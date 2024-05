A nárcisztikus zsebdiktátort birkanyájként követik

A hálózat régen mérgezi a világot, és ott van mindenütt (most éppen Tbilisziben vitte utcára az embereket, mert az ügynöktörvénnyel megnyirbálták a szárnyait), és a rendszerváltoztatás óta – mert a jobboldal sajnálatos módon erre sokáig nem ügyelt – kinevelt egy olyan új nemzedéket, amely vagy nem tud, vagy nem óhajt emlékezni – mutat rá Kövesdi Károly.

2024. május 24. 08:17

borsodihir/MTI/Oláh Tibor

A tiltott külföldi kampánytámogatás mögött olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. Azokat az országokat, ahol ezeket az érdekeket hatékonyan érvényesíthetik, jó szövetségesnek tartják, ahol azonban az érdekeikkel ütköző vezetés van, ott politikai változást akarnak elérni – rögzítette most közzé tett jelentésében a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a Szuverenitásvédelmi Hivatal jelentése arra is kitért, hogy a hálózat tagjai az orosz-ukrán háború eszkalációjáért lobbiznak az Egyesült Államokban is. Naponta több száz ukrán és orosz fiatalember hal meg a fronton. A brüsszeli bürokraták is a háború eszkalációjáért ügyködnek. Hogyan védekezhetnek az európai társadalmak az alantas érdekcsoport brutalitása ellen?

– Sajnos az európai társadalmak nyugati fele olyan agymosásban részesül, hogy már alig beszélhetünk immunitásról. Ahol az otthonokba szorul az őszinte vélemény, és a mainstreammel, a kollaboráns „néppárttal” szembemenő mozgalmat be akarják tiltani, ott nehéz érvényt szerezni a békeóhajnak. Köztudott, hogy míg a bolseviktempót képviselő haladárok és progresszívek erőszakosak, hangosak, hatalmas pénzügyi támogatást élveznek, és semmitől sem riadnak vissza, addig a nemzeti, konzervatív értékrendet vivő jobboldal kulturáltan viselkedik, és demokratikus eszközökkel operál. Pedig, mint a Századvég által végzett összeurópai felmérésből kiderül, az Unió 27 államának lakossága zömében elutasítja a háborút, és főleg azt, hogy a mi fiainkat küldjük az USA-nak, a háttérhatalom gazdaállatának az érdekeit védeni és azért meghalni az Ukrajnának nevezett félfasiszta (Brüsszel szerint egyre demokratikusabb) országban. A háborús uszítók ellen csak egyféle védekezési mód van: a választásokon olyan erőknek kell bizalmat szavazni, amelyek a nép valós – vagy akár titkolt – vágyait képviselik. Látjuk, mibe torkollt a szlovákiai tavaly őszi kormányváltás. A háttérhatalom uszításának köszönhetően az erőszakos kisebbség néhány elborult agyú egyede arra vetemedik, hogy meg akarja gyilkolni az ország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. A brüsszeli politbürót csak úgy lehet megtisztítani, ha a mostani EP-választásokon minél többen szavaznak a szuverenista, nemzeti érdekeket képviselő pártok jelöltjeire.

– A jelentésben az is szerepel, hogy a magyarországi választások befolyásolása a hálózat érdekeinek érvényesítésére történik, és a hálózat tagjai hasonló beavatkozásra tesznek utalásokat a közelmúltban tartott lengyelországi és a szlovákiai választásokkal kapcsolatban is. Az agymosáshoz hatalmas pénzt kapnak a hazai hungarofóbok is. Hogyan lehet leleplezni őket?

– A magyar választóknak nem szabad elcsábulniuk a Soros-huszároktól, mert bármit mondanak, külföldi, háború párti érdekeket képviselnének Brüsszelben. Megbízóik ezt várják el tőlük. Az ilyen jellemtelen alakok azért veszélyesek, mert az elődjeik – név szerint nem sorolnám, hiszen mindenki ismeri őket – „áldásos” tevékenységével mindenki tisztában van, ezek azonban, mintha hirtelen megvilágosodtak volna, messiásként ugranak fel a platóra, mint annak idején Kun Béla, és onnan hülyítik az embereket. Aztán jöhetnek a Szamuely-féle országjáró vonatok. A legújabb „megváltó” azt ordibálta egy kampánygyűlésen, miközben egyre jobban belemelegedett önmaga gyönyörködtetésébe, hogy maradunk békések, és legközelebbi százezrek lesznek. Ugyanez a figura nemrég egyházi menetre ordítozott. S ez a nárcisztikus zsebdiktátor, akit hódolói úgy követnek, mint birkanyáj a bacsát, körbe van véve olyan figurákkal, akiknek a múltja és jelene erkölcsi, politikai szempontból igencsak kétséges. Természetesen le kell leplezni őket, hogy mindenki lássa, kinek a zsoldjában állnak.

– A hálózat legkésőbb a 2019. évi önkormányzati választások során már aktív volt, feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is – leplezi le a politikai alvilágot a jelentés. A demokrácia hamisítása már az USÁ-ban megtörtént a legutóbbi elnökválasztáson. Egy közép-európai nagyváros élére is manipulációval emeltek főpolgármestert idegen érdekek itthoni kiszolgálói. Hogyan lehet enyhíteni a bajt?

– A hálózat régen mérgezi a világot, és ott van mindenütt (most éppen Tbilisziben vitte utcára az embereket, mert az ügynöktörvénnyel megnyirbálták a szárnyait), és a rendszerváltoztatás óta – mert a jobboldal sajnálatos módon erre sokáig nem ügyelt – kinevelt egy olyan új nemzedéket, amely vagy nem tud, vagy nem óhajt emlékezni, így a nyilvánvaló tények sem zavarják. Vagyis a tényeket látják ugyan, de nem tudnak mihez viszonyítani. Ebben látom a legnagyobb veszélyt. A Nagykörúton belüli szabad madarak nem engedik ki a markukból a bölcsek kövét, még ha szaros is az a kő, az övék, és azt bámulni olyan, mint egy isten nélküli új vallást követni. Tartok tőle, hogy ezt a hegemóniát csak hosszú, fáradságos munkával lehet megtörni, és sok csalódás, ne adj Isten szenvedés kell ahhoz, hogy alapjaiban megváltozzék a helyzet, és Budapesten is természetes dolog legyen fiatal konzervatívnak, hazafinak lenni.

Molnár Pál



gondola