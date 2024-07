Magyar rendőrök is segítik a horvát rendőröket

Magyar rendőri kontingens utazott Horvátországba annak érdekében, hogy a magyar turisták által leglátogatottabb helyszíneken is vigyázzanak a magyar emberek biztonságára - tájékoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t kedden.

Rétvári Bence a közleményében azt írta: "számunkra mindenhol fontos a magyar emberek biztonsága, ezért a nyári szezonban nemcsak az ország határain belül, hanem azon kívül is megerősítjük a rendőri jelenlétet a turisták által leginkább látogatott területeken".



Hozzátette: sok magyar család számára kiemelt célpont Horvátország, ezért magyar rendőrök is segítik a horvát rendőrök munkáját a nyáron, amivel a magyar turisták biztonságát szolgálják.



Az államtitkár tájékoztatása szerint a külszolgálati feladatokat a magyar rendőrök a horvát rendőrök szolgálati idejéhez igazítottan látják el, gyalogosan és autóval is járőröznek.



"Önálló intézkedési jogosultságuk nincs, járőrtársi feladatkörben dolgoznak párban a horvát rendőrökkel. A szolgálatteljesítési idő alatt a magyar rendőrök elsősorban tájékoztatási, prevenciós és általános járőrszolgálati feladatokat hajtanak végre, valamint folyamatos telefonos elérhetőséget biztosítanak a hozzájuk forduló magyar állampolgároknak" - írta az államtitkár.

Megjegyezte: a magyar rendőrök részt vesznek a turistáknak szervezett koncertek, illetve egyéb események biztosításában.



Rétvári Bence tájékoztatása szerint a magyar rendőrök az angol mellett horvátul is beszélnek, így a kommunikációt jelentősen megkönnyítik, ha magyar turisták fordulnak hozzájuk. A rendőrök július 1-je és augusztus 30-a között az Isztriai Rendőr-főkapitányságon, Pulában és a Zadar Megyei Rendőr-főkapitányságon, Zadarban látják el feladataikat.



"A rendőrök nyáron azért dolgoznak, hogy a magyar családok biztonságban tudjanak pihenni, nyaralni" - írta az államtitkár.

