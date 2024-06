Budapesti egészségügyi fejlesztések

Rétvári Bence az elkészült újbudai gyermekegészségügyi központnál Király Nórával, a Fidesz-KDNP XI. kerületi polgármesterjelöljével tartott sajtótájékoztatón elmondta: a kormány 88 milliárdot biztosított a budapestiek egészségének a védelmére, és 11 országos intézetben, 13 kórházban és 32 szakrendelőben történt fejlesztés a forrásból.

2024. június 6. 20:25

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az elkészült újbudai gyermek-egészségügyi központnál tartott sajtótájékoztatón 2024. június 6-án. Balról Király Nóra, a Fidesz-KDNP XI. kerületi polgármesterjelölje. MTI/Soós Lajos

A kormány az elmúlt években kiemelten támogatta a budapesti egészségügyi fejlesztéseket: az Egészséges Budapest Program keretében 88 milliárd forintnyi támogatást biztosított a fővárosnak és a kerületi önkormányzatoknak ahhoz, hogy javítani tudják az egészségügyi ellátás színvonalát - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.

A kormány nemcsak az épületek felújításához járult hozzá, hanem a korszerű felszereltséghez is, 34 milliárd forintot biztosított arra, hogy Budapesten a legkorszerűbb orvosi berendezések legyenek - közölte.



Az államtitkár kiemelte: a kormány külön figyelmet fordított arra, hogy tovább javuljon a CT- és MR-ellátottság: öt CT- és négy MR-berendezés állt a betegek szolgálatába az elmúlt években.



Továbbá a kormányzat többletfinanszírozást adott arra, hogy Budapesten teljes mértékben leszorítsák a várólistákat a CT és MR tekintetében. Erre a célra több mint 2,7 milliárd forintot költöttek - mondta.



Rétvári Bence kitért arra is, hogy a kormány az elmúlt években a fővárosi és a kerületi egészségügyi fejlesztésekhez abban az ütemben biztosította a forrásokat, ahogy ezt a főváros igényelte. Ugyanakkor ez a másik oldalról nem mondható el, hiszen a főváros nem haladt abban az ütemben, mint amit önmaga vállalt, így Budapest "nagyon nagy léptékű" késésben van a saját maga által vállalt ütemezéshez képest is - mondta.



Az államtitkár közölte, mindezek miatt a kormánynak új határozatot kellett hoznia, a 2020-2021-ben nyújtott támogatásoknak a felhasználási és elszámolási határidejét 2024. december 31-ig meg kellett hosszabbítani.



"Budapest csetlő-botló főpolgármestere még ezeket a forrásokat sem tudta felhasználni, folyamatosan csúszott, késedelembe esett, újabb és újabb halasztásokat kért" - fogalmazott.



Rétvári Bence az újbudai gyermekegészségügyi központról szólva elmondta: a kormány több mint négymilliárd forint forrást biztosított a rendelő kialakításához. A kormány a rendelőn belüli és azon kívüli kerületi fejlesztésekhez is hozzájárult - jegyezte meg.



Kifejtette: a kormány 2017-ben 1,9 milliárd forintot, 2021-ben 1,4 milliárdot, 2023-ban 710 milliót biztosított a rendelő kialakításához, továbbá berendezésekre, orvosi eszközökre 360 milliós támogatást adtak.



Király Nóra kiemelte: az újbudai gyermekegészségügyi központ hosszú évek munkájának a gyümölcse. Még 2014-ben, egészségügyért felelős alpolgármestersége idején született meg az igény arra, hogy legyen a kerületben egy hatékony, minden igényt kielégítő gyermekorvosi rendelő.



A megvalósítás 2017-ben el is kezdődhetett - mondta Király Nóra, majd úgy folytatta: az önkormányzat élén 2019-ben változás történt, és ekkor "kicsit megtorpant az építkezés".



"Gyurcsány Ferenc embere, László Imre polgármester a kormányzattal folyamatosan háborúban áll", és az elmúlt öt év kevésbé szólt az építkezésről - fogalmazott.

Király Nóra arról beszélt, hosszú évek csúszásával a DK-s vezetés három nappal az önkormányzati választások előtt, csütörtökön egy kampányeseményként átadja a gyermekegészségügyi központot. A rendelő kész van, de a működési engedélyt még nem kapta meg - jegyezte meg.

Király Nóra kijelentette: a család és a gyermekek a legfontosabbak, az ő boldogulásukért mindent meg kell tenni, és ennek ékes példája az egészségügyi centrum.

Olyan vezetésre van szükség Újbudán, amely előre viszi a kerületet, és minél több forrást, valamint beruházást hoz a városrészbe - hangoztatta.

MTI