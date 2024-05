Ágyúzás alatt a magyar szuverenitás

A tiltott külföldi kampánytámogatás mögött olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. Ahol ezeket az érdekeket hatékonyan tudják érvényesíteni, azokat az országokat jó szövetségesnek tartják, ahol azonban az érdekeikkel ütköző vezetés van, ott politikai változást akarnak elérni.

Utoljára frissítve: 2024. május 22. 20:40

2024. május 22. 20:05

Daily News Hungary

A hálózat legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választások során már aktív volt, feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is – jelentette a nyilvánosságnak a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Az állami szervezet első anyaga hallatlan nagy kockázatokra világít rá.

A jelentés summázatából kiderül: A 2022. évi országgyűlési választásokat követően kiderült, hogy a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd alkotta választási szövetség több mint 4 milliárd forint összegű tiltott külföldi kampánytámogatásban részesült, amelyből kampányeseményeket, kampányeszközöket és választási mozgósítást finanszíroztak. A teljes összeg 78%-a az amerikai bejegyzésű Action for Democracy (A4D) nevű alapítványon keresztül jutott el a donoroktól Magyarországra.

A pénz egy része a Bajnai Gordon korábbi kormányfőhöz köthető DatAdat-cégcsoporthoz került.

82. A közelmúltban megjelent az X közösségi média platformon több olyan felvétel, amelyeken az A4D-hez köthető magyar, illetve amerikai és más külföldi állampolgárságú személyek egyeztetnek többek között a 2022-es választás során élesített illegális kampányfinanszírozási rendszer működtetéséről és mögöttes politikai-üzleti céljairól.

83. A felvételeken elhangzottak alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálatot indított, amely során számos új, eddig felderítetlen információ birtokába jutott a Magyarország szuverenitását ért támadás hátteréről. A jelentés főbb megállapításai:

A közösségi médiában megjelent felvételek egy hosszabb, rögzített beszélgetésekből álló videóanyagból származnak. Egyértelmű, hogy a megjelent felvételek hitelesek és nem manipuláltak, tehát hűen tükrözik az abban megszólalók valódi véleményét.

• A tiltott külföldi kampánytámogatás mögött olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti

érdekei vannak. Ahol ezeket az érdekeket hatékonyan tudják érvényesíteni, azokat az országokat jó szövetségesnek tartják, ahol azonban az érdekeikkel ütköző vezetés van, ott politikai változást akarnak elérni.

• A hálózat tagjainak elmondásából kirajzolódik, hogy az orosz-ukrán háború eszkalációjáért lobbiznak az Egyesült Államokban is.

• A magyarországi választások befolyásolása a hálózat érdekeinek érvényesítése céljából történik, és a hálózat tagjai hasonló beavatkozásra tesznek utalásokat a közelmúltban lezajlott lengyelországi és a szlovákiai választások kapcsán is.

• A hálózat legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választások során már aktív volt, feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is.

• Nem egyszeri esetről van szó, hanem egy jelenleg is aktív fenyegetésről, amely mögött egy, a térségben hosszú ideje aktív érdekcsoport áll.

• Nem a tiltott külföldi finanszírozásban részesült pártok kerestek támogatókat, hanem a nagy donorok kerestek végrehajtókat saját céljaik elérése érdekében.

• A megszólalók Soros Györgyöt az egyik nagy donorjukként azonosították.

84. A Szuverenitásvédelmi Hivatal a jelentésben szereplő információk nyomán figyelmezteti a magyar állami szerveket, hogy a bemutatott struktúrák és folyamatok jelenleg is veszélyeztetik a választási folyamatok tisztaságát, ezért indokolt megerősíteni Magyarország szuverenitásának védelmét.

Szuverenitávédelmi Hivatal