Megjósolhatatlan a mogyoródi verseny eredménye

Verstappennek az utóbbi hónapokban már az időmérőkön is akadtak gondjai, ugyanis hiába szerezte meg a pole pozíciót az idény első hét nagydíján, azóta ötből csak egy alkalommal rajtolhatott az első helyről. Ennek azért is lehet jelentősége, mert a Hungaroringen meglehetősen nehéz előzni, a versenyzők pedig minden évben hangsúlyozzák, mennyire fontos a jó rajthely.

2024. július 18. 10:57

A Körmagyar – mti

Várhatóan izgalmasan alakul majd a hétvégi 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnapi futama, melynek a papírforma és az erőviszonyok alapján a háromszoros világbajnok Max Verstappen az esélyese, de akár több riválisa is borsot törhet a Red Bull holland címvédőjének orra alá.

Az idei szezonban egyelőre korántsem jellemző az a hatalmas fölény, melynek eredményeként a 26 éves Verstappen 2022-ben és tavaly is nagyon magabiztosan tudta elhódítani pályafutása második és harmadik vb-címét. A holland kiválóság jól kezdte az idényt, öt futamból négyet megnyert, ám azt követően a fejlesztési versenyben közelebb került a Red Bullhoz és a Ferrarihoz a McLaren, ráadásul az előző két hétvégén a Mercedes szintén képes volt újra versenyt nyerni.



Részben ennek is köszönhető, hogy az eddigi 12 idei futamgyőzelmen hat különböző versenyző osztozott, Verstappen hét sikere mellett egyszer-egyszer Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. (mindkettő Ferrari), Lando Norris (McLaren), valamint George Russell és a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (mindkettő Mercedes) diadalmaskodott. Hatnál több különböző futamgyőztesre a 2012-es szezon óta nem volt példa, akkor nyolc pilóta nyert legalább egy viadalt az év során.



Hamilton minden bizonnyal jó hangulatban és kiváló formában érkezik Mogyoródra, két hete ugyanis nagyszerű diadalt aratott saját közönsége előtt Silverstone-ban. A Brit Nagydíjat ezzel pályafutása során már kilencedik alkalommal nyerte meg a 39 éves brit sztár, akinek az volt karrierje 104. futamgyőzelme, ráadásul több mint két és fél év szünet után állhatott újra a dobogó felső fokára. A hétszeres vb-győztes azzal a sikerrel a 16. különböző idényben nyert legalább egy versenyt, ez a 104 győzelemhez, valamint a kilenc silverstone-i sikerhez hasonlóan rekord a Forma-1-ben. Hamilton ráadásul a Hungaroring specialistájának tekinthető: Mogyoródon nyolcszor nyert már, kilencszer pedig az első rajtkockát is megszerezte. A Mercedes ráadásul versenyképesebbé vált az utóbbi hónapokban, így ha Hamiltonnak a győzelem nem is jön össze, a dobogós helyezésre mindenképp lehet esélye, ha pedig sikerül az első három hely valamelyikén végeznie, akkor 200. alkalommal pezsgőzhet pályafutása során.



Mindemellett az ifjú titánok közül mindenképpen figyelemreméltó a McLaren duója: a 24 éves brit Norris tavaly második volt a Hungaroringen, az idén Miamiban karrierje első sikerét aratta és általában nagyon közel van a Red Bullhoz és Verstappenhez. Csapattársa, a 23 esztendős ausztrál Oscar Piastri még csak a második szezonját teljesíti az F1-ben, de sprintversenyen már diadalmaskodott (2023, Katar), főfutamokról pedig négy dobogós helyezése is van. Érdekesség, hogy az egy éve Verstappen győzelmi trófeáját, a Herendi Porcelánmanufaktúra által készített vázát a dobogós ünneplés közben összetörő Norris ezúttal egy olyan sisakban áll rajthoz a Hungaroringen, melynek festését a Herendi készítette el.



A formahanyatlással és az autó versenyképességével is bajlódó Ferrarinak vélhetően nem lesz könnyű hétvégéje Mogyoródon, de a Magyar Nagydíjak történetében számos olyan futam volt már, amelyen váratlan siker született, így Leclerc-nek és Sainznak is van oka reménykedni.



Russell ugyancsak titkos favorit lehet, a brit versenyző időmérőt már nyert a Hungaroringen, a feljavuló Mercedesszel pedig bármire képes lehet. A június végi Osztrák Nagydíjon Verstappen és Norris ütközését követően az ölébe hullott a futamgyőzelem, de Russell egy jó időmérős eredménnyel akár önerőből is képes lehet a jó eredményre.



Ami pedig a mezőny többi tagját illeti, előzetesen kicsi az esély arra, hogy meglepetésgyőztest avassanak vasárnap délután Mogyoródon, ugyanakkor a magyar pályán nem egyszer fordult már elő, hogy olyan pilóta diadalmaskodott, akinek addig még egyetlen sikere sem volt az elitkategóriában. Az 1993-as idényben Damon Hill, 2003-ban a most is a mezőnyben lévő Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon aratta pályafutása első sikerét a Hungaroringen. Kovalainennek több győzelme nem is volt az F1-ben, az Alpine-nal versenyző Oconnak pedig máig az az egyetlen diadala az elitkategóriában.



Amint az a nagydíj hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, a célegyenesben található főtribün mögötti terület kibővült, így ott számos szórakoztató programmal várják majd a nézőket. A Forma-1-esek mellett szokás szerint itt lesz Mogyoródon a Forma-2 és a Forma-3, valamint a Porsche Szuperkupa mezőnye is.



A Hungaroring a többi F1-es pályához hasonlóan megemlékezik az idén harminc éve elhunyt legendás Ayrton Sennáról, így a pálya középső szakaszán található S-kanyar rázóköveit a háromszoros vb-győztes brazil versenyző tiszteletére zöld-sárgára festették.



A hétvége történéseiről az M4 Sport élőben közvetít. A Magyar Nagydíj időmérő edzése szombaton 16 órakor kezdődik, a hetvenkörös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol el.



MTI