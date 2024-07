Jól indult a járóbeteg-időpontfoglalás

2024. július 15. 18:37

Az indulás óta napi csaknem ötszáz időpontot foglaltak a betegek az Egészségablak mobilalkalmazással a járóbeteg-szakrendelőkben; a július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Rétvári Bence azt írta: az első napokban a legtöbb időpontfoglalás a bőrgyógyászat, a szemészet, a fül-orr-gégészet szakrendelésekre történt. A legtöbb szabad időpont a nőgyógyászati, a sebészeti és a tüdőgyógyászati rendelésekre van jelenleg.



"Összesen 81 intézmény, több ezer szakrendelésen több százezer szabad időpont foglalható a következő hónapokra az Egészségablakon keresztül" - hangsúlyozta, hozzátéve: a lehetőségek tehát jóval szélesebbek, mint amennyivel eddig éltek a betegek, ezért mindenkit arra biztatnak, használja ki az Egészségablak nyújtotta kényelmes és egyszerű járóbeteg időpontfoglalási lehetőséget.



Közölte: az alkalmazást már több mint hárommillióan töltötték le mobiltelefonjukra.



Az államtitkár úgy fogalmazott: "aki nem szeretne sorban állni a szakorvosnál, az most a mobilján keresztül foglalhatja le az általa választott rendelőben az időpontot". Erre nemcsak az Egészségablak alkalmazáson keresztül van lehetőség, hanem a 1812-es Egészségvonalon és a járóbetegrendelők megszokott elérhetőségein is.



Rétvári Bence kitért arra: a bevezetés fokozatos, hónapról hónapra bővül majd azon szakrendelők és szakrendelések listája, ahol már így lehet bejelentkezni.



Azért vezetik be ezt az új lehetőséget, hogy könnyebb legyen a betegeknek eljutni a szakrendelőkbe és kevesebb legyen a várakozási idő - hangsúlyozta.



"Az új lehetőséggel mindenki a saját kezébe veheti - a szó szoros és átvitt értelmében is - a szakorvoshoz az időpontfoglalást. Reggel, délután vagy éjszaka, hétközben vagy hétvégén, munkahelyen vagy buszon, mindig, mindenhol be lehet jelentkezni a szakorvoshoz az alkalmazáson keresztül" - fogalmazott.



Az államtitkár azt írta: "az új lehetőség abban segít, hogy teljesen ki legyenek használva a rendelési idők, az egészségügy kapacitása, és így csökkenjen a sor a rendeléseken. Mi arra számítunk, hogy a jobb szervezettség gyorsabb ellátást hoz magával. Ami egyszerű és átlátható, az jobb a betegeknek. Az új rendszer kedvezőbb, korszerűbb, mint az eddigi".

