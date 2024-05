Hej, te bunkócska, te drága...

Hihetetlen, de igaz. A nyugati szélsőséges sajtó mindennel szimpatizál, amit a baloldalon tesznek. Megdöbbentem, amikor a Fico elleni gyilkossági kísérletet helyeselték egyes lapok. Mindent elítélnek, amit a jobboldal tesz Közép-Európában. Természetesen nagyon könnyen kiismerhető a gondolkozásuk – fogalmaz Homa János.

2024. május 27. 18:08

youtube

Kampánygyűlés ürügyén garázdaságra hasonlító támadást hajtottak végre egy étterem ellen egy észak-dunántúli városban. Homa János újságírót kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, az egykori hordószónoklat után most platószónoklat jött divatba a hazai közéletben. Mikrofonnal fölerősített fenyegetések is elhangzanak az utcán. Ezért dolgoztak-e 1990 előtt a rendszerváltó, gyakran kockázatot is vállaló újságírók?

– Nem ezért dolgoztunk. Tele voltunk illúziókkal. A rendszerváltástól érdekes módon nagyon sokan azt várták, hogy a politikai hibákat kijavítsa. Érdekes módon a régi rendszer megszűnésével, a régi problémák megszűntek. Egy új világ kezdődött el, s ezzel együtt új típusú konfliktusok keletkeztek. Ami viszont mostanában felerősödött: ebben az új helyzetben egyesek a régi módszerekkel igyekeznek politizálni. Féligazságok terjesztésével, emberek hergelésével. Felháborító az is, hogy akadnak, akik saját hazájukkal szemben politizálnak Brüsszelben. S nem nagyon tetszik nekem az sem, hogy kevésbé tehetséges politikusok mindent bevetnek azért, hogy megpróbáljanak meggyengíteni – akár nemtelen eszközökkel is – egy működő országot. Mindezt csak azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Azt a hatalmat, amelyet kiszolgáltatnak idegenek érdekeknek.

– Adódik, hogy félelemkeltésre is sor kerül, berepesztették egy étterem üvegablakát, megrémítették az étterem fiatal alkalmazottait. Ilyenkor a rendőrség nem léphet közbe, hiszen a nyugati szélsőséges sajtó rögtön hatósággal korlátozott demokráciáról harsogna, Mi a megoldás?

– Hihetetlen, de igaz. A nyugati szélsőséges sajtó mindennel szimpatizál, amit a baloldalon tesznek. Megdöbbentem, amikor a Fico elleni gyilkossági kísérletet helyeselték egyes lapok. Mindent elítélnek, amit a jobboldal tesz Közép-Európában. Természetesen nagyon könnyen kiismerhető a gondolkozásuk. Az erősödő közép-európai nemzetállamok zavarják őket. Emlékszem az uniós tárgyalások idején, a mi belépésünk előtt, nekünk, s az akkor jelentkező további kilenc országnak mezőgazdasági támogatásként a benn lévők támogatásának negyedét ajánlották. Emlékszem Orbán Viktor helyből visszautasította ezt, amire a magyar baloldal és a nyugati sajtó azonnal neki esett, hogy miért követelődzik? Ez már előrevetítette a magyar baloldal és a nyugati sajtó együttműködését. Mindkettő érdeke a közép-európai országok alárendelése a brüsszeli bürokratáknak. De azt mindenképp el kell mondanom, hogy Orbán Viktornak köszönhetően megemelték a 20 éve belépett országok, közöttük hazánk mezőgazdasági jellegű támogatását. Tehát semmiképp ne hagyjuk magunkat!

Homa János – agria.hu

– Annak idején a szovjet típusú berendezkedés ellen szerveződött meg a rendszerváltoztatás, most azonban a szovjet mozgalmi dalt idézik a történések: soha el ne feledd, hogy van bunkócska, van még ezerszám! Kik okozták azt a kulturális visszaesést, amely az eleven fa gircses-görcsös ágához vezetett?

– Én nem kulturális visszaesésről, hanem morális válságról beszélnék. Ez a morális válság az egész világot elérte. Soros színrelépése, a migránsok befogadásával kapcsolatos értelmetlen, önfeladó brüsszeli próbálkozások, a zsidó-keresztény erkölcs és kultúra felszámolásával összefüggő törekvések vezettek el a mai helyzetig, hogy semmi sem szent. Mindez magával hozta a szovjet dalt idéző történéseket.

Molnár Pál

gondola