatunk a keresztény nemzeti identitás megalapozása és megerősítése. A Vallásos Könnyűzenei Program elősegíti a Kárpát-medencei vallásos hagyományok megőrzését és a vallásos könnyűzenei kultúra népszerűsítését" - mondta a parlamenti államtitkár.



Kitért arra, hogy a program indulása óta csaknem nyolcszáz szervezet és több mint 1700 magánszemély jutott hangszerhez vagy a tevékenységéhez szükséges technikai eszközhöz, és több mint 270 település templomi orgonáját tudták felújítani a korábbi támogatásoknak köszönhetően. Tavaly 502 magánszemély és szervezet nyert támogatást, profik és kezdők egyaránt.



A kérelmeket magánszemélyek, civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyházak, egyházi fenntartású intézmények, helyi kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint települési önkormányzatok nyújthatják be, a támogatási időszak másfél évre szól, idén januártól 2025. június 30-ig. A program a modern irányzatokat éppúgy magában foglalja, mint a gospelt, a spirituálét vagy a folkrockot.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy immár hatodik alkalommal írták ki a programot, amelyre a határon túlról is lehet pályázni. "A támogatás nagyon sok helyen a magyarság és a keresztény közösségek megtartó erejét jelenti" - mondta.



Mint felidézte, az egyházi könnyűzene a hatvanas-hetvenes években Sillye Jenő vezetésével indult el Magyarországon, és akkor a tiltott kategóriába tartozott, ezért az egyházi zenekarok mind felszerelésben, mind lehetőségeikben háttérbe voltak szorítva, támogatást nem kaptak. Soltész Miklós hozzátette: a helyzet 2019-ben változott radikálisan, amikor a kormány úgy döntött, hogy a Kárpát-medencén belül segíti a vallásos könnyűzenei együtteseket.



"Felelőségünk van a Kárpát-medencei magyar ifjúság felé, támogatnunk és segítenünk kell az értékek megőrzését, továbbadását" - jegyezte meg Soltész Miklós.

MTI