Magyar-bolgár történelmi sorsközösség

Az államfő kiemelte: egyetértettek abban, hogy a migrációt meg kell állítani, annak a kiváltó okait kell kezelni és nem a tüneteit.

Utoljára frissítve: 2024. május 25. 13:25

2024. május 25. 12:56

A magyarokat és a bolgárokat történelmi sorsközösség , sőt, barátság köti össze - hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatában, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár elnökkel szombaton Budapesten, a Sándor-palotában.

Sulyok Tamás elmondta: a bolgár elnökkel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett a nemzeti kisebbségek kérdése, a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok, különös tekintettel az energiabiztonság kérdésére.







Egyetértettek abban is, hogy az orosz-ukrán háborút diplomáciai úton kell rendezni, és hogy mielőbbi tűzszünetre, illetve egy igazságos és fenntartható békére van szükség.



A köztársasági elnök elmondta: Magyarország továbbra is elkötelezett Bulgária és Románia teljes körű schengeni csatlakozása mellett.

Rumen Radev: még szorosabb együttműködésre van szükség Bulgária és Magyarország között

Sok kihívás előtt állunk, ezért még szorosabb együttműködésre van szükség Bulgária és Magyarország között ezek áthidalására - mondta Rumen Radev bolgár elnök, miután megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szombaton a Sándor-palotában.

A bolgár elnök elmondta: a megbeszélésen a kereskedelem, a pénzügy és a turizmus témáját is érintették, de nagyon sok más lehetőséget látnak az együttműködéseket illetően. Példaként említette a magas hozzáadott értékkel kapcsolatos gazdasági ágazatokat, a honvédelmi és a védelmi ipart. Megbeszélést folytattak a kulturális és az oktatásügyi együttműködésről is - tette hozzá.



Rumen Radev kulcsfontosságú kérdésnek nevezte az energiaügyi biztonság, az energetika kérdését. Kiemelte: Bulgária megígérheti, hogy a jövőben is fontos és stabil partner lesz a tranzitszállításokat illetően.



MTI