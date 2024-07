Külföldi rendőrök is hozzájárulnak a lebonyolításhoz

2024. július 19. 18:21

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a Forma-1 Magyar Nagydíj rendőri biztosításáról Mogyoródon, a Hungaroring főbejárata mellett kialakított ideiglenes rendőrtáborban 2024. július 19-én. MTI/Kovács Tamás

Magyar és külföldi rendőrök is hozzájárulnak a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj gördülékeny lebonyolításhoz - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Mogyoródon, sajtótájékoztatón.

A rendőri biztosításról tartott tájékoztatón Rétvári Bence kiemelte, hogy naponta 400 rendőr és hét országból érkezett kollégáik vigyázzák közvetlenül a Hungaroringen a Magyar Nagydíj lebonyolítását.



Az államtitkár a Hungaroring főbejárata mellett kialakított ideiglenes rendőrtáborban úgy fogalmazott, hogy "ez egy világszerte ismert esemény, és hogy (...) 39. alkalommal is gördülékenyen menjen a lebonyolítás, ahhoz a magyar rendőrség és más országok rendőrségei is hozzájárulnak".



Hozzátette, ez az együttműködés biztosította az elmúlt években is, hogy nagy sikerrel és különösebb probléma nélkül tudott a Magyar Nagydíj megvalósulni.



A magyar rendőrök mellett holland, osztrák, román, horvát, szerb, szlovák és szlovén rendőrök is támogatják a rendezvényt - közölte Rétvári Bence.



Jelezte, hogy a rendezvényre látogatók kétharmada külföldi, ezért a kommunikációban, illetve az eligazításban sokat tudnak segíteni a külföldi rendőrök a mára rutinszerűen kialakított együttműködésükkel.



Az államtitkára elmondta, a rendőrök egyik fő feladata a közlekedés irányítása, szervezése, ami leterhelő feladat, mivel naponta mintegy százezren látogatnak ki a Hungaroringre. A másik feladatuk a bűncselekmények megelőzése, illetve felderítése, valamint az eljárások lefolytatása.

MTI