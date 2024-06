Megérkeztek a mieink a dél-bajorországi bázisukra

A válogatottat mintegy kétszázan fogadták, többnyire helyiek és néhány környéken dolgozó magyar. A helyi sportklub ifjú növendékei magyar zászlókat lobogtatva várták a játékosokat, miközben azt skandálták, hogy "Ungarn".

2024. június 10. 21:19

Szoboszlai Dominik, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott játékosa (j) érkezés után a csapat szálláshelyén a németországi Weiler-Simmerbergben 2024. június 10-én. MTI/Illyés Tibor

A pénteken rajtoló Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott hétfő este megérkezett dél-bajorországi bázisára, Weiler-Simmerbergbe.

A nemzeti együttes kora délután Telkiből indult, ahol az M4 Sport kérdésére a szombati barátságos mérkőzésen megsérült Styles Callum elárulta, jó híreket kapott az orvosi vizsgálatokat követően, így reményei szerint már szombaton bevethető lesz Svájc ellen.

A németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott busza érkezik a csapat szálláshelyére a németországi Weiler-Simmerbergben 2024. június 10-én. MTI/Illyés Tibor



A csapatot szállító gép viszont egyórás késéssel tudott felszállni a budapesti felhőszakadás miatt, így a tervezettnél később landolt a gép a friedrichshafeni reptéren, amely nagyjából egyórányi útra van a bázistól. A magyarok busza végül 20 óra előtt néhány perccel gördült be a szállodához, amely kizárólag a csapat rendelkezésére áll.





A Bodeni-tó közelében – wikimedia

A válogatottat mintegy kétszázan fogadták, többnyire helyiek és néhány környéken dolgozó magyar. A helyi sportklub ifjú növendékei magyar zászlókat lobogtatva várták a játékosokat, miközben azt skandálták, hogy "Ungarn", azaz németül Magyarország. De voltak olyan helyiek is, akik Liverpool-mezben látogattak ki a fogadásra abban bízva, hogy aláírást szereznek Szoboszlai Dominiktól. A kapus Gulácsi Pétert és a védő Dárdai Mártont is várták rajongók. Amellett, hogy a szurkolók lelkesen köszöntötték a csapatot, a fogadás része volt bajor népviseletbe öltözött négyfős együttes játéka háromméteres pipaformájú alpesi kürtön.



A buszról elsőként Marco Rossi szövetségi kapitány szállt le nagy üdvrivalgás közepette, a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető egyből a szállodába sétált. Őt a bézs színű nadrágba és pulóverbe öltözött játékosok közül Willi Orbán és Gulácsi Péter követte, akik egyből a lelkes közönséghez sétáltak fotózkodni és aláírást osztani. Valamennyi futballista követte a példájukat, majd egyenként a hotelbe sétáltak, utolsóként Szalai Attila.



A helyiek rendkívül büszkék, hogy az egyik Eb-résztvevő csapat a 6500 lakosú településen szállt meg, amely festői szépségű, rétektől és erdőktől zöld hegyek között fekszik alig 25 kilométerre a Boden-tótól. A falu egyes házait magyar zászlóval is feldíszítették a német mellett, a szálloda pedig a honlapján szintén büszkén hirdeti, hogy a következő hetekben a magyar válogatott otthonául szolgál. A tájékoztató szerint a magyarok elsősorban a remek regenerációs lehetőségek és a kulináris szolgáltatások miatt választották ezt a hotelt, amelyben így teljes nyugalomban és ideális körülmények között készülhetnek. A kényelmüket szolgálja az is, hogy a pálya gyalog mindössze 600 méterre található a szállodától.



A magyar csapat szerdán teljesen nyilvános edzést tart, amelyre a helyiek nagyjából 500 jegyet kaptak.

Varga Barnabás, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott játékosa érkezés után a csapat szálláshelyén a németországi Weiler-Simmerbergben 2024. június 10-én. MTI/Illyés Tibor



A magyar válogatott szombaton a svájciak ellen Kölnben kezdi meg a szereplését a kontinensviadalon, majd Stuttgartban előbb június 19-én a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.

MTI